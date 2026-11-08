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Diwali 2026 Wishes in Marathi: सुख-समृद्धीच्या शुभेच्छांसह करा दिवाळीची सुरुवात; नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाचे खास संदेश

Narak Chaturdashi Wishes in Marathi: नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनानिमित्त प्रियजनांना पाठवा सुख, शांती आणि समृद्धीच्या खास मराठी शुभेच्छा. वाचा सुंदर दिवाळी शुभेच्छा संदेश.
Diwali Wishes in Marathi

Diwali Wishes in Marathi

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Lakshmi Pujan Wishes in Marathi: नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या मंगलमय वातावरणात घराघरांत दिव्यांची रोषणाई, फराळाचा सुगंध आणि आनंदाची लगबग पाहायला मिळते. या खास दिवशी आपल्या प्रियजनांना प्रेम, सुख-समृद्धी आणि आरोग्याच्या शुभेच्छा देण्याचीही परंपरा आहे. तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रपरिवाराला आणि आप्तेष्टांना पाठवण्यासाठी नरक चतुर्दशी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या खास शुभेच्छा संदेश येथे दिले आहेत.

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