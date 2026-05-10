Mother's Day 2026: ‘मदर्स डे’ची सुरुवात करणारी महिलाच शेवटी त्याच्या विरोधात का उभी राहिली?

The Woman Behind Mother's Day: जगात सर्वत्र खूप मोलाचं असं एक नातं असतं ते म्हणजे आईचं. आणि म्हणूनच आईप्रती असलेलं प्रेम, आईने केलेले कष्ट, त्याग, दिलेलं अफाट प्रेम यासाठी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी कृतज्ञता व्यक्त करत हा दिवस साजरा केला जातो. पण तुम्हाला हे माहित आहे का, की मदर्स डे ज्या महिलेने सुरु केला होता त्याच महिलेने नंतर या दिवसाला विरोध केला होता. .मदर्स डेची कहाणीमदर्स डेची सुरुवात अमेरिकेतील अॅना जार्विस यांनी केली. मूळच्या अमेरिकेतील वेस्ट व्हर्जिनियामध्ये राहणाऱ्या अॅना जार्विस यांनी १९०८ साली त्यांच्या आईला समर्पित हा दिवस सुरू केला. त्यांच्या आई अॅन रीव्ज जार्विस या एक समाजसेवक होत्या. त्यांनी अमेरिकेच्या यादवी युद्धाच्या वेळी जखमी सैनिकांची सेवा केली होती. त्याच सोबत त्यांनी त्यांचं संपूर्ण आयुष्य महिला आणि मातांच्या आरोग्यासाठी समर्पित केलं होतं. म्हणूनच आपल्या आईच्या सन्मानार्थ 1905 मध्ये त्यांच्या निधनांनंतर अॅना यांनी 'मदर्स डे' साजरा करण्याचा उपक्रम सुरू केला..पहिला मदर्स डे१९०८ मध्ये अमेरिकेतील ग्राफ्टन इथे पहिल्यांदा औपचारिक मदर्स डे साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात अॅना यांनी ५०० पांढऱ्या कार्नेशन फुलांचं वाटप केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी हा दिवस राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून घोषित करण्यासाठी मोहीम सुरू केली..कायदेशीर मान्यताशेवटी १९१४ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रध्यक्ष वुडरो विल्सन यांनी मे महिन्याचा दुसरा रविवार अधिकृतपणे 'मदर्स डे' हा राष्ट्रीय दिवस म्हणून जाहीर केला. तेव्हापासून हा दिवस जगभर लोकप्रिय झाला..मदर्स डेचं व्यापारीकरणमात्र, पुढील काही वर्षांत काळानुसार मदर्स डेचं मोठ्या प्रमाणात व्यावसायीकरण होऊ लागलं. ग्रीटिंग कार्ड्स, महागडे गिफ्ट्स, फुलांच्या विक्री आणि कमर्शियल जाहिरातींच्या माऱ्याने हा दिवस बाजारू बनत चालला. हे पाहून अॅना खूप नाराज झाल्या. त्यांना वाटत होतं की लोकांनी पैशांपेक्षा प्रेम आणि भावना व्यक्त करायला हव्यात. "ही भावना विकली जाऊ नये" असे म्हणत तिने स्वतःच मदर्स डेच्या विरोधात मोहीम राबवायला सुरुवात केली..इतकंच नाही तर हा दिवस रद्द व्हावा यासाठी त्यांनी कोर्टातही धाव घेतली होती. मात्र त्यात यश मिळालं नाही. त्यांनी आयुष्यातील शेवटची काही वर्षं मदर्स डेच्या व्यापारीकरणाविरोधात लढा देण्यात घालवली.त्या एकाकी जीवन जगल्या, पण त्यांनी दाखवलेला संघर्ष आजही लोकांना आठवण करून देतो की खऱ्या भावना जाहिरातींच्या गदारोळात हरवू नयेत.