No Shave November: नोव्हेंबरमध्ये पुरुष दाढी, मिशी आणि केस कापणं टाळतात, पण नक्की काय आहे हा ‘नो शेव्ह नोव्हेंबर’चा ट्रेंड?

No Shave November Reason: गेल्या अनेक वर्षांपासून दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आपण संपूर्ण जगात एक खास मोहीम राबवली जाते त्याबद्दल ऐकतो, ती म्हणजे नो शेव्ह नोव्हेंबर (No Shave November). या काळात लोक मुद्दाम, जाणूनबुजून आपली दाढी, मिशा किंवा केस कापत नाहीत. पण हा कोणता ट्रेंड नाही तर, यामागे अर्थपूर्ण उद्देश, एक सामाजिक संदेश आणि मानवतावादी हेतू दडलेला आहे..काय आहे 'No Shave November'?नो शेव्ह नोव्हेंबर ही मोहीम कॅन्सरविषयी जनजागृती करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या उपक्रमाचा उद्देश लोकांना कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना मदत करण्यासाठी प्रेरित करणे आहे. नोव्हेंबर महिन्यात लोक दाढी किंवा केस कापण्याचा खर्च वाचवतात आणि तो 'Matthew Hill Foundation' या संस्थेला फंड म्हणून देतात. ही संस्था त्या निधीचा उपयोग कॅन्सरग्रस्त रुग्ण, उपचार, संशोधन आणि जनजागृतीसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना मदत करण्यासाठी करते..'No Shave November' मोहिमेचा इतिहास2007 मध्ये अमेरिकेतील शिकागो येथे राहणाऱ्या मॅथ्यू हिल या युवकाचा कॅन्सरमुळे मृत्यू झाला. त्यांच्या आठ मुलांनी त्यांच्या स्मरणार्थ आणि कॅन्सरविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी ही मोहिम सुरू केली. त्यानंतर 2009 मध्ये 'Matthew Hill Foundation' ही संस्था स्थापन करण्यात आली. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही संकल्पना हळूहळू जागतिक स्तरावर पोहोचली आणि लाखो लोक या उपक्रमात सहभागी होऊ लागले..'नो शेव्ह नोव्हेंबर' प्रमाणेच मोव्हेंबर म्हणजे काय?'नो शेव्ह नोव्हेंबर' प्रमाणेच 'मोव्हेंबर' ही एक जनजागृती मोहीम आहे, जी 2004 साली सुरू झाली. 'मोव्हेंबर' हा शब्द मिशी आणि नोव्हेंबर या दोन शब्दांपासून तयार झाला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश पुरुषांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे..या मोहिमेद्वारे पुरुषांच्या आरोग्याच्या समस्या, विशेषतः मानसिक आरोग्य, प्रोस्टेट कॅन्सर आणि जीवनशैली याबाबत जागरूकता निर्माण केली जाते. या मोहिमेत पुरुष त्यांच्या मिशा वाढवून या उपक्रमाला प्रोत्साहन आणि समर्थन देतात..