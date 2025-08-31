Night Milk Benefits: रोज रात्री दूध पिण्याने काय होते? जाणून घ्या शास्त्रीय आणि आयुर्वेदिक फायदे

थोडक्यात:रात्री दूध पिण्यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि मनाला शांती मिळते.दूधातील कॅल्शियम आणि व्हिटामिन डी हाडे व दात मजबूत करतात.दूधातील प्रथिने स्नायूंना बळकटी देतात आणि तणाव कमी करतात.Milk Benefits: अनेक घरांमध्ये आई झोपण्याच्या आधी मुलांना दूध प्यायला सांगते. मुलं बऱ्याचदा त्याला नकार देतात, पण कधी कधी आईच्या आग्रहामुळे किंवा थोड्या भितीने ते दूध गुपचूप प्यायचं मान्य करतात..पण तुम्हाला माहित आहे का, रोज रात्री एक ग्लास दूध प्यायल्याने आपल्या शरीरावर किती प्रकारचे चांगले परिणाम होतात? चला तर मग या लेखातून जाणून घेऊयात.Solapur Ashtavinayak Temples: सोलापुरातील अष्टविनायकांचे दर्शन घ्यायचंय? जाणून घ्या सिद्धरामेश्वर महाराजांनी स्थापन केलेली ही मंदिरे कुठे आहेत.1. झोपेची गुणवत्ता सुधारतेदूधामध्ये असलेला ट्रिप्टोफान हा अमिनो ऍसिड मेंदूला शांत करणार्या हार्मोन्सच्या निर्मितीस मदत करतो. यामुळे झोपेची गाढी वाढते आणि तुम्हाला मनःशांती मिळते. रात्री दूध प्यायल्याने झोपेची गुणवत्ता सुधारते, ज्यामुळे तुमचं शरीर आणि मन ताजेतवाने राहतं.2. हाडे आणि दात मजबूत होतातदूध हा कॅल्शियमचा सर्वोत्तम स्रोत आहे. झोपण्याअगोदर दूध प्यायल्याने हाडे आणि दात अधिक मजबूत होतात. याशिवाय, दूधात असलेले व्हिटामिन डी हाडांसाठी खूप आवश्यक आहे..3. स्नायूंना बळकटी मिळतेदूधातील प्रथिने स्नायूंची दुरुस्ती आणि वाढ करण्यास मदत करतात. दिवसभराच्या कष्टांनंतर स्नायूंना विश्रांती मिळावी आणि त्यांना पोषण मिळावे, यासाठी रात्री दूध पिणे उपयुक्त ठरते.4. तणाव कमी होतो, मन शांत होतेदूधात असलेले पोषक तत्त्व तंत्रिका तंत्राला आराम देतात. त्यामुळे तणाव कमी होतो आणि मन शांत राहतं. यामुळे तुम्हाला झोपण्यापूर्वी मानसिक ताण कमी होऊन, सकाळी ताजेतवाने वाटतं..Aajoba Ganpati: भारतातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ‘आजोबा गणपती’, वाचा इतिहास, परंपरा आणि गौरव.5. पचन सुधारण्यास मदतगरम दूध पिण्याने पचनसंस्था सुधारते आणि पचन अधिक सुरळीत होते. यामुळे बद्धकोष्ठता आणि अपचनाच्या त्रासापासून आराम मिळतो..FAQs1. रात्री दूध प्यायल्याने झोपेवर काय परिणाम होतो? (What are the effects of drinking milk at night on sleep?)दूधामधील ट्रिप्टोफान मेंदूतील शांत करणाऱ्या हार्मोन्सची निर्मिती वाढवतो, ज्यामुळे झोपेची गाढी आणि गुणवत्ता सुधारते.2. दूधामुळे हाडे आणि दात कसे मजबूत होतात? (How does milk strengthen bones and teeth?)दूध कॅल्शियम आणि व्हिटामिन डी यांचा उत्कृष्ट स्रोत असून ते हाडे आणि दात मजबूत करण्यास मदत करतात.3. रात्री दूध पिण्याने तणाव कमी होतो का? (Does drinking milk at night reduce stress?)हो, दूधातील पोषक तत्त्व तंत्रिका तंत्राला आराम देतात, ज्यामुळे तणाव कमी होतो आणि मन शांत होते.4. गरम दूध पिण्याचा पचनावर काय परिणाम होतो? (What is the effect of drinking warm milk on digestion?)गरम दूध पिण्यामुळे पचनसंस्था सुधारते आणि बद्धकोष्ठता, अपचन यापासून आराम मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.