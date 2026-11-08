Diwali 2026 Wishes in Marathi: सुख-समृद्धीच्या शुभेच्छांसह करा दिवाळीची सुरुवात; नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाचे खास संदेश

Lakshmi Pujan Wishes in Marathi: नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या मंगलमय वातावरणात घराघरांत दिव्यांची रोषणाई, फराळाचा सुगंध आणि आनंदाची लगबग पाहायला मिळते. या खास दिवशी आपल्या प्रियजनांना प्रेम, सुख-समृद्धी आणि आरोग्याच्या शुभेच्छा देण्याचीही परंपरा आहे. तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रपरिवाराला आणि आप्तेष्टांना पाठवण्यासाठी नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या खास शुभेच्छा संदेश येथे दिले आहेत..नरक चतुर्दशीच्या शुभेच्छा!- आपल्या घरात सदैव सुख-शांती नांदो, प्रत्येक दिवाळी आनंदानं भरलेली असो! नरक चतुर्दशीच्या हार्दिक शुभेच्छा! - कुटुंबासोबत अभ्यंगस्नान, एकत्र फराळ, आणि मनापासूनचं हसणं — यापेक्षा सुंदर काय असतं! शुभ नरक चतुर्दशी! .- नरक चतुर्दशीच्या निमित्ताने तुमच्या आयुष्यातील सर्व दुःखांचा अंत होवो आणि सुख-समृद्धी कायम नांदो!- आजी-आजोबांपासून नातवंडांपर्यंत — सगळ्यांना नरक चतुर्दशीच्या प्रेमळ शुभेच्छा! आपलं कुटुंब सदैव एकत्र राहो!- आपल्या घरातला प्रत्येक दिवा सुख, समृद्धी आणि आरोग्याचा प्रकाश देवो! शुभ नरक चतुर्दशी!.लक्ष्मीपूजनाच्या शुभेच्छा- दिव्यांच्या प्रकाशात झाली आनंदाला सुरुवात, आज आली लक्ष्मी घरात सुख-समृद्धी घेऊन, विराजित झाली देव्हाऱ्यात! लक्ष्मीपूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! - महालक्ष्मीचे करून पूजन, लावा दीप अंगणी… धन-धान्य आणि सुख-समृद्धी, लाभो तुमच्या जीवनी! लक्ष्मीपूजन आणि दिवाळीच्या मंगलमय शुभेच्छा! .- घरात लक्ष्मीचा वास, मनात समाधान आणि आयुष्यात आनंदाचा प्रकाश असो. शुभ लक्ष्मीपूजन!- धन-धान्य, समृद्धी व आरोग्य सर्वकाही तुम्हास लाभो! दिवाळीच्या दिनी नांदो सुख-समृद्धी तुमच्या घरी, हीच सदिच्छा देवीच्या चरणी!- लक्ष्मी मातेच्या आशीर्वादाने तुमच्या घरातील प्रत्येक कोपरा सुखाने भरून जावो. तुमच्या कष्टांना यश मिळो आणि आयुष्य आनंदाने फुलून जावो. लक्ष्मीपूजनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.