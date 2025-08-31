DMart Offers : DMart मध्ये कोणत्या दिवशी सामान जास्त महाग असतं? खरेदीला जाण्यापूर्वी हे एकदा बघाच

डीमार्ट स्वस्तात मस्त शॉपिंगसाठी खूप फेमस आहेपण तुम्हाला माहितीये इथे सामान कधी स्वस्त आणि कधी महाग मिळते?चला तर मग जाणून घेऊया डीमार्टचे सीक्रेट काय आहे.DMart Best Days to Shop : डीमार्ट हे नाव म्हणजे स्वस्त आणि दर्जेदार खरेदीसाठी सगळ्यात जास्त लोकप्रिय आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का की डीमार्टमध्ये सामान खरेदी करण्यासाठी काही दिवस विशेष ऑफर्स देतात तर काही दिवशी किंमती थोड्या जास्त असू शकतात? चला जाणून घेऊया कधी खरेदी करणे फायदेशीर आणि कधी टाळावे..डीमार्ट त्यांच्या कमी किमतींसाठी प्रसिद्ध आहे कारण ते वर्षभर एमआरपीपेक्षा कमी दरात सामान विकतात. पण काही विशिष्ट दिवशी विशेषतः सणासुदीच्या काळात किंवा ऑफर नसलेल्या कालावधीत काही उत्पादनांच्या किमती थोड्या जास्त असू शकतात. उदाहरणार्थ सणांच्या आधी किंवा लगेचच जेव्हा मागणी वाढते तेव्हा काही वस्तूंवर सूट कमी होऊ शकते. विशेषतः तेल, साखर, मसाले यांसारख्या किराणा वस्तूंवर सणांच्या काळात किंमती स्थिर राहतात किंवा क्वचितच वाढतात कारण मागणीमुळे स्टॉक लवकर संपतो..Dmart Offers : गणपतीसाठी DMart मधून कोणत्या वस्तू घ्याव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात? गणेशोत्सवात बचत अन् सुविधा दोन्ही एका क्लिकवर.उलट डीमार्टमध्ये शुक्रवार ते रविवार या वीकेंड सेल्स दरम्यान आणि सोमवारी क्लीनअप सेल्सच्या वेळी जास्त ऑफर्स मिळतात. या कालावधीत FMCG, कपडे आणि ब्यूटी प्रॉडक्ट्सवर ५० टक्क्यांपर्यंत सूट किंवा बायवन गेटवन ऑफर्स उपलब्ध असतात. त्यामुळे या दिवशी खरेदी करणे जास्त फायदेशीर ठरते. ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांसाठी सोमवार आणि बुधवारी डीमार्ट रेडी अॅपवर विशेष डील्स मिळतात. मात्र सणांच्या आधी किंवा गर्दीच्या कालावधीत जसे की दिवाळी, होळी किंवा नवीन वर्ष, स्टोअरमध्ये गर्दी वाढते आणि काही वस्तूंवर ऑफर्स कमी होऊ शकतात..DMart मधून महिन्याला कसे कमवायचे लाखो रुपये? सोपी ट्रिक पाहा एका क्लिकवर...त्यामुळे खरेदीची घाई टाळण्यासाठी आठवड्याच्या मध्यात म्हणजे मंगळवार किंवा गुरुवारी खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते कारण गर्दी कमी आणि ऑफर्स स्थिर असतात. थोडक्यात डीमार्टमध्ये खरेदी करताना वीकेंड सेल्स किंवा सणांच्या ऑफर्सचा फायदा घ्या पण सणांच्या आधी किंवा मागणी जास्त असलेल्या कालावधीत किंमती थोड्या जास्त असू शकतात. तुमच्या बजेटनुसार खरेदीचे नियोजन करा आणि डीमार्टच्या स्वस्त खरेदीचा आनंद घ्या.FAQs Which day offers the best discounts at DMart?डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी सर्वोत्तम सवलत मिळते?शुक्रवार ते रविवार दरम्यान वीकेंड सेल्समध्ये आणि सोमवारी क्लीन-अप सेल्समध्ये सर्वोत्तम सवलत मिळते.Are prices higher during festive seasons at DMart?डीमार्टमध्ये सणासुदीच्या काळात किंमती जास्त असतात का?होय, सणासुदीच्या आधी मागणी वाढल्याने काही वस्तूंवर सवलत कमी होऊ शकते किंवा किंमती स्थिर राहतात.Is it better to shop online or in-store at DMart?डीमार्टमध्ये ऑनलाइन की स्टोअरमध्ये खरेदी करणे चांगले आहे?ऑनलाइन खरेदी सोमवार आणि बुधवारी विशेष डील्स देते, तर स्टोअरमध्ये वीकेंडला जास्त ऑफर्स मिळतात.Which days should I avoid shopping at DMart?डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी खरेदी टाळावी?सणांच्या आधी किंवा गर्दीच्या काळात, जसे की दिवाळी किंवा नवीन वर्ष, खरेदी टाळावी कारण किंमती जास्त असू शकतात.What types of products get the best discounts at DMart?डीमार्टमध्ये कोणत्या उत्पादनांवर सर्वोत्तम सवलत मिळते?FMCG, कपडे आणि ब्यूटी प्रॉडक्ट्सवर वीकेंड सेल्समध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत किंवा बाय-वन-गेट-वन ऑफर्स मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.