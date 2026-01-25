National Voters Day 2026: दरवर्षी 25 जानेवारीलाच का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय मतदार दिन'? जाणून घ्या इतिहास

why national voters day is celebrated on 25 january: लोकशाहीची खरी ताकद मतपेटीत असते. जेव्हा एखादा नागरिक मतदान केंद्रावर येतो तेव्हा तो फक्त एक बटण दाबत नाहीत; ते देशाची दिशा ठरवतात. 26 जानेवारी रोजी देश प्रजासत्ताक बनला. या दिवशी, भारतीय संविधान अधिकृतपणे अंमलात आले, ज्याने प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिले आणि काही कर्तव्ये देखील दिले आहेत. त्या कर्तव्यांपैकी एक म्हणजे भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करणे. या कर्तव्याद्वारे, प्रत्येक नागरिक लोकशाही राष्ट्राच्या निर्मितीत योगदान देतो. .राष्ट्रीय मतदार दिन हा या नागरी शक्तीचा उत्सव आहे, जो दरवर्षी आपल्याला आपल्या सर्वात मोठ्या अधिकाराची आणि कर्तव्याची आठवण करून देतो. जर तुम्ही मतदान केले नाही तर तुम्ही निर्णय घेण्याचा तुमचा अधिकार सोडता. राष्ट्रीय मतदार दिन आपल्याला शिकवतो की नागरिक सक्रिय असतानाच लोकशाही टिकून राहते. मतदान का महत्त्वाचे आहे, मतदार दिन साजरा करण्याची गरज का निर्माण झाली आणि त्याचा इतिहास काय आहे हे जाणून घेऊया..मतदानाची सुरुवातदरवर्षी 25 जानेवारी रोजी भारतात राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो. भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त हा दिवस निवडण्यात आला आणि मतदार दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. . थीम दरवर्षी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून राष्ट्रीय मतदार दिनाची अधिकृत थीम जाहीर केली जाते. मतदार दिन 2026 ची थीम माझा भारत, माझे मत आहे. मतदार दिनाची थीम यावर केंद्रित आहे. तरुण मतदारांचा सहभाग वाढवा.माहितीपूर्ण आणि जबाबदार मतदाननैतिक आणि निष्पक्ष निवडणुका .भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली. 25 जानेवारी 2011 पासून हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो. ज्याचा उद्देश लोकशाही मजबूत करणे आणि नागरिकांमध्ये मतदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. या दिवशी, नवीन मतदारांना मतदार ओळखपत्रे वाटली जातात आणि लोकशाही मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जातात. मतदार दिनाचे महत्त्वप्रत्येक जाणीवपूर्वक केलेले मतदान लोकशाहीचा पाया मजबूत करते. हा दिवस पहिल्यांदाच मतदारांना लोकशाही प्रक्रियेशी जोडतो. मतदान हा केवळ अधिकार नाही तर देशाप्रती असलेली जबाबदारी देखील आहे. मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका हे एका मजबूत राष्ट्राचे वैशिष्ट्य आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.