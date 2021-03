केवळ दही-हळदीने चेहरा चमकेल, करून तर पहा

अहमदनगर ः उन्हाळ्यात त्वचेची आजार बळावतात. बऱ्याचदा महागडे डी-टॅन उपचारदेखील या हंगामात केले जातात. पण जर पार्लर सारखे फेशियल आणि डी-टॅन घरी केले तर? घरात या प्रकारच्या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी काही खूप महाग घटकांची देखील आवश्यकता नाही. दही आणि हळद दोन्ही त्वचेची रंगत आणि चमकदारपणासाठी खूप वापरली जातात. मग त्या दोन घटकांकडून चांगले फेशियल मिळवण्यासाठी टिप्स पाहूया. 1. सफाई-

पहिली आणि सर्वात सोपी पायरी म्हणजे आपला चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी आपल्याला करणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण सामान्य फेस वॉशसह चेहरा देखील धुवू शकता. ते अगदी सहज धुऊन जाईल आणि आपले कार्य देखील पूर्ण होईल. किंवा आपण दूधाच्या मदतीने चेहरा स्वच्छ करू शकता. २. त्वचेला वाफविणे आवश्यक

साफसफाईनंतर आमची दुसरी पायरी म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर स्टीम देणे. यानंतर आपण आपल्या त्वचेवर एक उबदार ओलसर टॉवेल ठेवू शकता. स्टीमसाठी हा एक चांगला पर्याय असेल. स्टीम देऊन, छिद्र उघडतील. 3. त्वचा एक्सफोलिएशनसाठी दही आणि टोमॅटो पुरी

आता आम्ही दही आणि टोमॅटो पुरीपासून बनविलेले एक DIY स्क्रब बनवू. आपल्याला दोन चमचे दहीमध्ये 1 चमचे टोमॅटो पुरी घालावी आणि थोडी साखर घालावी लागेल. आपण त्यात दीड चमचे साखर घालावी. दही आपला त्वचेचा टोन वाढवेल आणि टोमॅटो त्वचेतून टॅनिंग काढून टाकेल. शुगर स्क्रब करण्यासाठी वापरली गेली आहेत ज्यामुळे त्वचेचे तेज वाढेल. या पॅकला आपल्या चेहऱ्यावर १०-२० मिनिटे काम करण्यास अनुमती द्या आणि नंतर अर्ध्या टोमॅटोमध्ये थोडी साखर घ्या आणि त्वचेतून पॅक काढा. लक्षात ठेवा की आपल्याला हलके हातांनी मालिश करावे लागेल आणि त्यानंतर आपल्याला त्वचा धुवावी लागेल. यानंतर आपण पुन्हा गरम टॉवेल ट्रीटमेंट घ्या. चेहऱ्यावर स्टीम लावा. आपल्याला फक्त 2 चमचे हळद 2-3 चमचे नारळाच्या तेलात शिजविणे आहे. फक्त अतिरिक्त व्हर्जिन नारळ तेल घ्या. यानंतर ही हळद थंड करावी. आता ही हळद आणि नारळ तेलाचे मिश्रण दुसर्‍या पात्रात दही मिसळा. चांगली पोत मिळविण्यासाठी ब्लेंडरने ब्लेंड करा. आता या क्रीमने आपल्या चेहऱ्यावर मालिश करा. दही आणि हळदीसह मिसळलेली ही मलई आपल्या चेहऱ्यावर टी-टीन करेल आणि त्वचेवरही चांगली प्रतिक्रिया उमटेल. आपण इच्छित असल्यास, आपल्या त्वचेसाठी आपण ही पद्धत अत्यंत आरामात अवलंबू शकता. यानंतर आपण आपल्या त्वचेवर कोणत्याही प्रकारचे फेस पॅक लावू शकता. या चेहऱ्यावर तुम्हाला चांगली चमक मिळेल आणि तुमची त्वचाही डॅन-टॅन होईल. (डिस्क्लेमर ःही सामान्य स्वरूपाची माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी आपण तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांसोबत सल्ला मसलत करा. दुष्परिणामांसाठी सकाळ मीडिया जबाबदार नाही.)

