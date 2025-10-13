Explained: ऑनलाइन गेमने होतोय आयुष्याचा खेळ! आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात अन् कोणती काळजी घ्यावी? वाचा एका क्लिकवर

ऑनलाइन गेमिंगमुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. तासन्तास मोबाइलवर गेम खेळण्यामुळे मुलांमध्ये आक्रमकता, अनिद्रा, आणि डिप्रेशन वाढत आहे. पालकांनी मुलांच्या गेमिंगवर नियंत्रण ठेवून त्यांना मैदानी खेळ आणि सामाजिक उपक्रमांकडे वळवावे. डिजिटल शिस्त आणि संतुलन राखणे काळाची गरज आहे..effects of online gaming on mental health: ‘थोडावेळ गेम खेळतो....’ म्हणणारे मूल आता तासन्तास मोबाइलसमोर असणारे चित्र सर्वदूर दिसत आहे. घरात नातेवाईक आले, तरी मुलांसह अनेकांचे डोळे स्क्रीनवरच असतात. पालकांचे ‘बस झाले आता ठेव मोबाइल’ हे वाक्य रोजच्याच आयुष्याचा भाग झाले. मोबाइलचे वेड हे प्रत्येक घरातील वास्तव बनले. मोबाइल हे आधुनिक युगातील ंस्आवश्यक साधन असले, तरी तोच आता ‘आयुष्याचा शत्रू’ ठरत आहे. मैदानावरील गर्दी रोडावली आहे. गल्लीबोळांत क्रिकेटमध्ये काही गुंतलेही असतील. मात्र, त्यापेक्षा घरकोंबडे बनून अनेक मुले तासनतास मोबाइलवर गेम खेळण्यात घालवितात. मुलांच्या हा हट्टापुढे पालकही हतबल झाल्याची कथा घरोघर झालेली ऐकण्यास मिळत आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाइल रोजच्या जगण्यातील अविभाज्य घटक असला, तरी शिक्षण, संपर्कास मनोरंजनासाठीचा मोबाइल आता एक व्यसनच बनले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक वेळा एक व्यक्ती दिवसभरात मोबाइल चेक करतो. एकल कुटुंब पद्धतीत मुलांना काहीसे खूश करण्यासाठी दिलेला मोबाइल आता मुलांच्या हातून सुटत नसल्याच्या तक्रारी मानसोपचारतज्ज्ञांकडे कायम यायला लागल्या आहेत, असे तज्ज्ञ सांगतात..बँक खाते होईल रिकामेऑनलाइन गेम्ससोबत ‘इन-ॲप पर्चेस’ म्हणजेच पैसे भरून मिळणाऱ्या गोष्टींचा मोह वाढतो. अनेक मुले पालकांच्या कार्डचा वापर करून गेममधील पॉइंट्स खरेदी करतात.सायबर फ्रॉडचा धोकाबनावट लिंकवर क्लिक करून खाते रिकामे होण्याचे अनेक प्रकार वाढले आहेत. ‘फ्री डायमंड’, ‘फ्री स्किन’, ‘बोनस कॅश’ अशा आमिषांमुळे लोक सायबर जाळ्यात अडकत आहेत. त्यामुळे पालकांनी बँक खात्याशी जोडलेले मोबाइल ॲप्स मुलांना देऊ नयेत.संशोधनातून समोर आलेले वास्तवभारतीय शहरी ६२ टक्के पालकांनी त्यांच्या १३-१७ वयोगटातील मुले रोज तीन तास किंवा त्याहून अधिक वेळ सोशल मीडिया, व्हिडिओ आणि इंटरनेटवरील गेममध्ये घालवत असल्याचे म्हटले, तर ९ ते १३ वयोगटांतील ४९ टक्के प्रमाण असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. तसेच सोशल मीडिया, व्हिडिओ, इंटरनेटवरील गेमिंगचे व्यसन असणाऱ्यांचे प्रमाण १३-१७ वयोगटांतील मुलांमध्ये ४४ टक्के, तर ९ ते १३ वयोगटांत हे ४७ टक्के मुलांमध्ये दिसत असल्याचे पालकांनी एका सर्वेक्षणात नोंदविले आहे.महाराष्ट्रात ९ ते १७ वयोगटांत १७ टक्के मुले सहा तासांपेक्षा अधिक इंटरनेट, गेम्समध्ये गुंतलेली असतात, तर शहरात मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मनोविकारतज्ज्ञांकडे आठवडाभरात तीन ते चार प्रकरणे येत असल्याचे तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे.महाराष्ट्रातील मोबाइलच्या आहारी गेलेल्या १५ ते २५ टक्के वयोगटांतील युवांमध्ये ४० टक्के जणांना अनिद्रा, ३५ टक्के मुलांना भूक कमी लागणे, ३५ टक्के मुलांमध्ये आक्रमक वृत्ती, तर ३२ टक्के मुलांमध्ये डिप्रेशनचा त्रास होत असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले..मोबाइल डिटॉक्स म्हणजे काय?‘मोबाइल डिटॉक्स’ म्हणजे काही तास किंवा दिवस मोबाइलपासून पूर्णपणे दूर राहणे. यामुळे मेंदूला विश्रांती मिळते, ताण कमी होतो आणि आपली संवेदनशीलता पुन्हा वाढते. दर रविवारी ‘नो मोबाइल डे’ पाळा. सकाळी उठल्यानंतर पहिल्या एका तासात मोबाइल न वापरण्याची सवय लावा. झोपण्याच्या १ तास आधी मोबाइल बाजूला ठेवा. निसर्गात फिरायला जा किंवा वाचन सुरू करा. खेळ खेळून शारीरिक श्रम करा.आपण काय करावेवेळेचे नियोजन ः प्रत्येक कुटुंबाने ‘डिजिटल शिस्त वेळापत्रक’ तयार करावे सामाजिक उपक्रम ः समाजसेवा, वाचन, छंद जोपासणे यासाठी वेळ द्यावा कुटुंब वेळ ः रोज किमान १ तास एकत्र संवादासाठी राखावातंत्रज्ञानाचा योग्य वापर ः शिक्षण, माहिती, कौशल्यवृद्धी यासाठीच तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.डिजिटल युगात संतुलन गरजेचेतंत्रज्ञानाचा वापर थांबविणे अशक्य आहे. परंतु, त्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे. आज मुलांना मोबाइल देणे भाग आहे. पण, त्याचे संयमित वापराचे शिक्षण देणे अधिक गरजेचे आहे. आरोग्य, शिक्षण, नातेसंबंध आणि आनंद या सर्वांचा समतोल साधण्यासाठीच डिजिटल शिस्त हा काळाची गरज आहे.मणक्यांवरील दुष्परिणाम१ टेक्स्ट नेक सिंड्रोम : सतत मान खाली करून मोबाइल पाहिल्यामुळे मणक्याचा ताण वाढतो. मान, खांदे आणि पाठ दुखण्याचा त्रास होतो. दीर्घकाळ यामुळे मणक्यांच्या वाकड्या होण्याचा त्रास उद्भवतो.२ कंबरदुखी व चुकीची बैठक : जमिनीवर, खुर्चीवर बिनआधार बसून मोबाइल वापरण्यामुळे पाठीच्या स्नायूंना ताण येतो. चुकीची बैठक कायम राहिल्यास स्नायूंमध्ये वेदना, थकवा आणि कडकपणा जाणवतो.३ हात व मनगटातील स्नायूंवर ताण : सतत मोबाइल हातात घेऊन वापरल्याने मनगट, बोटे आणि हातातील स्नायूंवर ताण येतो. दीर्घकाळ यातून मनगटातील तंतू दुखतात आणि वेदना निर्माण होतात.४ अतिवापरामुळे स्थूलता : बसून राहण्याची सवय, शारीरिक हालचाल कमी होऊन वजन वाढते, स्नायूंची ताकद घटते, सांधे जड होतात.संरक्षणात्मक उपाय१. मोबाइल वापरताना योग्य बैठक ठेवा, पाठ सरळ ठेवा.२. प्रत्येक तासानंतर थोडा ब्रेक घ्या.३. दीर्घकाळ एकाच स्थितीत बसणे टाळा.४. रोज ३० मिनिटे तरी शारीरिक व्यायाम करा.५. शरीराचे ताण सोडविण्यासाठी स्ट्रेचिंग करा..डोळ्यांवरील नकारात्मक परिणामथकवा : सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळे थकतात, पाणी येते, डोळे लाल होतात, डोळ्यांत जळजळ होते.ड्राय आय सिंड्रोम : मोबाइलवर वेळोवेळी न बघता पाहिल्यामुळे डोळ्यांतील ओलावा कमी होतो. यामुळे डोळे कोरडे पडतात, जळजळ, धूसर दिसणे, त्रास होतो.दृष्टिदोष वाढ : मोबाइलचा निळा प्रकाश डोळ्यांसाठी हानिकारक असतो. त्यामुळे डोळ्यांचा थकवा, दृष्टिदोष, डोकेदुखी वाढते.बालकांमध्ये परिणाम : लहान वयात स्क्रीनचा अतिवापर केल्यास त्यांच्या दृष्टी विकासावर विपरीत परिणाम होतो.डोळ्यांच्या संरक्षणासाठी उपाय२०-२०-२० नियम पाळा, दर २० मिनिटांनी २० सेकंद तरी २० फूट अंतरावर बघा.स्क्रीन ब्राइटनेस योग्य ठेवा.अंधारात मोबाइल वापरू नका.मोबाइल व डोळ्यांतील अंतर साधारण ३०-४० सेंमी ठेवा.डोळ्यांसाठी फळे, भाज्या, बीट, गाजर यांचा आहारात समावेश करा.मेंदूवरील दुष्परिणाममानसिक ताण : सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे मेंदू, डोपामिन प्रणालीवर परिणाम होतो. लक्ष केंद्रित होण्याची क्षमता कमी होते.चिडचिडेपणा व आक्रमक वर्तन ः ॲक्शन, फायटिंग गेम्स खेळल्यामुळे मानसिक राग आणि आक्रमकता वाढते. हट्टीपणा वाढतो.झोपेवर परिणाम : झोपण्यापूर्वी मोबाइल वापरल्याने निळ्या प्रकाशामुळे मेलाटोनिन हार्मोनचे स्त्रवण कमी होते आणि झोपेची गुणवत्ता घटते.आसक्ती व व्यसनाधीनता : सतत खेळ, व्हिडिओ पाहण्याची सवय मेंदूत रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय ठेवते आणि व्यसनाधीनतेकडे नेते.स्मरणशक्ती व निर्णयक्षमतेवर परिणाम ः मेंदूच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर ताण येतो. दीर्घकाळ मोबाइल वापराने स्मरणशक्ती आणि विश्लेषण क्षमता क्षीण होते. सामाजिक एकाकीपणा : मोबाइलवरील आभासी जगात रमल्याने प्रत्यक्ष संवाद, कुटुंबाशी नाते कमी होते.मेंदूचे आरोग्य राखण्यासाठी उपायमानसिक शांतीसाठी ध्यान, योग, व्यायाम करा. रोज ३० ते ४० मिनिटे चालणे, सायकल चालविणे, खेळ खेळा.स्क्रीन टाइमवर मर्यादा ठेवा.निळा प्रकाश टाळण्यासाठी ब्लू लाइट फिल्टर वापरा.मित्र, कुटुंबीयांशी संवाद वाढवा.झोपण्यापूर्वी १ तास मोबाइल वापरू नका.ऑनलाइन गेमिंगबद्दल पालकांनी संवाद वाढवून परावृत्त करण्यासाठी समुपदेशन करावे..मैदानी खेळांचे फायदेशारीरिक तंदुरुस्ती : धावणे, उडी मारणे, चेंडू खेळणे यामुळे शरीर सुदृढ राहते. संघभावना : गटाने खेळल्याने एकत्र काम करण्याची वृत्ती विकसित होते. मानसिक समाधान : नैसर्गिक वातावरणात खेळल्याने तणाव कमी होतो. सामाजिक कौशल्य : मित्र बनविणे, स्पर्धा समजून घेणे, पराभव स्वीकारणे शिकता येते.मेंदूवरील आणि शरीरावरील दुष्परिणामसंशोधन सांगते, की सातत्याने स्क्रीनकडे बघतराहिल्याने मेंदूच्या काही भागांवर दाब येतो.त्यामुळे एकाग्रता कमी होणे, चिडचिड, तणाव,अनिद्रा आणि उदासीनता निर्माण होते.गेमिंग व्यसनाचीआधुनिक नशाफ्री फायर, पबजी, बीगमी, क्लॅश ऑफ क्लॅन्स, शॅडो फ्लाइट, कॉल ऑन ड्युटीसारखेॲक्शन गेम सतत स्पर्धेची भावना जागवितात.माइनक्राफ्ट, जेनशिन इम्पॅक्ट, लिम्बो, जंगल ॲडव्हेंचर्स, हॅरी पॉटर आदी कथा, अन्वेश आणि मिशन असलेले गेम्सही तासनतास उत्सुकता वाढवत गुंतवून ठेवतात.रिअल रेसिंग, ट्रॅफिक रायडर, हिल क्लॅम्ब रेसिंग, सीएसआर रेसिंग यांसारखे गेम वाहने, बाइक्स, रेसिंग कारच्या शर्यतीत खिळवून ठेवतात.मेंदूचा व्यायाम म्हणून असणाऱ्या गेम्सने तर थोरा-मोठ्यांनाही यात ओढले आहे. कॅन्डी क्रश सागा, सुडोकू, ब्रेन आउट, मॉनुमेंट व्हॅलीचे वेड महिलांमध्येही दिसून येते..पालकही अनभिज्ञ...एक काळ होता, जेव्हा मोबाइल फक्त बोलण्यासाठी वापरला जायचा. आज मात्र तो खेळ, शिक्षण, मनोरंजन आणि सामाजिक आयुष्याचा केंद्रबिंदू बनला. रोज नवनवीन ॲप्स, गेम्स आणि रील्सच्या माध्यमातून लोक ‘डिजिटल जगात’ हरवल्याचे चित्र सर्वदूर आहे. आजच्या पिढीत ‘मोबाइल म्हणजे जीवन’ अशी मानसिकता तयार होत आहे. पालकांना वाटते, मुलगा घरात आहे तर सुरक्षित आहे. पण, प्रत्यक्षात तेच मूल ऑनलाइन गेमच्या व्यसनात अडकल्याचे अनेकदा वेळ निघून गेल्यावर लक्षात आल्याची भयानक वास्तव मांडणारी प्रकरणेही नवीन राहिली नाहीत.ऑनलाइन गेमिंगचे सामाजिक परिणामअनेक युवक ऑनलाइन स्पर्धात्मक गेममुळे आक्रमक बनतात.‘मी हरलो म्हणजे मी काहीच नाही’ अशी मानसिकता तयार होते.यामुळे आत्मविश्वास कमी होतो आणि काही प्रकरणांमध्ये नैराश्य निर्माण होते.शिक्षण व्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाचीशाळा-कॉलेजांनी डिजिटल शिस्तीचा भाग अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा.सायबर सुरक्षा, आरोग्य शिक्षण आणि मोबाइल वापरावर कार्यशाळा घ्याक्रीडा व सांस्कृतिक उपक्रम वाढवून मुलांना स्क्रीनपासून दूर ठेवा.खेळासंदर्भातील गेम्स टेनिस क्लॅश, ड्रीम लीग सुकर, फिफा मोबाइल, क्रिकेट चॅम्पियनशिप आदींसह रोल प्लेइंग गेम्स, स्ट्रॅटेजी केम्स, सिम्युलेशन गेम्स, मल्टिप्लेअर ऑनलाइन गेमची सध्या कॉलेजियन्समध्ये क्रेझ पाहायला मिळते.मेंदूतील डोपामिन स्त्राव वाढतो, ज्यामुळे आनंदाचा भ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे मूल पुन्हा पुन्हा तोच गेम खेळत राहते. .काही नशाच! शारीरिक परिणाममणक्याचा वाकलेपणा आणि पाठदुखीडोळ्यांवर ताण, मायोपिया (दूरचे दिसण्यास अडचण)अंगाचा अशक्तपणाभूक आणिझोपेचे असंतुलनमानसिक परिणामलक्ष केंद्रितकरण्यात अडचणराग नियंत्रणातन राहणेएकटेपणा आणि समाजापासून दुरावणेनिर्णयक्षमतेत घटपालकांसाठी ‘हे कराच’१. वेळेची मर्यादा ठेवा : रोज ठरावीक वेळच मोबाइल वापरासाठी द्या. त्यासाठी कुटुंबातही आग्रही व्हा.२. पालक नियंत्रण ॲप्स वापरा : काही ॲप्सद्वारे तुम्ही मुलांचे ॲप वापर आणि वेळ मॉनिटर करू शकता.३. उदाहरण द्या : पालकांनी स्वतः मोबाइल कमी वापरल्यास मुलेही त्याचे अनुकरण करतील.४. संवाद साधा : मुलांशी खुला संवाद ठेवा, ‘मोबाइल का वापरतोस?’ हे विचारून त्यांच्या जगात सामील व्हा.५. पर्याय द्या : मैदानी खेळ, वाचन, चित्रकला, संगीत शिकण्यासाठी प्रोत्साहन द्या. मुलांना क्रीडांगणावर घेऊन जा. त्यांना फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉलसारख्या खेळांची ओळख करून द्या..मोबाइल आणि ऑनलाइल गेमच्या रूपात भारतीय संस्कृतीवर छुपे आक्रमण झाले आहे. मोबाइलद्वारे सहज उपलब्ध होणाऱ्या कंटेन्टमुळे जीवनमूल्य ढासळत आहे. दारू, तंबाखूच्या व्यसनांप्रमाणेच मोबाइलगेम्स हेदेखील व्यसन झाले. स्क्रोलिंगच्या सवयीमुळे एकाग्रता कमी होते, गतिमानतेमुळे पेशन्सही उरत नाही. आभासी जगात रममाण होताना खऱ्या जगासोबतचे ट्युनिंग विसरत चालले आहे. एकलकोंडेपणा वाढत आहे. प्रतिभेला वाव व रिफ्लेक्सेस चांगले होत असले, तरी प्रत्यक्षात कार्यक्षमता कमी होतेय. स्क्रीनच्या त्रासासंबंधित रुग्णांची संख्या वाढली आहे. ज्यांचं पोटच त्यावर अवलंबून आहे, त्यांनी किमान आठवड्यातून एक दिवस मोबाइल, लॅपटॉप, डेस्कटॉप, टीव्ही पूर्णपणे बंद ठेवावे.- डॉ. श्रीरंग देशपांडे, ज्येष्ठ नेत्ररोगतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञमोबाइल गेमच्या वाढत्या प्रमाणामुळे झोप, जेवण, कुटुंबीय, मित्र, नोकरी, अभ्यासापेक्षाही गेमला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. जुगारासारखे हिंसक गेम्स तासनतास खेळण्याने चिडचिडेपणा वाढतो. एकाग्रता कमी होणे, अभ्यास, नातेसंबंधात दुर्लक्ष, झोप, वजनासह आरोग्याच्या समस्या भेडसावताहेत. हे एक प्रकारे व्यसनच असून, याचा कुटुंबीयांनी स्वीकार करावा. मित्र, नातलग, समुपदेशक व मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्यावी. प्रत्यक्ष संवाद, व्यायाम, धारणा, ध्यान, योगासने, प्रसंगी औषधोपचार करून या समस्येवर मात करता येते. पालक, शिक्षकांनी मोबाइल गेम्सच्या दुष्परिणामाची वेळीच मुलांना जाणीव करून द्यावी.- डॉ. किरण बोडखे, मेंदूविकारतज्ज्ञस्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे डोळे दुखणे, डोकं दुखणे, डोळे कोरडे होणे, अचानक तिरळेपणा येणे, चिडचिड वाढणे अशी लक्षणे दिसतात. त्यामुळे २०-२०-२० हा फॉर्म्युला वापरला पाहिजे. म्हणजे दर २० मिनिटांनी २० सेकंद तरी २० फूट अंतरावर बघा. त्यामुळे डोळ्यांना आराम मिळेल. दोन वर्षांच्या आतील मुलांना मोबाइल वापर वर्ज्य केला पाहिजे. लहान मुले जेवढे मैदानावर खेळतील, तेवढे त्यांचे डोळे चांगले राहतील व त्यांना चष्मा लागणार नाही. लहान मुलांच्या चांगल्या दृष्टीसाठी मोबाइलचा वापर कमीत-कमी किंवा नसला तरी चांगलेच.- डॉ. वैशाली लोखंडे-उने, बालनेत्ररोगतज्ज्ञ, ओएसडी, सुपरस्पेशालिटी ब्लॉक, घाटी रुग्णालयमोठ्या स्क्रीनच्या मोबाइलने सर्वांनाच आकर्षित केले. पालकही आवडीने मुलांना मोबाइल द्यायला लागल्याने विद्यार्थ्यांची क्रियाशीलता संपुष्टात आली आहे. अंगणात, गल्लीत मुले खेळताना दिसत नाही. मैदानेही ओस पडली आहेत. विद्यार्थी जीवनात मोबाइलवर निर्बंध आणले पाहिजे. अभ्यास, माहिती उपयोगासाठी उपकरण वापरले जावे. खेळासाठी विद्यार्थी मैदानात यावेत यासाठी शालेय स्तरापासून सामाजिक स्तरावर जनजागरण केले पाहिजे. खेळ शारीरिक हालचाली, व्यायाम, जगण्याची ऊर्जा देण्याचे माध्यम आहे.- डॉ. शिवाजी सूर्यवंशी, प्राचार्य, पीईएस शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय, नागसेन वनसतत सतत बसून, मोबाइलमुळे मान, खांदे आणि पाठ दुखण्याचा त्रास घेऊन येणाऱ्या रुग्णांचे प्रमाण वाढले आहे. दीर्घकाळ अशा स्थितीमुळे मणक्यांच्या वाकड्या होण्याचा त्रास, स्नायूंमध्ये वेदना, थकवा आणि शारीरिक हालचाल कमी होऊन वजन वाढणे, स्नायूंची ताकद घटने, सांधे जड होण्याच्या समस्या शाळकरी मुलांतही आढळत आहे. मानसिक विकारांसोबत वजनवाढीमुळे अनेक अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या टाळण्यासाठी मैदानी खेळ, शारीरिक हालचाली, व्यायामाकडे मुलांना वळविले पाहिजे.- डॉ. अनिल धुळे, सहयोगी प्राध्यापक, अस्थिव्यंगोपचार विभाग, घाटी रुग्णालय. 