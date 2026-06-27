Vatpurnima Look 2026: पहिल्या वटपौर्णिमेला दिसा खास ! नववधूसाठी साडी, मेकअप, हेअरस्टाईल आणि मराठमोळे उखाणे...

Trending vatpurnima ukhane: लग्नझाल्यानंतर येणारा प्रत्येक सण नवविवाहित स्रीसाठी अतिशय खास असतो. त्यातही 'वटपौर्णिमा' म्हणजे विवाहित स्रीच्या प्रेमाचा, भक्तीचा आणि रूप-सौंदर्याचा अनोखा संगम ! यंदा वटपौर्णिमा २९ जून रोजी साजरी केली जाणार आहे.तुमची पहिलीच वटपौर्णिमा अधिक स्पेशल बनवण्यासाठी, सर्वांच्या नजरा तुमच्यावरच खिळतील असा लूक कसा करावा आणि पूजेच्या वेळी कोणते गोड उखाणे घ्यावेत, याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे. .पहिल्या वटपौर्णिमेसाठी 'परफेक्ट' लूक टिप्सपोशाख (साडी): खूप जड साडी नेसण्याऐवजी हलकी सिल्क, लिनेन किंवा कॉटन साडी निवडा. लाल, केशरी, पिवळा किंवा हिरवा यांसारखे पारंपरिक रंग खूप उठून दिसतात. नेहमीपेक्षा वेगळा लूक हवा असल्यास तुम्ही अनारकली ड्रेस किंवा बेल बॉटम पॅन्टसह कुर्ती असा ट्रेंडी लूकही करू शकता.मेकअप: भरभक्कम मेकअप करण्याऐवजी नॅचरल आणि चमकदार (Dwy) बेस वापरा. ओठांसाठी न्यूड टोन किंवा हलकी लिपस्टिक आणि गालांवर सटल हायलायटर लावा, ज्यामुळे चेहरा फ्रेश दिसेल.हेअरस्टाईल: केसांना पारंपरिक पद्धतीचा मेस्सी बन किंवा अर्धवेळ सोडलेले केस (Half-tied hair) असा ट्रेंडी टच द्या आणि त्यावर जाई-जुई किंवा मोगऱ्याचा सुवासिक गजरा माळायला विसरू नका..नवऱ्याचे मन जिंकणारे वटपौर्णिमा स्पेशल उखाणेवटपूजेच्या वेळी किंवा महिलांमध्ये बसल्यावर घेण्यासाठी हे सोपे आणि गोड उखाणे नक्की तोंडपाठ करून ठेवा...फुलांच्या बागेत, फुलली मोहक शेवंती,.....राव सुखी राहावेत, हि परमेश्वराला विनंती.वटवृक्षाच्या झाडाला, प्रदक्षिणा घातल्या सात,..... रावांचे नाव घेते, आपल्या सर्वांचे असू दे आमच्यावर आशीर्वादाचे हात."लग्नानंतर वटपौर्णिमेचा, माझा पहिला आहे सण,..... रावांचे नाव घेते, ठेवून निर्मळ मन."कुंकवाचा साज, असाच कायम राहू द्या,..... रावांना डोळे भरून, ७ जन्म पाहू द्या.".हृदयाचा ठोका, शरीराचा झोका, आज वटपौर्णिमा आहे म्हणून, ..... रावांचे नाव घेण्याचा, भेटला मला मोका. वटपौर्णिमेचे व्रत निष्ठेने करावे,पती म्हणून .....राव जन्मो जन्मी मिळावे. वटपौर्णिमेला भरते, सुवासिनींची ओटी,.....रावांचे नाव, सदा माझ्या ओठी.या सणाच्या दिवशी तुमचा आत्मविश्वास आणि चेहऱ्यावरचे गोड हसू हेच तुमचे सर्वात मोठे सौंदर्य आहे. पूजेसोबतच पतीसाठी एखादा लहानसा प्रेमळ मेसेज लिहा किंवा फोटो फ्रेम गिफ्ट देऊन हा दिवस अधिक आनंदात साजरा करा !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.