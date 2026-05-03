Mother's Day 2026: भारतात यावर्षी 'मदर्स डे' कधी साजरा होणार? जाणून घ्या तारीख, इतिहास आणि या दिवसाचं खास महत्त्व

Mother’s Day 2026 Celebration: आई ही प्रत्येकाच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती असते. तिचं प्रेम, काळजी आणि त्याग शब्दांत व्यक्त करणं कठीण असतं. आई आपल्या मुलांसाठी आयुष्यभर मेहनत घेत असते. त्यामुळे तिच्याविषयीचंप्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी मदर्स डे साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ आईचं महत्त्व सांगत नाही, तर महिलांच्या ताकद, मेहनत आणि समर्पणालाही सलाम करतो..मदर्स डे 2026 कधी साजरा केला जाणार?2026 मध्ये मदर्स डे रविवारी, 10 मे रोजी साजरा केला जाणार आहे. अनेक देशांमध्ये मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी हा दिवस साजरा करण्याची परंपरा आहे..मदर्स डेचा इतिहासमदर्स डेची सुरुवात प्राचीन ग्रीस आणि रोम संस्कृतीपासून झाल्याचं मानलं जातं. त्या काळात मातृत्वाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या देवींचा सन्मान करण्यासाठी उत्सव साजरे केले जात होते.आधुनिक काळात मदर्स डे लोकप्रिय करण्याचं श्रेय अमेरिकेतील समाजसेविका Anna Jarvis यांना दिलं जातं. त्यांनी 1908 मध्ये आपल्या आईच्या स्मरणार्थ पहिला अधिकृत मदर्स डे साजरा केला. त्यांच्या आईने अमेरिकन गृहयुद्धाच्या काळात समाजसेवा केली होती. नंतर अमेरिकेत मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी मदर्स डे साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली..मदर्स डेचे महत्त्वमदर्स डे हा आईने केलेल्या त्याग, प्रेम आणि मेहनतीबद्दल आभार मानण्याचा दिवस आहे. आई कुटुंबाची काळजी घेताना अनेक वेळा स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवते. हा दिवस तिच्या निस्वार्थ प्रेमाची जाणीव करून देतो.हा दिवस फक्त जन्मदात्री आईसाठीच नसून आजी, मावशी, काळजी घेणाऱ्या महिला आणि मातेसमान व्यक्तींसाठीही खास असतो..जगभरात मदर्स डे कसा साजरा केला जातो?जपान: जपानमध्ये मदर्स डे ला “हाहा-नो-ही” म्हटलं जातं. या दिवशी आईला लाल कार्नेशन फुले भेट दिली जातात. ही फुले प्रेम आणि आदराचं प्रतीक मानली जातात.ऑस्ट्रेलिया: येथे लोक आईला क्रायसँथेमम फुले भेट देतात. कुटुंब एकत्र येऊन हा दिवस आनंदात साजरा करतात.इटली: इटलीमध्ये या दिवशी आईला घरकामातून सुट्टी दिली जाते आणि तिच्यासाठी खास वेळ दिला जातो.मेक्सिको: मेक्सिकोमध्ये 10 मे रोजी मदर्स डे साजरा केला जातो. गाणी, संगीत आणि खास जेवणासोबत हा दिवस उत्साहात साजरा होतो.इथिओपिया: येथे पावसाळ्यानंतर अनेक दिवस चालणारा उत्सव साजरा केला जातो. यात गाणी, नृत्य आणि पारंपरिक जेवणाचा समावेश असतो.मदर्स डे हा आईवरील प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस आहे. आईसाठी छोटंसं गिफ्ट, प्रेमाने बोललेले शब्द किंवा तिच्यासोबत घालवलेला वेळही तिच्यासाठी खूप खास ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.