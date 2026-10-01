Gen Z Communication Habits: ऑनलाइन असूनही मेसेजला रिप्लाय नाही! Gen Z च्या या वागण्याचा नेमका अर्थ काय?

मेसेज पाहून सुद्धा लगेच रिप्लाय न करणं किंवा ऑनलाइन असून उत्तर न देणं, हे आजच्या डिजिटल जगात नॉर्मल झालं आहे. विशेषतः Gen Z साठी ऑनलाइन दिसणं आणि प्रत्येक मेसेजला लगेच उत्तर देण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कधी कामामुळे, कधी योग्य वेळ नसल्यामुळे, तर कधी थोडा वेळ फोनपासून दूर राहण्यासाठी रिप्लायला उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी मेसेज ‘सीन’ करून रिप्लाय न देणं म्हणजे दुर्लक्ष करणं, असं नाही..आजकाल संवाद फक्त प्रत्यक्ष भेटून होत नाही. चॅट, सोशल मीडिया, डीएम आणि ग्रुप चॅट हेही दैनंदिन जीवनाचा भाग झाले आहेत. मात्र ऑनलाइन बोलतानाही काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. त्यापैकी एक म्हणजे मेसेज पाहिल्यानंतर लगेच उत्तर न देणे. एखादी व्यक्ती ऑनलाइन दिसत असली, तरी ती त्या वेळी बोलण्यासाठी मोकळी असेलच असे नाही..‘सीन’ म्हणजे नेहमी दुर्लक्ष करणे नाहीGen Z च्या डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये प्रत्येक मेसेजला लगेच उत्तर देणं आवश्यक मानलं जात नाही. एखाद्याने मेसेज पाहिला म्हणजे त्याला उत्तर देण्यासाठी वेळ, मूड किंवा एनर्जी आहेच असं नाही. त्यामुळे ‘ऑनलाइन आहे म्हणजे रिप्लाय करायलाच हवा’ असं समीकरण नेहमी लागू होत नाही.बऱ्याचदा एखादी व्यक्ती मेसेज वाचून विचार करते की, ‘थोड्या वेळाने निवांत रिप्लाय देऊ.’ पण त्यानंतर काम, अभ्यास किंवा इतर गोष्टींमध्ये ती व्यस्त होते आणि रिप्लाय करायचा राहून जातो. अशावेळी समोरच्या व्यक्तीला आपल्याला जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जात आहे असं वाटू शकतं; पण प्रत्यक्ष कारण वेगळं असू शकतं..प्रत्येक मेसेजला मोठा रिप्लाय गरजेचा नाहीडिजिटल संवादात प्रत्येक गोष्टीवर मोठा किंवा सविस्तर रिप्लाय देणे गरजेचे नसते. काही वेळा ‘हो’, ‘ओके’, ‘हम्म’ असे छोटे रिप्लाय किंवा फक्त एखाद्या मेसेजवर रिअॅक्शन देणे, हीदेखील संभाषण पुढे न वाढवण्याची पद्धत असू शकते.प्रत्येक मेसेजला लगेच आणि सविस्तर उत्तर देण्याची अपेक्षा केल्यास समोरच्या व्यक्तीवरही दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे छोट्या संभाषणांना तितक्याच सहजपणे घेणेही महत्त्वाचे आहे..स्वतःची डिजिटल स्पेसही महत्त्वाचीप्रत्येक व्यक्तीला स्वतःसाठी थोडा वेळ आणि डिजिटल स्पेस हवी असू शकते. फोन हातात आहे किंवा व्यक्ती ऑनलाइन आहे, याचा अर्थ ती प्रत्येक संभाषणासाठी तयार आहेच असे नाही.मात्र यामध्ये परिस्थितीनुसार फरक असतो. एखादा महत्त्वाचा, संवेदनशील किंवा कामाशी संबंधित मेसेज वारंवार पाहूनही उत्तर दिले जात नसेल, तर त्याचा अर्थ वेगळा घेतला जाऊ शकतो. विशेषतः जवळच्या नात्यांमध्ये सतत रिप्लाय न देणे हे नाराजी किंवा दुराव्याचे लक्षण वाटू शकते..रिप्लायला उशीर होत असेल तर काय करायचं?डिजिटल एटिकेट म्हणजे प्रत्येक मेसेजला लगेच उत्तर देणे नव्हे. त्यासोबत समोरच्या व्यक्तीच्या वेळेचा आणि भावनांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे.तुम्ही त्या क्षणी व्यस्त असाल, तर ‘आत्ता बिझी आहे, नंतर बोलते’ किंवा ‘नंतर रिप्लाय करते’ एवढे सांगणेही पुरेसे ठरू शकते. यामुळे समोरच्या व्यक्तीलाही गैरसमज होण्याची शक्यता कमी होते..शेवटी, Gen Z च्या डिजिटल कम्युनिकेशनमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट दिसते—ऑनलाइन असणे म्हणजे प्रत्येक वेळी बोलण्यासाठी उपलब्ध असणे नाही. त्यामुळे पुढच्या वेळी एखाद्याने तुमचा मेसेज पाहूनही लगेच रिप्लाय केला नाही, तर त्याला थेट दुर्लक्ष समजण्याआधी परिस्थिती समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक ‘सीन’चा अर्थ एकच नसतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.