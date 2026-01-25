लाइफस्टाइल

National Voters Day 2026: दरवर्षी 25 जानेवारीलाच का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय मतदार दिन'? जाणून घ्या इतिहास

National Voters Day Theme 2026: २५ जानेवारी रोजी मतदार दिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारतीय नागरिकांमध्ये त्यांच्या हक्कांबद्दल आणि कर्तव्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची संधी आहे. हा दिवस राष्ट्र उभारणीत सहकार्याला प्रोत्साहन देतो.
why national voters day is celebrated on 25 january: लोकशाहीची खरी ताकद मतपेटीत असते. जेव्हा एखादा नागरिक मतदान केंद्रावर येतो तेव्हा तो फक्त एक बटण दाबत नाहीत; ते देशाची दिशा ठरवतात. 26 जानेवारी रोजी देश प्रजासत्ताक बनला. या दिवशी, भारतीय संविधान अधिकृतपणे अंमलात आले, ज्याने प्रत्येक नागरिकाला अधिकार दिले आणि काही कर्तव्ये देखील दिले आहेत. त्या कर्तव्यांपैकी एक म्हणजे भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेचे रक्षण करणे. या कर्तव्याद्वारे, प्रत्येक नागरिक लोकशाही राष्ट्राच्या निर्मितीत योगदान देतो. 

