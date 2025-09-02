DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!

तुम्ही डीमार्ट शॉपिंग लवर्स आहात?मग शॉपिंगला जाण्याआधी हे बघाचडीमार्टमधून काही वस्तू घेताना काळजी घ्या.DMart Shopping Offers : डीमार्ट हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय सुपरमार्केट आहे जिथे कमी किमतीत दर्जेदार वस्तू मिळतात. पण काही गोष्टींची खरेदी करताना ग्राहकांनी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. चुकीच्या वस्तूंची निवड केल्यास तुमचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. अशा काही वस्तू आहेत ज्या डीमार्टमधून खरेदी करणे टाळावे..सवलतीच्या नावाखाली जुन्या वस्तूडीमार्टमध्ये सवलतीच्या ऑफर्स आकर्षक वाटतात पण काहीवेळा या ऑफर्स जुन्या किंवा एक्सपायरी डेट जवळ आलेल्या उत्पादनांवर असतात. विशेषतः खाद्यपदार्थ, सौंदर्य प्रसाधने किंवा औषधे खरेदी करताना एक्सपायरी डेट तपासणे गरजेचे आहे. नजरचुकीने जुनाट माल खरेदी केल्यास तुमचे पैसे वाया जाऊ शकतात.ब्रँडेड उत्पादनेडीमार्ट त्यांच्या स्वस्त किमतींसाठी प्रसिद्ध आहे पण काही ब्रँडेड उत्पादने जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कपडे, इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर स्वस्त मिळू शकतात. डीमार्टच्या किमती तुलनेने कमी असल्या तरी अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट किंवा इतर ठिकाणी सणासुदीच्या सवलतींमध्ये याच वस्तू कमी किमतीत मिळण्याची शक्यता आहे..DMart Offers : DMart मध्ये कोणत्या दिवशी सामान जास्त महाग असतं? खरेदीला जाण्यापूर्वी हे एकदा बघाच.नॉन रिटर्नेबल वस्तूडीमार्टच्या रिटर्न पॉलिसीनुसार काही वस्तू, विशेषतः ऑनलाइन खरेदी केलेल्या परत करता येत नाहीत. अशा वस्तूंमध्ये अंतर्वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधने किंवा वैयक्तिक वापराच्या गोष्टींचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी पूर्ण खात्री करा.कमी कालावधीच्या ऑफर्सडीमार्टच्या काही ऑफर्स केवळ स्टॉक संपेपर्यंत किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी असतात. अशा वस्तू घाईघाईत खरेदी केल्यास तुम्हाला नंतर पश्चाताप होऊ शकतो. त्याऐवजी ऑफरची वैधता आणि गरज तपासूनच खरेदी करा.डीमार्टमधून खरेदी करताना कूपन्स, कॅशबॅक आणि कॉम्बो ऑफर्सचा फायदा घ्या पण घाईत खरेदी टाळा. स्मार्ट खरेदीसाठी नेहमी उत्पादनाची गुणवत्ता किंमत आणि रिटर्न पॉलिसी तपासा..Amazon Great Indian Festival Sale 2025 : मिळणार 80% पर्यंत सूट, 'या' दिवसापासून अमेझॉन सेल डिस्काउंट ऑफर्सचा तडका.FAQsWhy should I avoid buying old stock at DMart?डीमार्टमधून जुना साठा का खरेदी करू नये?जुन्या साठ्याची एक्सपायरी डेट जवळ असू शकते, ज्यामुळे खाद्यपदार्थ किंवा सौंदर्य प्रसाधने खराब होण्याची शक्यता आहे.Are branded products always cheaper at DMart?डीमार्टमध्ये ब्रँडेड उत्पादने नेहमी स्वस्त असतात का?नाही, काही ब्रँडेड उत्पादने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सणासुदीच्या सवलतींमध्ये स्वस्त मिळू शकतात.What should I check before buying non-returnable items at DMart?डीमार्टमधून नॉन-रिटर्नेबल वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी काय तपासावे?उत्पादनाची गुणवत्ता, गरज आणि रिटर्न पॉलिसी तपासा, कारण काही वस्तू परत करता येत नाहीत.How can I ensure I’m getting the best deal at DMart?डीमार्टमध्ये सर्वोत्तम डील कशी मिळवू शकतो?कूपन्स, कॅशबॅक आणि कॉम्बो ऑफर्सचा फायदा घ्या आणि किमतींची इतर प्लॅटफॉर्मशी तुलना करा.Why should I be cautious of limited-time offers at DMart?डीमार्टच्या मर्यादित कालावधीच्या ऑफर्सबाबत सावध का राहावे?घाईत खरेदी केल्यास नको असलेल्या वस्तू घेण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ऑफरची वैधता तपासा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.