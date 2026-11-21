डॉ. सुवर्णा बोबडे;समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञडॉक्टर, लोक माझा फार फायदा घेतात. गोड बोलून माझ्याकडून माहिती काढून घेतात आणि मग त्या माहितीचा हवा तसा वापर करतात. आता माझ्या चुलत नणंदेचंच बघा. किती गोड बोलत होती! आणि नंतर कळलं की तिने माझ्याच बोलण्याचा माझ्याविरुद्ध वापर केला. लोकांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?’’माझ्यासमोर बसलेल्या स्त्रीच्या बोलण्यात नाराजी आणि फसवणूक झाल्याची भावना होती. मी तिला विचारलं, ‘‘तुम्ही म्हणता की तिने तुमच्याकडून माहिती काढून घेतली. म्हणजे?...’’‘‘ती इतकी गोड बोलते; मला वाटलंच नाही ती असं काही करेल.’’मग मी विचारलं, ‘‘...आणि म्हणून?’’‘‘मी सांगितली. तिने इतकं गोड बोलून विचारलं, की मी सांगत गेले.’’.या वाक्यातील दोन विधानांमधला फरक वरवर छोटा वाटतो. त्यांत एक महत्त्वाचा मानसिक बदल दडलेला आहे. ‘तिने माझ्याकडून माहिती काढून घेतली’ या विधानात आपण समोरच्या व्यक्तीच्या कृतीला महत्त्व देतो. तर ‘मी तिला माहिती सांगितली’ या विधानात मात्र आपल्या स्वतःच्या कृतीची जाणीव होते आणि आपण त्याची जबाबदारी घेतो. पहिल्या विधानात आपण परिस्थितीचे बळी असतो, तर दुसऱ्यात त्या कृतीतला आपला सहभाग दिसू लागतो. आपल्या मनाला पहिलं विधान अधिक सोयीचं वाटतं. लहानपणी आपण पडलो आणि रडू लागलो की अनेकदा घरातली मोठी माणसं जमिनीला चापट मारून म्हणतात, ‘‘हात रे! माझ्या बाळाला लागलं ना!’’ आपला तोल गेला, आपण धावत होतो किंवा लक्ष नव्हतं, याचा विचार न करता दोष जमिनीचा ठरतो. अर्थात, त्या क्षणी मुलाला शांत करण्याचा प्रयत्न असतो. पण मोठं झाल्यावरही ‘माझ्यामुळे नाही, परिस्थितीमुळे झालं’ असा विचार करण्याची सवय कायम राहू शकते..'शेअरिंग’ आणि ‘गॉसिप’बॉसने जास्त काम दिलं म्हणून आपण सगळ्यांवर चिडलो, मित्राने आग्रह केला म्हणून नको असलेली गोष्ट केली, कुणी गोड बोललं म्हणून खासगी माहिती सांगितली... प्रत्येक वेळी आपल्या कृतीचं स्पष्टीकरण दुसऱ्याच्या वर्तनात शोधणं आपल्याला सोपं जातं. यात समोरच्याची जबाबदारी नाकारायची नाही; पण कृतीतला आपला वाटा ओळखणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.विशेषतः वर दिलेल्या उदाहरणातील माहिती ‘शेअर’ करण्याच्या बाबतीत स्वतःच्या काही मानसिक गरजाही तपासाव्या लागतात. एखाद्याबद्दलची नवी माहिती आपल्याला कळते आणि ती दुसऱ्याला सांगण्याची अनावर इच्छा होते. ती सांगितल्यावर चर्चेला रंग येतो, समोरच्याची उत्सुकता वाढते, आपल्याकडे काहीतरी खास माहिती आहे असं वाटतं. समोरची व्यक्ती लक्ष देऊन ऐकते, आणखी प्रश्न विचारते. त्या क्षणी मिळणारं लक्ष, महत्त्व आणि जवळीक यांतून एक प्रकारचा आनंद मिळतो. कधी कधी एखाद्या गुपिताचा आपल्याकडे असलेला ‘एक्सक्लुझिव्ह’ अधिकारही सुखावतो. कधी या शेअरिंगमागे असुरक्षितताही असते. ‘मी तिला हे सांगितलं नाही तर तिला वाटेल की मी तिच्याशी मोकळेपणाने वागत नाही’, ‘आपल्यात जवळीक राहणार नाही’, ‘मला ग्रुपमध्ये काय चाललंय हे माहीतच नसतं, असं वाटेल’ अशा विचारांमुळेही आपण माहिती शेअर करतो. नातं टिकवण्यासाठी, त्यात आपलं स्थान कायम ठेवण्यासाठी आपण काही गोष्टी सांगतो. त्या क्षणी माहिती सांगणं ही आपली ‘निवड’ असते हे लक्षात येत नाही.कधी तर एखाद्याने आपल्याला विश्वासाने सांगितलेली गोष्टसुद्धा आपण पुढे सांगतो. ‘मी फक्त तुलाच सांगतेय. हे कोणाला सांगू नकोस हं!’ अशा वाक्यांनी सुरू झालेल्या किती तरी चर्चा आठवा. एखाद्याबद्दलची नाराजी, संशय किंवा ऐकीव माहिती त्यात मिसळली की मूळ गोष्टीचं स्वरूपही बदलू शकतं. या प्रक्रियेत आपला सहभाग असतो, पण आपण त्याला अनेकदा ‘गप्पा मारताना निघून गेलं’ असं नाव देतो..कृती निवडण्याची क्षमतामानसशास्त्रात ‘व्होलिशन’ संकल्पना महत्त्वाची आहे. म्हणजे आपल्याला विचार, भावना किंवा बाह्य परिस्थिती यांच्यापलीकडे जाऊन कृती निवडण्याची असलेली क्षमता. एखादी गोष्ट सांगण्याची इच्छा होणं आणि ती सांगणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांच्यामध्ये थोडा अवकाश निर्माण करता येतो. अनेकदा आपलं वर्तन इतकं स्वयंचलित झालेलं असतं, की त्या क्षणी निवड करण्याची शक्यता आहे हेच विसरतो. अशा वेळी थोडं थांबून स्वतःला विचारणं महत्त्वाचं ठरतं- मला ही गोष्ट सांगण्याची एवढी घाई का आहे? समोरच्याला ही माहिती देण्याची माझी इच्छा आहे, की त्याचं लक्ष आणि जवळीक गमावण्याची भीती आहे? हा छोटासा विराम आपल्याला आपल्या वर्तनामागच्या प्रेरणा समजून घेण्याची संधी देतो.स्वतःच्या कृतीची जबाबदारी स्वीकारणं म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी दोष देणं नव्हे. आपण कुठे बदल घडवू शकतो याची जाणीव होणं होय. समोरची व्यक्ती आपल्याशी कशी वागेल, ती माहितीचा कसा वापर करेल, हे आपल्या हातात नसतं. त्या प्रसंगात आपण कशी प्रतिक्रिया दिली, कोणत्या गरजेतून माहिती शेअर केली आणि पुढच्या वेळी काय वेगळं करता येईल, याचा विचार आपल्या हातात असतो. आपल्याला असं वाटतं की दुसऱ्यांनी आपल्याकडून काही तरी करून घेतलं. थोडं थांबून पाहिल्यास लक्षात येतं, त्या कृतीत आपलीही इच्छा, गरज, निवड दडलेली होती. ती ओळखणं, हीच वर्तनावर नियंत्रण मिळवण्याची सुरुवात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.