पनीर काय काय करू शकतं माहितीय, केसांसोबतच त्वचेलाही करते मुलायम

अहमदनगर ः हे पहा तुम्ही पनीर खाता की नाही हे आम्हाला माहिती नाही. नसेल खात खायला सुरूवात करा. त्याचे फायदे हजारो रूपयांचे सप्लीमेंट घेऊन होणार नाही. पनीरमध्ये प्रथिने, सेलेनियम, व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडेंट्स इत्यादी असतात, जे मुक्त रॅडिकल्सशी लढायला मदत करतात, ज्यामुळे आपली त्वचा अधिक निरोगी आणि चमकदार दिसते. या व्यतिरिक्त, त्यात जीवनसत्त्वे अ, बी 1, बी 3 आणि बी 6 यासह अनेक आवश्यक जीवनसत्त्वे आहेत. हे सोडियम, कॅल्शियम, लोह, फॉस्फरस, जस्त आणि पोटॅशियम देखील भरलेले आहे. तसे, बहुतेक लोक त्यांच्या अन्नात पनीर समाविष्ट करतात. किचनमध्ये अनेक डिशची चव हा पनीर वाढवतो.. तुमची त्वचा मुलायम करण्यासाठी पनीरचाही वापर होतो.

आपल्याला दीर्घकाळ निरोगी आणि तरूण त्वचा पाहिजे असेल तर पनीर आपल्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरू शकेल. पनीरमधील व्हिटॅमिन ई आणि इतर अँटीऑक्सिडेंट्स मुक्त रॅडिकल्सशी लढा देतात आणि आपल्याला निरोगी त्वचा देतात. आपल्या त्वचेला कोलेजेन तयार करण्यासाठी अमीनो अॅसिड प्रोलिनची देखील आवश्यकता असते. कॉटेज चीज हे प्रोलिनचा चांगला स्रोत आहे आणि म्हणूनच ते कोलेजन तयार करते. अशा परिस्थितीत, तरुण आणि तरूण त्वचेसाठी चीज वापरणे चांगले आहे. आपण आपल्या त्वचेवरील कडा डाग कमी करू इच्छित असल्यास फेस मास्क बनवू शकता. एक चमचे कॉटेज पनीर घ्या आणि त्यात एक चमचे मध आणि एक चमचे लिंबाचा रस मिसळा. आता चेहरा स्वच्छ करा आणि हे लेपन लावा. सुमारे 15 मिनिटांनंतर, त्वचा पूर्णपणे स्वच्छ करा. जर आपल्या त्वचेच्या कोरडेपणामुळे आपल्याला त्वचेची सुस्तता आणि इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागत असेल तर पनीर वापरली जाऊ शकते. असे काही पदार्थ पनीरमध्ये आढळतात, नंतर आपली त्वचा हायड्रेट करा आणि पुन्हा चमक द्या. त्वचेचे हायड्रेटींग मुखवटा तयार करण्यासाठी आपण एक चमचे कॉटेज पनीर घ्या आणि त्यात एक चमचे दूध आणि दोन चमचे मध मिसळा. जेव्हा ती गुळगुळीत पेस्ट बनते, प्रथम फेस वॉश किंवा दुध साफ करून आपली त्वचा स्वच्छ करा. आता हा मुखवटा चेहर्‍यावर लावा आणि 20 मिनिटे सोडा. शेवटचा चेहरा स्वच्छ करणे आणि मॉइस्चराइझ करणे. (डिस्क्लेमर ः हीसामान्य माहिती आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक

