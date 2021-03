तुम्ही पहिल्यांदाच मेकअप करताय तर ही बातमी अवश्य वाचा, सर्व शंकांचे होईल निराकरण

नागपूर : मुलींना मेकअप कराला फार आवडते. त्यांच्यासाठी मेकअप हा जीव की प्राण असतो. कोणत्याही कार्यक्रमाला जाण्यापूर्वी मेकअप करण्याला ते अधिक प्राधान्य देतात. म्हणूनच मेकअपला घेऊन मुलींवर अधिक जोक्स तयार होत असतात. याउलट काही मुलींना मेकअप करायला अजिबात आवडत नाही. त्यांना मेकअपचा फार राग येतो. तेव्हा अलीकडे मेकअप करण्यास सुरुवात करणाऱ्यांसाठी ही बातमी... मेकअपचे रोज नवीन नवीन प्रोडक्ट बाजारात येत असतात. यामुळे हा घेऊ का तो घेऊ असा प्रश्न महिलांना पडत असतो. जे सुरुवातीपासून मेकअप करतात त्यांना बाजारचा पूर्ण अनुभव असतो. याउलट नवीन महिलांना याबद्दल काहीही माहिती नसते. नवीन महिलांसाठी हे पूर्णपणे वेगळे असते. यामुळे त्यांची थोडी अडचण होते आणि गोंधळात टाकते. सुरुवातीला गोष्टी सोप्या ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेल्या मेकअप उत्पादनांकडे लक्ष द्या. त्यानंतर जटिल गोष्टींकडे जा. म्हणजे आपल्या मेकअप किटमध्ये आणखी काही उत्पादने समाविष्ट करा. तुम्हाला मदत करण्यासाठी आम्ही मेकअप उत्पादनांची सूची तयार केली आहे. ज्याद्वारे तुम्ही मेकअप कसा करायचा आणि सुरुवात कशी करायची याची सुरुवात करू शकता. फाउंडेशन फाउंडेशन हे मेकअपमधील महत्त्वाचा भाग आहे. कोणत्याही गोष्टीची सुरुवात करण्यासाठी पाया (फाउंडेशन) फार महत्त्वाचा असतो. आम्ही पायाच नव्हे तर शेडवरही जोर देत आहोत. ज्यामध्ये लोक बऱ्याचदा चुका करतात. फाउंडेशन निवडताना ब्रँडसह त्वचेची काळजी घ्या. हे आपल्या सौंदर्याला खूप छान फिनिश देईल आणि नैसर्गिक देखील दिसेल. ओठ टिंट्स जर तुम्हाला तुमच्या ओठांना नैसर्गिक देखावा द्यायचा असेल तर लिपस्टिक वाहण्याऐवजी लिप टिंटचा वापर करा. यामुळे तुमचा लूक नैसर्गिक दिसेल. तसेच लिपस्टिकसारखे तुमच्या ओठांवर हावी होणार नाही. ते अधिक काळापर्यंत टिकू शकेल. हायलाइटर कोणतीही महिला आपल्या त्वचेला चमकदार बनवू इच्छिते. ते सर्व महिलांना हवे असते. यामुळेच हाइलाइटर मेकअपमधील महत्त्वाचा भाग झाला आहे. हाइलाइटर तुमच्या त्वचेला थोडं ड्रमॅटिक बनविते. थोडीशी चमक वाढवतो. तसेच एक नैसर्गिक दिसणारी चमक देतो. मस्करा तुम्ही ओठांना टिंटने भरले असले तरी, फाउंडेशनसह चेहरा आणि हाइलाइटरसह गाल चांगले करा. परंतु, चेहऱ्याचे सर्वांत सुंदर वैशिष्ट्य डोळे आहे. मस्करा लावल्याने डोळे अधिक चांगले दिसत नाही तर अधिक मोठे दिसतात. तेव्हा तुम्ही काजळ किंवा आईलाइनर लावण्याआधी मस्करा लावावा.

