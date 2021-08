प्रेग्नंसी टेस्ट अनेक प्रकारच्या असतात. यात खासकरुन युरिन आणि ब्लड टेस्ट मुख्य असल्याचं म्हटलं जातं. मासिक पाळीची तारीख चुकल्यावर अनेक स्त्रियांना त्या प्रेग्नंट असल्याचा संशय येतो. मात्र, दरवेळी मासिक पाळी चुकली म्हणजे प्रेग्नंसीच आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही. म्हणूनच, अशा प्रसंगी प्रेग्नंसी टेस्ट करणं अत्यंत गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे दरवेळी युरिन आणि ब्लड टेस्टचा रिपोर्ट योग्यच येईल असं नाही. तर अनेकदा हे रिपोर्ट चुकीचेदेखील येतात. त्यामुळेच या टेस्ट व्यतिरिक्त अन्य कोणत्या टेस्ट केल्या जातात ते पाहुयात. (pregnancy test different types of pregnancy tests and their role in determining pregnancy)

१. युरिन टेस्ट -

प्रेग्नंसी टेस्ट करण्याची सर्वात सोपी आणि योग्य पद्धत म्हणजे युरिन टेस्ट. युरिन टेस्ट करण्यासाठी सकाळच्या पहिल्या युरिनचं सॅम्पल घ्यावं लागतं. तसंच घरी प्रेग्नंसी किटच्या माध्यमातूनही ही प्रेग्नंसी टेस्ट करता येऊ शकते. मात्र, त्यानंतर डॉक्टरांकडे जाऊन व्यवस्थित टेस्ट करणं गरजेचं आहे.

२. ब्लड टेस्ट -

ब्लड टेस्ट केल्यावरही प्रेग्नंसी रिझल्ट मिळतो. यात क्वालिटेटिव्ह एचसीजी टेस्ट आणि क्वांटिटेटिव्ह एचसीजी या दोन टेस्ट केल्या जातात. या टेस्टमुळे प्रेग्नंसी आहे की नाही किंवा त्यात कोणती अडचण आहे का ते दिसून येतं.

अ. क्वालिटेटिव्ह एचसीजी टेस्ट -

क्वालिटेटिव्ह एचसीजीमध्ये प्रेग्नंसी असल्याचं लक्षण दिसून येतात. मासिक पाळीची तारीख चुकल्यानंतर १० दिवसांनी ही टेस्ट केली जाते. यात रक्तात असलेल्या एचसीजीमुळे प्रेग्नंसी असल्याचं क्लिअर होतं.

ब. क्वांटिटेटिव्ह एचसीजी टेस्ट -

ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन (एचसीजी) या हार्मोन्समुळे प्रेग्नंसीमध्ये काही समस्या असेल तर ती दिसून येते. हे हार्मोन्स युटेरस वॉलला संलग्न असतात. ज्यामुळे फर्टिलाइज्ड एग डेव्हलप होत असतात. त्यामुळे क्वांटिटेव्ह एचसीजी टेस्ट केल्यानंतर गर्भधारणेत कोणती अडचण असेल तर ती लगेच दिसून येते.