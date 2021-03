सुंदर त्वचा मिळविण्यासाठी करा ओट्सचा वापर; फायदे वाचून व्हाल अवाक्

नागपूर : सुंदर त्वचा प्रत्येक महिलेची इच्छा असते. यासाठी ते वाट्टेल तेवढे पैसे खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. मोठ-मोठ्या ब्यूटी पार्लरवर अमाप पैसाही खर्च करीत असतात. सुंदर त्वचा प्राधान्य केल्याने चांगला पती मिळेल असा त्यांचा विश्वास असतो. आपण सर्वांनी जेवणात ओट्सचा वापर केलेला आहे. परंतु, आम्ही ओट्स वापरण्याचे काही मार्ग सांगणार आहोत ज्यामुळे तुमची त्वचा चमकदार होईल. प्रदूषण आणि धूळ यांच्याबरोबर सूर्याशी दीर्घकाळ संपर्क ठेवल्यास त्वचेचे नुकसान होते. ज्यामुळे त्वचा कोरडी होते. काही पौष्टिक घटकांसह आपली त्वचा वर्धित केली जाऊ शकते. तुम्ही कधीतरी ओट्स वापरल्या असतील. कधी चवदार ब्रेकफास्ट रेसिपी तर कधी गोड खीर मधुर ओट्सचा वापर अनेक प्रकारे केला जातो. चेहऱ्यावरील ब्लॅकहेड्सच्या समस्येमुळे मुली खूप त्रस्त असतात. यासाठी ती अनेक प्रकारच्या औषधोपचारांचा वापरही करतात. पण आपणास माहीत आहे की त्वचेचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी ओट्स देखील वापरतात. त्वचेला सौंदर्य प्रदान करण्यासाठी ओट्स नक्की वापरून पाहा... त्वचा सुधारण्यासाठी लागणारी आवश्यक साहित्य एक कप ओट्स, एक टोमॅटो, अर्धा कप गरम पाणी, एक चमचा गुलाबाच पाणी, असे करा तयार मिक्सरमध्ये एक वाटी ओट्स बारीक करून घ्या. या पावडरमध्ये गरम पाणी टाका. आता या मिश्रणात गुलाबाचे पाणी आणि टोमॅटो बारीक करून मिसळून घ्या. वापरण्याची पद्धत अगोदर पाण्याने चेहरा चांगला स्वच्छ करा. यानंतर टॉवेलने चेहरा पुसून टाका. आता मिश्रण चेहऱ्यावर चांगले लावा आणि ते पंधरा ते वीस मिनिटे चेहऱ्यावर ठेवा. यानंतर चेहरा पूर्णपणे स्वच्छ करा. ब्लॅकहेड्स काढण्यासाठी लागणारी सामग्री एक चमचा दही, एक कप ओट्स व अर्धा चमचा ओट्स तयार करण्याची पद्धत मिक्सरमध्ये ओट्सला बारीक करा. यानंतर एक चमचा दहीमध्ये एक चमचा ओट्स पावडर घाला. त्यामध्ये मधाचे काही थेंब घाला आणि गुळगुळीत पेस्ट बनवा. असा करा वापर तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावा आणि १५ मिनिटांपर्यंत ठेवा. यानंतर कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ करा. याव्यतिरिक्त तुम्ही एक चमचा दूध, मध आणि ऑलिव्ह ऑईलमध्ये दोन चमचे ओट्स पावडर मिसळू शकता. हे मिश्रण चेहऱ्यावर १० मिनिटे ठेवा. थोड्या वेळाने कोमट पाण्याने चेहरा स्वच्छ करा. मुरूम बरा करण्यासाठी लागणारी सामग्री एक अंडा, एक कप ओट्स व एक लिंबू असे करा तयार एका भांड्यात अंड्याचे पांढरा भाग काढा आणि त्यात ओट्स पावडर व लिंबाचे काही थेंब टाका. वापरण्याची पद्धत आता हे मिश्रण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावा आणि पंधरा ते वीस मिनिटे कोरड होण्यासाठी सोडून द्या. चेहरा वाळल्यानंतर पाण्याने धुवा. आठवड्यातून दोनदा असे केल्याने त्वचेमध्ये एक वेगळीच चमक दिसेल. ओट्स वापरणे पूर्णपणे नैसर्गिक आहे. परंतु, कोणत्याही प्रकारे पॅच वापरण्यापूर्वी ते चाचणी करा.

