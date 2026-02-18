Neck Pain Relief: मान-खांद्याचा त्रास सतत सतावतोय? ‘हे’ 5 सोपे उपाय देतील झटपट आराम

Neck Pain Relief: आजच्या डिजिटल युगात, तासंतास लॅपटॉपसमोर काम करणे आणि स्मार्टफोनचा सतत वापर करणे हे मान आणि खांद्याच्या वेदनांचे सर्वात मोठे कारण आहे. वैद्यकीय भाषेत, याला 'टेक्स्ट नेक' किंवा 'पोश्चर स्ट्रेन' म्हणतात. जी आता जवळजवळ प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीसाठी एक समस्या बनली आहे. जेव्हा आपण बराच वेळ चुकीच्या स्थितीत बसतो तेव्हा मानेच्या स्नायू आणि मणक्यावर अतिरिक्त दबाव येतो. ज्यामुळे नसांमध्ये ताण येतो आणि कडकपणा येतो. तज्ञांच्या मते, ही वेदना केवळ शारीरिक थकवा नसून, गर्भाशयाच्या ग्रीवेच्या स्पॉन्डिलायसिससारख्या गंभीर आजाराचे लक्षण देखील असू शकते. जर तुम्हाला जागे झाल्यावर मान कडक होणे किंवा खांद्यावर जडपणा जाणवत असेल, तर त्यावर उपाय तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत आणि आसनात आहे. काही सोप्या व्यायामांचा सराव करुन तुम्ही हा त्रास कमी करु शकता. .योग्य जागामानदुखी टाळण्याची पहिली पायरी म्हणजे बसण्याची स्थिती सुधारणे. मान वाकवू नये म्हणून काम करताना संगणकाची स्क्रीन नेहमी डोळ्यांच्या पातळीवर ठेवा. दर 30-40 मिनिटांनी थोडा ब्रेक घ्या आणि तुमची पाठ सरळ ठेवा. तुमचा फोन वापरताना, मान खाली वाकवण्याऐवजी तो डोळ्यांसमोर ठेवा. यामुळे मानेवर ताण येणार नाही. .स्ट्रेचिंग आणि साधे व्यायाममानेच्या स्नायूंची लवचिकता सुधारण्यासाठी साधे स्ट्रेचिंग व्यायाम करणे उत्तम आहे. मान हळूहळू डावीकडे आणि उजवीकडे, वर आणि खाली फिरवणे आणि खांदे गोलाकार हालचालीत फिरवणे स्नायूंचा ताण कमी करण्यास मदत करू शकते. हे सोपे व्यायाम ऑफिसच्या खुर्चीवर बसून केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे रक्त प्रवाह सुधारतो आणि जडपणा लवकर कमी होतो..Explainer: 'हे' 5 पदार्थ गाढ झोप येण्यास करतील मदत! जर तुम्हाला झोपेची समस्या असेल तर आजच आहारात करा बदल.आयुर्वेदिक मसाजजर वेदना तीव्र आणि खोल असतील तर उबदार कॉम्प्रेस नसा शांत करण्यासाठी खूप प्रभावी असतात. कोमट तिळाच्या तेलाने हलक्या हाताने मालिश केल्याने देखील जळजळ कमी होऊ शकते. आयुर्वेदानुसार मालिश केल्याने वात दोष शांत होतो, जो स्नायू आणि सांधेदुखीचे मुख्य कारण मानला जातो..जीवनशैलीत बदल गरजेचेमान आणि खांद्याचे दुखणे हे अनेकवेळा निष्काळजीपणाचे परिणाम असते आणि त्यावर त्वरित उपचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. रात्री झोपताना मानेला आधार देणारी योग्य उशी निवडा. नियमित योगा आणि शारीरिक हालचाली तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करा. जर हात सुन्न होणे किंवा चक्कर येणे यासारखी लक्षणे वेदनांसोबत येत असतील तर ताबडतोब फिजिओथेरपिस्ट किंवा तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.