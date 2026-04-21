Post Result Anxiety: 90-95% गुण मिळूनही मुलं आनंदी का नाहीत? ‘पोस्ट-रिझल्ट अँझायटी’ म्हणजे काय आणि पालकांनी काय करावं?

मागच्याच आठवड्यात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (CBSE) बोर्डाचा निकाल लागला. आणि आता देशभरात वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांचे निकाल जाहीर होत आहेत. निकाल लागताच सगळीकडे टॉपर मुलांचे फोटोज दिसतात, नातेवाईक, मित्रपरिवार कौतुकाचा वर्षाव करतात. पण यामागे असतं ते आयुष्यात पुढे काय करायचं आणि कोणतं करिअर निवडायचं याचं आलेलं टेन्शन. यालाच वैद्यकीय भाषेत "पोस्ट-रिझल्ट अँझायटी" म्हणतात. आजच्या काळात निकाल हा फक्त गुणांचा कागद राहिलेला नाही, तर तो विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वास आणि समाजातल्या ओळखीशी जोडला गेला आहे..विद्यार्थी अस्वस्थ का होतात?आजच्या पळापळीच्या आणि स्पर्धेच्या काळात ९०-९५ टक्के मार्कसुद्धा पुरेसे नसल्यासारखे भासू लागले आहेत. मोठ-मोठ्या आणि प्रसिद्ध कॉलेजेसचा कट-ऑफ ९९ टक्क्यांपर्यंत गेल्यानं चांगले मार्क मिळवणारे विद्यार्थीही असुरक्षिततेच्या (Insecurity) भावनेत जगत आहेत. त्यातच इतरांशी होणारी तुलना ही मोठी अडचण ठरत आहे. स्वतःचे गुण कमी आहेत असं वाटण्यापेक्षा, इतरांपेक्षा आपण मागे पडत आहोत ही भावना अधिक वेदना देणारी ठरत आहे. नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांचं "किती टक्के मिळाले?" असे विचारणारे फोन विद्यार्थ्यांवर आणखी ताण टाकतात आणि मुलंसुद्धा त्यापासून पळ काढताना दिसत आहेत.इतकंच नाही, तर पुढील शिक्षण आणि करिअरबद्दलची अनिश्चितता ही चिंता वाढवते. "मला चांगलं कॉलेज मिळेल का?" हा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांना सतावत असतो, त्यामुळे निकालाचा आनंद साजरा करण्याऐवजी ते टेन्शनमध्ये गुरफटलेले दिसतात..पोस्ट-रिझल्ट अँझायटीची लक्षणंनिकाला लागल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये चिडचिड वाढणं, भूक कमी होणं, एकटं राहण्याची सवय लागणं अशी काही लक्षणं दिसू शकतात. अशा वेळी पालकांनी हे समजून घेणं गरजेचं आहे की, मुलांची किंमत केवळ मार्क्सवरून ठरत नाही. जर तुमचं मूल तणावात असेल, तर त्याला ओरडण्याऐवजी किंवा सल्ल्यांचा भडिमार करण्याऐवजी त्याचं मन ऐकून घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं. त्याला हे जाणवू द्या की, तुमचं प्रेम हे त्याच्या गुणांवर अवलंबून नाही..काय करावे?विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांची दखल घ्या. वर्षभर त्यांनी घेतलेली मेहनत महत्त्वाची आहे, केवळ अंतिम गुण नाहीत. जर अपेक्षित गुण मिळाले नाहीत, तर पर्यायी मार्गांबद्दल चर्चा करा—स्किल-आधारित अभ्यासक्रम, व्यावसायिक शिक्षण यांसारखे पर्याय समजावून सांगा. जर मुलगा किंवा मुलगी खूपच शांत, उदास वाटत असेल, तर तज्ज्ञांची मदत घेण्यास अजिबात कचरू नका..काय टाळावे?या काळात मुलांची तुलना इतरांशी करणे टाळा. सोशल मीडियावर निकालाचे प्रदर्शन करून त्याला प्रतिष्ठेचा विषय बनवू नका. "आता काही होऊ शकत नाही" असे नकारात्मक वाक्य टाळणेही अत्यंत आवश्यक आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर नैराश्य आणि चिंतेच्या समस्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भारतातील तरुणांच्या मानसिक आरोग्याच्या स्थितीबाबतही चिंताजनक चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे निकाल हा शेवट नसून, पुढील वाटचालीची एक पायरी आहे, हे समजून घेणे आणि समजावून सांगणे आजच्या काळात अधिक गरजेचे झाले आहे.