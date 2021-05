Video : 'कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत निर्धास्त राहू नका'

देशात लवकरच कोरोनाची तिसरी लाट (oronavirus third wave) येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे सध्या सर्वत्र चिंतेचं आणि भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. तर, काही जण अद्यापही कोरोनाकडे गांभीर्याने लक्ष देतांना दिसत नाहीयेत. यामध्येच अनेक जण मास्कशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी वावरतांना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्या दोन कोरोना (coronavirus) लाटांचा फटका सगळ्यांनाच बसला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेकडे दुर्लक्ष करु नका आणि निर्धास्त राहू नका असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. (no negligence even coronavirus third wave)

दरम्यान, या काळात प्रत्येकाने स्वत: ची व कुटुंबाची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यासोबत प्रशासनाने आखून दिलेल्या नियमांचं पालन करणंदेखील तितकंच आवश्यक आहे.