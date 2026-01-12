National Youth Day 2026: स्वामी विवेकानंद यांचे 'हे' 5 आदर्श विचार तरुणांचे आयुष्य बदलून टाकतील

दरवर्षी १२ जानेवारीला स्वामी विवेकानंद यांची जयंती देशभरात साजरी केली जाते. या दिवशी राष्ट्रीय युवा दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. त्यांचे काही अनमोल विचार तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरु शकतो. आज देखील त्यांचे विचार हताश झालेल्या तरुणांसाठी फायदेशीर ठरतात. स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारताचे शिल्पकार आणि ऊर्जेचे अखंड स्त्रोत होते. .ध्येय लक्षात ठेवाविवेकानंद म्हणतात, एक विचार घ्या. त्या विचारालाच तुमचे जीवन बनवा. त्याचाच विचार करा, त्याचे स्वप्न पहा आणि त्या विचारावरच जगा. तसेच यशाचा कोणताही शॉर्टकट नसून एकाग्रता हाच यशाचा पाया आहे. .भीती सोडाजीवनात कितीही मोठे संकटे आले तरी भाती बाळगू नका. धैर्याने कार्य करावे. जेव्हा आपण संकटांचा सामना करतो, तेव्हा ती स्वत:हून दूर पळतात..चारित्र्य घडवणेशिक्षण म्हणजे केवळ माहिती गोळा करणे नाही. तर चारित्र्य घडवणे देखील महत्वाचे आहे. ज्या शिक्षणामुळे माणूस स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकत नाही, ते शिक्षण व्यर्थ ठरु शकते. .सेवा हाच धर्मस्वामी विवेकानंद म्हणतात सेवा हाच धर्म आहे. गोरगरिबांची सेवा करणे म्हणजे प्रत्यक्ष ईश्वराची सेवा करणे होय. केवळ स्वत:साठी जगणे हे जीवन नाही. इतरांना मदत करणे हे खरे आयुष्य होय..स्वत:वर विश्वास ठेवाजोपर्यंत स्वत:वर विश्वास ठेवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही देवावरही विश्वास ठेवू शकत नाही.विवेकानंदाच्या मते आत्मविश्वास हीच खरी ताकद आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.