लाइफस्टाइल

Vatpurnima Look 2026: पहिल्या वटपौर्णिमेला दिसा खास ! नववधूसाठी साडी, मेकअप, हेअरस्टाईल आणि मराठमोळे उखाणे...

Vatpurnima ukhane: पहिल्या वटपौर्णिमेला नववधूसाठी खास पारंपरिक साडी, नॅचरल मेकअप, ट्रेंडी हेअरस्टाईल, आत्मविश्वासाने खुलणारा लूक आणि उखाणे...
vatpurnima special: look,makeup & ukhane 

vatpurnima 2026 special: look,makeup & ukhane 

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Trending vatpurnima ukhane: लग्नझाल्यानंतर येणारा प्रत्येक सण नवविवाहित स्रीसाठी अतिशय खास असतो. त्यातही 'वटपौर्णिमा' म्हणजे विवाहित स्रीच्या प्रेमाचा, भक्तीचा आणि रूप-सौंदर्याचा अनोखा संगम ! यंदा वटपौर्णिमा २९ जून रोजी साजरी केली जाणार आहे.

तुमची पहिलीच वटपौर्णिमा अधिक स्पेशल बनवण्यासाठी, सर्वांच्या नजरा तुमच्यावरच खिळतील असा लूक कसा करावा आणि पूजेच्या वेळी कोणते गोड उखाणे घ्यावेत, याची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

Loading content, please wait...
Wife
hair
tree
marriage
Event
saree
bride
culture
Partnership
Hairstyles
partner
Saree and jewelry