लाइफस्टाइल

DMart Offers : DMart मध्ये कोणत्या दिवशी सामान जास्त महाग असतं? खरेदीला जाण्यापूर्वी हे एकदा बघाच

when dmart prices highest : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तु जास्त स्वस्त असतात आणि कोणत्या दिवशी जास्त महाग असतात जाणून घ्या
when dmart prices highest
when dmart prices highestesakal
Saisimran Ghashi
Updated on
Summary

  • डीमार्ट स्वस्तात मस्त शॉपिंगसाठी खूप फेमस आहे

  • पण तुम्हाला माहितीये इथे सामान कधी स्वस्त आणि कधी महाग मिळते?

  • चला तर मग जाणून घेऊया डीमार्टचे सीक्रेट काय आहे

DMart Best Days to Shop : डीमार्ट हे नाव म्हणजे स्वस्त आणि दर्जेदार खरेदीसाठी सगळ्यात जास्त लोकप्रिय आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की डीमार्टमध्ये सामान खरेदी करण्यासाठी काही दिवस विशेष ऑफर्स देतात तर काही दिवशी किंमती थोड्या जास्त असू शकतात? चला जाणून घेऊया कधी खरेदी करणे फायदेशीर आणि कधी टाळावे.

Loading content, please wait...
money
Finance
Online Shopping
Online Shopping App
Online Shopping Tips
online grocery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com