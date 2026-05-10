Mother's Day Wishes in Marathi: “घराला घरपण देणारी व्यक्ती म्हणजे आई”; मदर्स डे निमित्त आईला पाठवा खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!

Mother's Day Wishes: आई… हा शब्द जरी छोटा असला तरी त्यामागचं प्रेम, त्याग आणि माया अमर्याद असते. आपल्या प्रत्येक आनंदात आनंद मानणारी आणि प्रत्येक कठीण प्रसंगी खंबीरपणे साथ देणारी व्यक्ती म्हणजे आई. तिच्या निस्वार्थ प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी मे महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी मदर्स डे साजरा केला जातो. यंदा १० मे रोजी म्हणजेच आज 'मदर्स डे' साजरा होत आहे. या खास दिवशी आईला प्रेमाची जाणीव करून देण्यासाठी हे सुंदर शुभेच्छा संदेश, कोट्स आणि WhatsApp Status नक्की शेअर करा..मदर्स डे निमित्त शुभेच्छा!आई, तुझ्या प्रेमामुळे आयुष्यातील प्रत्येक कठीण क्षण सोपा वाटला. मदर्स डेच्या खूप शुभेच्छा!माझ्या प्रत्येक यशामागे तुझे कष्ट आणि त्याग आहेत. धन्यवाद आई!तू फक्त माझी आई नाहीस, तू माझं संपूर्ण जग आहेस.कितीही मोठं झालो तरी तुझं प्रेम आणि मार्गदर्शन नेहमी हवं असतं.मला समजून घेतल्याबद्दल आणि कायम साथ दिल्याबद्दल धन्यवाद आई.आईचं प्रेम हे जगातील सर्वात मोठं बळ असतं..आयुष्य जगायला शिकवणारं पहिलं व्यक्तिमत्त्व म्हणजे आई.तू साधे दिवसही खास बनवलेस. Happy Mother's Day!तुझ्या प्रार्थनांनी मला नेहमी सुरक्षित ठेवलं आहे.मी स्वतःवर विश्वास ठेवला नाही, तेव्हाही तू माझ्यावर विश्वास ठेवला.माझ्यातलं प्रत्येक चांगलं गुण तुझ्याकडूनच आलं आहे.शांतपणे त्याग करणाऱ्या आणि मनापासून प्रेम करणाऱ्या माझ्या आईला मदर्स डेच्या शुभेच्छा..तुझी माया आणि तुझी मिठी प्रत्येक दुःख कमी करते.घर म्हणजे जिथे आई असते ते ठिकाण.प्रेम, दया आणि धैर्य शिकवल्याबद्दल धन्यवाद आई.आईचं प्रेम कधीच काही परत अपेक्षित ठेवत नाही.तू माझी पहिली मैत्रीण आणि कायमची प्रेरणा आहेस.जगातील सर्वात मजबूत स्त्री म्हणजे माझी आई. Happy Mother's Day!