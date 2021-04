दुपारी झोपताय? जाणून घ्या ही वामकुक्षी चांगली की वाईट

निरोगी आणि सुदृढ आरोग्य हवं असेल तर योग्य आहारासोबतच नियमित झोप घेणंदेखील तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे रात्री ७ तास झोप घेणं अत्यंत आवश्यक असल्याचा सल्ला डॉक्टर किंवा तज्ज्ञ मंडळी देतात. परंतु, काहींना रात्री झोपल्यानंतरही दुपारची वामकुक्षी घेण्याची सवय असते. आता यामध्येदेखील दुपारी झोपावं कि झोपू नये याविषयी अनेक मतमतांतरे आहेत. परंतु, नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून दुपारी झोप घेण्याचे अनेक फायदे आहेत. हे फायदे नेमके कोणते ते पाहुयात. दुपारी झोप घेण्याचे फायदे - १. करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार, दुपारी थोडा वेळ झोप घेतल्यास स्मरणशक्ती चांगली राहते. सोबतच तुमच्या मूडदेखील सुधारण्यास मदत मिळते. २. दुपारी झोपल्यामुळे एकाग्रतेची क्षमता सुधारते. सोबत प्रत्येक गोष्टीतील सतर्कता वाढते. ३. बौद्धिक काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या डोक्यात अनेक प्रकारचे विचार सुरु असतात. त्यामुळे दुपारी झोपल्यामुळे या मधल्या काळातील अनावश्यक माहिती वेगळी केली जाते व जे महत्त्वाचे विचार असतात त्याबद्दलच आपण विचार करु लागतो. ४. दुपारी १ ते ३ या वेळेत अर्धा तास झोप घेतल्यास शरीरास त्याचा फायदा होतो. ५. दुपारी झोप घेतल्यास चिडचिडेपणा, मानसिक ताण कमी होतो. तसंच २० ते ३० मिनिटं झोप झाल्यावर कामातील सतर्कता वाढते. करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, चीनमधील काही ज्येष्ठ नागरिकांच्या शारीरिक आरोग्याच्या आणि आकलनशक्तीविषयक चाचण्यात करण्यात आल्या होत्या. यात दुपारी झोप घेतलेल्या व्यक्तींची आकलनशक्ती, एकाग्रता जास्त असते.



