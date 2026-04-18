Parenting Tips : चुकूनही लहान मुलांसमोर करू नका 'या' 5 गोष्टींची चर्चा; नाहीतर लेकरं दुरावतील, आयुष्यभर कुणावर ठेवणार नाहीत विश्वास

पालकत्व ही केवळ मुलांना वाढवण्याची प्रक्रिया नसून ती त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला पैलू पाडण्याची एक कला आहे. मुले आपल्या सभोवतालच्या वातावरणातून आणि विशेषतः पालकांच्या संवादातून जगाचा अर्थ लावत असतात. अनेकदा आपण मोठ्यांच्या ओघात किंवा रागाच्या भरात अशा काही गोष्टींची चर्चा मुलांसमोर करतो ज्याचा त्यांच्या कोमल मनावर खोलवर ओरखडा उमटतो. पालकांचे शब्द मुलांसाठी अंतिम सत्य असतात..त्यामुळे जर या चर्चेत नकारात्मकता असेल तर मुलांचा जगावरचा आणि स्वतःवरचा विश्वास उडू शकतो. मुलांशी असलेले नाते घट्ट ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास रुजवण्यासाठी पालकांनी आपल्या बोलण्यावर ताबा ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे..जोडीदाराबद्दल किंवा घरातील मोठ्यांबद्दल नकारात्मकमुलांसमोर कधीही पती-पत्नीमधील वाद किंवा एकमेकांच्या उणिवांची चर्चा करू नका. मुलांसाठी त्यांचे आई-वडील हे जगातील सर्वात सुरक्षित खांब असतात. जेव्हा एक पालक दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलतो, तेव्हा मुलाच्या मनात भीती आणि संभ्रम निर्माण होतो. त्याला कोणाची बाजू घ्यावी हे समजत नाही आणि त्याच्या मनात घर या संकल्पनेबद्दलची सुरक्षितता नष्ट होते. ही सवय मुलांना तुमच्यापासून भावनिकदृष्ट्या दूर नेऊ शकते आणि भविष्यात त्यांच्या स्वतःच्या नात्यांवरही याचा वाईट परिणाम होतो..नातेवाईक आणि मित्रमंडळींची निंदाआपण अनेकदा मुलांसमोर बसून फोनवर किंवा प्रत्यक्ष गप्पा मारताना नातेवाईक किंवा मित्रांची बदनामी करतो. जेव्हा मुले आपल्या पालकांना लोकांसमोर चांगले वागताना आणि त्यांच्या पाठीमागे वाईट बोलताना पाहतात तेव्हा त्यांना दुटप्पीपणा शिकायला मिळतो. यामुळे मुलांचा लोकांवरील विश्वास उडतो. त्यांना वाटते की जगात कोणीच खरे नाही आणि कदाचित त्यांचे पालक त्यांच्याबद्दलही पाठीमागे असेच बोलत असतील. ही शंका त्यांना आयुष्यभर कोणाशीही प्रामाणिक नाते जोडण्यापासून रोखते..गंभीर आर्थिक समस्यांचे भांडवलमुलांना पैशांचे मूल्य शिकवणे नक्कीच गरजेचे आहे, पण सतत "आपण कंगाल झालो आहोत" किंवा "आता आपले कसे होईल" अशा प्रकारची भीतीदायक चर्चा मुलांसमोर करू नका. अशी चर्चा मुलांच्या मनात तीव्र असुरक्षितता निर्माण करते. त्यांना वाटते की त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होणार नाहीत. या चिंतेमुळे मुलांचे बालपण हरवते आणि ते वयापेक्षा लवकर मोठी होऊ लागतात ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक विकासात अडथळा निर्माण होतो आणि ते सतत तणावाखाली राहतात..मुलांच्या कमतरतांची इतरांसमोर चर्चाअनेक पालक पाहुण्यांसमोर किंवा फोनवर बोलताना आपल्या मुलाच्या अभ्यासातील कमी गुणांची, त्याच्या खोड्यांची किंवा त्याच्या भीतीची चेष्टा करतात. ही गोष्ट मुलांच्या आत्मसन्मानाला मोठी इजा पोहोचवते. "माझे आई-वडीलच माझी चेष्टा करतात" 'मला कमी पणा दाखवतात ही भावना त्यांना पालकांपासून कायमचे तोडू शकते. यामुळे मुले शांत होतात,खोटे बोलायला लागतात किंवा तुमच्यापासून गोष्टी लपवू लागतात. त्यांच्यासाठी तुम्ही सर्वात मोठा आधार असायला हवा टीकेचा स्रोत नाही..भविष्याबद्दलची भीती आणि अविश्वास"आजकाल जग खूप वाईट आहे "कोणावरही विश्वास ठेवू नकोस" किंवा "तुझे पुढे काय होईल कोणास ठाऊक" अशा नकारात्मक चर्चा मुलांसमोर करणे टाळा. यामुळे मुलांमध्ये जगाकडे बघण्याचा एक नकारात्मक दृष्टिकोन तयार होतो. ते नवीन संधी घेण्यास घाबरतात आणि लोकांकडे संशयाने पाहू लागतात. मुलांमध्ये आशावाद रुजवण्याऐवजी जर आपण भीती पेरली तर ते कधीही स्वतंत्र आणि आनंदी आयुष्य जगू शकणार नाहीत.