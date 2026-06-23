104 किलोवरून थेट 75 किलो! कर्मचाऱ्याने अशी कमाल केली की नितीन कामथ यांनाही हरावी लागली पैज, 2.5 लाख रुपये गमावले

झिरोधाचे संस्थापक नितीन कामथ यांनी एका कर्मचाऱ्याशी लावलेली आरोग्यविषयक पैज गमावल्याचे स्वीकार केले आहे. या कर्मचाऱ्याने कामथ यांच्या आरोग्य आव्हानाचा स्वीकार करत एका वर्षात ३० किलो वजन कमी केले. या यशस्वी प्रवासामुळे कामथ यांना २.५ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागला, मात्र ते या पराभवाबद्दल आनंद व्यक्त करत आहेत..पैज हरण्यातील आनंद आणि प्रेरणाराहुल अगरवाला यांनी सोशल मीडियावर (X) पोस्ट करत ही बातमी सांगितली. त्यांनी लिहिले की, कामथ यांच्याकडून २.५ लाख रुपये जिंकणे ही त्यांच्या जीवनातील सर्वात मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे. या पोस्टला उत्तर देताना नितीन कामथ म्हणाले, “मी फिटनेसच्या पैजेत हरलो आहे आणि या पराभवाचा मला खूप आनंद आहे.”.Viral Video: 'माझ्या गालावर पप्पी दे...' ; परदेशी पर्यटकाला रस्त्यात अडवलं; पुढे जे घडलं ते कॅमेऱ्यात कैद.अगरवाला यांनी स्पष्ट केले की, पैशापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आरोग्याकडे लक्ष देण्याची आणि एका वर्षात ३० किलो वजन घटवण्याची प्रेरणा मिळाली. “मला असे वाटत नाही की दुसरी कोणतीही कंपनी अशी संधी उपलब्ध करून देईल,” असे त्यांनी सांगितले. एप्रिल २०२५ मध्ये त्यांचे वजन १०४ किलो होते, ते जानेवारी २०२६ पर्यंत ७५ किलोवर आले..शरीरयष्टीबद्दल न्यूनगंड आणि इतरांना प्रेरणाअगरवाला यांनी इन्स्टाग्रामवर आपल्या प्रवासाची माहिती शेअर करताना भावनिक पोस्ट केली. त्यांनी म्हटले की, गेल्या १० वर्षांपासून त्यांना आपल्या शारीरिक स्वरूपाबद्दल न्यूनगंड वाटत आला आहे. यापूर्वीही त्यांनी एकदा शारीरिक परिवर्तन घडवले होते. इंटरनेटवर दिसणारे अवास्तव शरीराचे निकष गाठणे कठीण असले तरी ते प्रयत्न करत आहेत..“मी हे फोटो आणि कथा यासाठी शेअर करत आहे की, कदाचित यामुळे कोणाला तरी स्वतःच्या शरीराकडे सकारात्मक पावले उचलण्याची प्रेरणा मिळेल. माझ्यासारख्या शरीरयष्टीच्या व्यक्तींचे असे परिवर्तन मी पूर्वी पाहिले असते तर बरे झाले असते,” असे त्यांनी नमूद केले..DMart मध्ये खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना! हे नियम माहिती नसतील तर नुकसान होऊ शकते, खरेदीपूर्वी नक्की वाचा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.