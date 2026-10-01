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Gen Z Communication Habits: ऑनलाइन असूनही मेसेजला रिप्लाय नाही! Gen Z च्या या वागण्याचा नेमका अर्थ काय?

Gen Z च्या या डिजिटल सवयीमागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, ‘सीन’ करून रिप्लाय न देण्याचा अर्थ काय आणि ऑनलाइन असणे म्हणजे नेहमी बोलण्यासाठी उपलब्ध असणे का नाही, जाणून घ्या.
Gen Z Digital Communication Habits

Gen Z Digital Communication Habits

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

मेसेज पाहून सुद्धा लगेच रिप्लाय न करणं किंवा ऑनलाइन असून उत्तर न देणं, हे आजच्या डिजिटल जगात नॉर्मल झालं आहे. विशेषतः Gen Z साठी ऑनलाइन दिसणं आणि प्रत्येक मेसेजला लगेच उत्तर देण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कधी कामामुळे, कधी योग्य वेळ नसल्यामुळे, तर कधी थोडा वेळ फोनपासून दूर राहण्यासाठी रिप्लायला उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी मेसेज ‘सीन’ करून रिप्लाय न देणं म्हणजे दुर्लक्ष करणं, असं नाही.

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