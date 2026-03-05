Post Holi Detox: होळीनंतर शरीर डिटॉक्ससाठी करा ‘हे’ सोपे घरगुती उपाय, लगेच मिळेल आराम

Holi Health Tips: देशभरात होळी मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरी केली आहे. अनेकांनी तळलेले पदार्थ, गोड पदार्थ आणि थंडाईचे सेवन केले असणार आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सणासुदीच्या काळातील खाण्याच्या सवयींमुळे आपल्या पचनसंस्थेवर अतिरिक्त ताण येतो. जास्त साखर, रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स आणि चरबीचे सेवन केल्याने पचनसंस्थेची गती मंदावते, ज्यामुळे होळीनंतर गॅस, अॅसिडिटी, अपचन आणि पोटफुगीच्या तक्रारी वारंवार होतात. सणांच्या काळात आपण अनेकदा जास्त जेवतो, ज्यामुळे यकृत आणि आतडे जास्त काम करतात. चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे शरीरात विषारी पदार्थांचा धोका वाढतो, ज्यामुळे विविध आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. .डिटॉक्सीकरणपोषणतज्ञ पारुल शर्मा सांगतात की, "अस्वस्थ खाण्याच्या सवयींमुळे, यकृताला विषारी पदार्थ आणि अतिरिक्त चरबी प्रक्रिया करण्यासाठी जास्त काम करावे लागते. आपण सर्वजण सणासुदीच्या काळात तळलेले आणि जास्त गोड पदार्थ खाण्याची सवय लावतो. आहार आणि नंतर हायड्रेशनद्वारे या अवयवांना आधार देणे महत्वाचे आहे. होळीनंतरच्या दिवशी शरीर हलके आणि उत्साही ठेवण्यासाठी, शरीराचे विषारी पदार्थ काढून टाकणे आवश्यक आहे. .सकाळी कोमट लिंबू पाणीहोळी नंतर सकाळी, ताजे लिंबू असलेले कोमट पाणी पिऊन दिवसाची सुरुवात करा. यकृत आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो. लिंबूमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि फ्लेव्होनॉइड्स असतात. जे अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून काम करतात आणि पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून वाचवण्यास मदत करतात. सकाळी रिकाम्या पोटी पाणी पिल्याने पचनसंस्था सक्रिय होते आणि आतड्यांचे कार्य सुधारते. ते शरीराला हायड्रेट करते, ज्यामुळे मूत्रपिंड आणि यकृताचे डिटॉक्सिफायिंग चांगले होते..आलं पुदिना काकडीचे पाणीकाकडी, आलं आणि पुदिना मिसळून बनवलेले पेय डिटॉक्सिफिकेशनमध्ये देखील खूप उपयुक्त आहे. ते गॅस, मळमळ आणि अपचन कमी करण्यास मदत करते. आल्यामध्ये जिंजरॉल आणि पुदिन्यामध्ये मेन्थॉल सारखे संयुगे असतात, जे पचन सुधारण्यासाठी ओळखले जातात. पेपरमिंट आतड्यांतील स्नायूंना आराम देते, ज्यामुळे पोटदुखी आणि सूज कमी होऊ शकते. सणांनंतर जड जेवणामुळे होणारे पोटफुगी आणि अपचन कमी करण्यासाठी हे पेय फायदेशीर आहे. .नक्की मिळेल आराम नारळ पाणी प्या. त्यात पोटॅशियम, मॅग्नेशियम आणि सोडियम सारख्या नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर असतात. नारळाच्या पाण्यामुळे डिहायड्रेशन कमी होते. पुरेशा प्रमाणात हायड्रेशनमुळे यकृत आणि मूत्रपिंडाचे कार्य सुधारते, ज्यामुळे शरीरातील कचरा बाहेर पडण्यास मदत होते. ताक हे एक नैसर्गिक प्रोबायोटिक पेय आहे, जे आतड्यांतील सूक्ष्मजीव संतुलित करण्यास मदत करते.बद्धकोष्ठता, गॅस आणि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम सारख्या समस्यांमध्ये प्रोबायोटिक्स उपयुक्त आहेत. ग्रीन टी हा देखील एक चांगला पर्याय आहे, कारण तो यकृताचे कार्य सुधारू शकतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.