Mustard oil for Hair : ऋतू कोणताही असो केसांच्या अनेक समस्या वाढतात. कोंडा ही अशी समस्या आहे. वास्तविक, ओलावा, आर्द्रता आणि घाण यामुळे कोंड्याची समस्या झपाट्याने वाढते. इतकंच नाही तर त्यामुळे टाळूला संसर्गही होतो. याशिवाय केस झपाट्याने गळू लागतात आणि त्यामुळे तुम्ही बराच काळ अस्वस्थ राहू शकता.

अशा परिस्थितीत केसांमधील कोंड्याची समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही काही उपाय करणे गरजेचे आहे. यापैकी एक उपाय म्हणजे त्वचेवर मोहरीच्या तेलाचा वापर. कोंडा दूर करण्यासाठी तुम्ही मोहरीचे तेल कसे वापरू शकता आणि ते लावण्याचे काय फायदे आहेत याबद्दल अधिक माहिती घेऊयात.(These remedies of mustard oil will eliminate dandruff from the root)

मोहरीचे तेल डोक्यातील कोंडा दूर करू शकतो का?

मोहरीच्या तेलामुळे केस लांबसडक, घनदाट आणि काळेशार होण्यास मदत मिळेल. केसांशी संबंधित समस्या कमी करण्यासाठी मोहरीचे तेल लाभदायक आहे. तसंच बाजारात मिळणाऱ्या महागडे आणि केमिकलयुक्त क्रीम, लोशन आणि शाम्पू वापरण्याऐवजी आपल्या ब्युटी केअर रुटीनमध्ये मोहरीच्या तेलाचा वापर करून पाहावा. त्वचा आणि केसांना मोहरीच्या तेलापासून कसे फायदे मिळतात,

मोहरीचे तेल आणि लिंबू

तुम्हाला फक्त मोहरीचे तेल थोडे गरम करायचे आहे. यामुळे, त्यातील पोषक घटक तेलात वितळतात आणि पूर्णपणे मिसळतात. आता तेल थोडे थंड झाल्यावर मोहरीच्या तेलात २ थेंब लिंबाचा रस घाला. आता ते संपूर्ण मुळांना आणि केसांवर लावा. ते लावताच तुम्हाला केसात खाज आणि जळजळ जाणवेल. याचा अर्थ त्याचे अँटीबैक्टीरियल आणि सायट्रिक ऍसिड प्रभावीपणे काम करत आहे.

मोहरीचे तेल कोरफड मास्क

मोहरीच्या तेलाने, तुम्ही केसांचा हेअरपॅक बनवू शकता जो कोंडा मध्ये खूप प्रभावीपणे काम करतो. तुम्हाला फक्त मोहरीचे तेल घ्यायचे आहे आणि त्यात एलोवेरा जेल घालायचे आहे. आता हे दोन्ही मिक्स करून डोक्याला लावा.

थोडा वेळ असेच राहू द्या आणि नंतर केस धुवा. खरं तर, कोरफडमध्ये बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात ज्यामुळे डोक्याच्या त्वचेचे संक्रमण कमी होते आणि डोक्यातील कोंडा दूर होतो. (Mustered Oil)

मोहरीचे तेल आणि दही

मोहरीचे तेल आणि दह्याचा हा उपाय तुमची त्वचा आणि कोंड्याची समस्या कमी करण्यास मदत करू शकतो. दह्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि सायट्रिक ऍसिड असते, तर मोहरीचे तेल जीवाणूनाशक असते.

जेव्हा तुम्ही हे दोन्ही मिक्स करून तुमच्या टाळूवर लावता तेव्हा ते केवळ डोक्यातील कोंडा कमी करत नाही तर डोक्याच्या त्वचेवरील खाज, जळजळ देखील कमी करते. म्हणून, दही घ्या, त्यात मोहरीच्या तेलात मिसळा आणि लावा. 1 तास राहू द्या आणि शॅम्पू करा. (Hair Growth)

कोरड्या त्वचेला करेत दुरूस्त

कोरड्या त्वचेच्या समस्येचा सामना करणाऱ्या लोकांनी आंघोळ करण्यापूर्वी मोहरीच्या तेलानं मसाज करावा. हा उपाय जवळपास महिनाभर करून पाहावा. कोरड्या त्वचेची समस्या कमी होऊ लागल्यास आठवड्यातून दोन वेळा या तेलाने शरीराचा मसाज करावा. (Skin Care)

तुमची त्वचा निस्तेज आणि काळपट दिसत आहे का? तर बेसन, लिंबू रस आणि अर्धा चमचा मोहरीचे तेल एका वाटीमध्ये घ्या आणि त्याची जाडसर पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट चेहरा आणि मानेवर १५ मिनिटांसाठी लावून ठेवा.

पेस्ट सुकल्यानंतर चेहरा पाण्याने स्वच्छ धुऊन घ्या. हा उपाय नियमित केल्यास चेहरा चमकदार होईल आणि काळवंडलेल्या त्वचेची समस्या दूर होण्यास मदत मिळेल.