यांचं नक्की काय चाललय! आधी चप्पल, आता मसाला चहा परफ्युम? PRADAने लाँच केला ‘चहा-सुगंधी’ परफ्युम; किंमत ऐकून तर वेडेच व्हाल

Prada’s Chai-Scented Perfume Launch: सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत, कामाचा ताण असो किंवा गप्पा मारताना असो; चहाशिवाय अनेक भारतीयांचा दिवस पूर्ण होत नाही. पण याच चहा प्रेमींना असं सांगितलं की आता चहाचा हाच अनुभव परफ्युमच्या रूपात मिळणार आहे, तर कदाचित विश्वास बसणार नाही. पण हे खरं आहे. कारण कोल्हापुरी चप्पलनंतर, प्रसिद्ध लक्झरी ब्रँड प्राडाने आता चहाच्या वासाचा परफ्युम लाँच केला आहे. आधी कोल्हापुरी चप्पल, नंतर एसटी बसच्या फ्लोरिंगची डिझाईन आणि आता चहा यामुळे सध्या त्याची सर्वत्र चर्चा सुरु असून सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे. .प्राडाचा नवा चहाच्या सुगंधाचा परफ्युम७ जानेवारीला प्राडाने (Prada) आपल्या सगळ्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट्सवर चहाच्या सुगंधाच्या युनिसेक्स परफ्युमची घोषणा केली आणि 'Infusion de Santal Chai' असं या परफ्युमचं नावही घोषित केलं. हा परफ्युम त्यांच्या ‘Les Infusions’ या लोकप्रिय कलेक्शनचा भाग आहे. हा परफ्युम लाँच करताना शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये प्राडाची ओळख असलेली तपकिरी रंगाची बाटली, चंदनाच्या लाकडावर ओघळणारा क्रीमी चहा आणि बाजूला ठेवलेली वेलची दाखवण्यात आली आहे..Prada Kolhapuri Chappals: Prada ला लागला कोल्हापुरी चपलेचा नाद! रॅम्पवॉक नंतर झाली जगभरात हवा, किंमत किती?.कसा असेल हा परफ्युम? प्राडाच्या अधिकृत माहितीनुसार, हा सुगंध ‘वुडी’ आणि ‘मिल्की’ प्रकारात मोडतो. चहा लाटेचा (Tea Latte) गोडसर दरवळ, चंदनाचा उबदार वास, त्याला हलकासा सिट्रस टच, वेलचीची मसालेदार झाक आणि मस्कची नाजूक छटा; असा या परफ्युमचा सुगंध आहे. एकूणच हा परफ्युम उबदार, आरामदायी आणि सौम्य ताजेपणा देणारा असल्याचं ब्रँडकडून सांगण्यात आलं आहे..किंमत किती?पण आपण नेमहीच घेत असलेल्या या सुगंधाची मोजावी लागणारी किंमत तितकची खास आणि वेड लावणारी आहे. या लक्झरी सुगंधाची किंमत ऐकून अनेकांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत. प्राडाच्या वेबसाइटनुसार, या परफ्युमची किंमत सुमारे १९० डॉलर्स असून भारतीय चलनात ती जवळपास १७ हजार रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे हा परफ्युम (Perfume) लक्झरी सेगमेंटमधील प्रॉडक्ट म्हणून ओळखला जात आहे..याआधीही घेतली आहे भारतीय प्रेरणाया नव्या लॉन्चमुळे प्राडाच्या आधीच्या ‘भारतीय प्रेरणेच्या’ वादाची पुन्हा आठवण करून दिली जात आहे. मिलान फॅशन वीक २०२५मध्ये सादर करण्यात आलेल्या चप्पल्स पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलसारख्या दिसत असल्याने वाद निर्माण झाला होता.GI टॅग असलेल्या या पारंपरिक चप्पल्सना सुरुवातीला कोणताही सांस्कृतिक संदर्भ न दिल्याने प्राडावर सांस्कृतिक अपप्रयोगाचे आरोप झाले होते. त्यानंतर प्राडाने कोल्हापुरातील कारागिरांशी संवाद साधत या परंपरेची दखल घेतली होती..Prada Tote Bag Indian Railway: काय काय चोरणार! कोल्हापुरी चपलेनंतर लालपरीची फ्लोअर डिझाईन चोरली; 'प्राडा' विकतंय पावणेतीन लाखांना बॅग.सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाचहाच्या सुगंधाचा परफ्युम लाँच झाल्यानंतर सोशल मीडियावर भारतीयांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मात्र “आधी चप्पल, आता चहा?” अशी टोलेबाजी करणाऱ्या कमेंट्स व्हायरल झाल्या आहेत. काहींनी याकडे पाश्चिमात्य ब्रँड्स भारतीय दैनंदिन गोष्टींचे व्यवसायीकरण करत असल्याचा नमुना म्हणून पाहिले. तर काहींना ही कल्पना वेगळी आणि रंजक वाटत आहे..चहा-सुगंधी परफ्युम असो किंवा कोल्हापुरी चप्पल वाद, प्राडा भारतीय संस्कृतीशी जोडलेल्या गोष्टींमुळे वारंवार चर्चेत येत आहे. त्यामुळे आता हा सांस्कृतिक आदरभाव आहे , की फक्त स्मार्ट मार्केटिंग; यावर चर्चा सुरु झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.