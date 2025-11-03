लाइफस्टाइल

No Shave November: नोव्हेंबरमध्ये पुरुष दाढी, मिशी आणि केस कापणं टाळतात, पण नक्की काय आहे हा ‘नो शेव्ह नोव्हेंबर’चा ट्रेंड?

Reason Behind Celebrating No Shave November: नोव्हेंबरमध्ये पुरुष दाढी-मिशी न कापता ठेवतात, पण या ‘नो शेव्ह नोव्हेंबर’ मागचा खरा हेतू काय आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का?
Why No Shave November is Celebrated Worldwide

Why No Shave November is Celebrated Worldwide

Anushka Tapshalkar
No Shave November Reason: गेल्या अनेक वर्षांपासून दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपण संपूर्ण जगात एक खास मोहीम राबवली जाते त्याबद्दल ऐकतो, ती म्हणजे नो शेव्ह नोव्हेंबर (No Shave November). या काळात लोक मुद्दाम, जाणूनबुजून आपली दाढी, मिशा किंवा केस कापत नाहीत. पण हा कोणता ट्रेंड नाही तर, यामागे अर्थपूर्ण उद्देश, एक सामाजिक संदेश आणि मानवतावादी हेतू दडलेला आहे.

