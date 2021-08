प्रेग्नंट महिलांनी चुकूनही खाऊ नयेत 'या' भाज्या

By

प्रेग्नंसी काळात प्रत्येक स्त्रीने स्वत:ची विशेष काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. या काळात स्त्रिया जो आहार घेतात त्याचा थेट परिणाम बाळाच्या वाढीवर होत असतो. त्यामुळे गरोदरपणा स्त्रियांनी कायम डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसारच आहार घेणं गरजेचं आहे. या काळात पालेभाज्या, फळे खाणं गरजेचं असल्याचं कायमच सांगितलं जातं. मात्र, काही भाज्या या प्रेग्नंट स्त्रियांसाठी घातक असतात. त्यामुळेच गरोदरपणात कोणत्या भाज्यांचं सेवन टाळावं ते पाहुयात. (pregnancy tips these vegetables should avoid during pregnancy)

१. कारलं -

कारल्याचं प्रमाणापेक्षा जास्त सेवन केलं तर अपचन, बद्धकोष्ठता, अतिसार व पोटदुखी सारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

२. वांगी -

वांग्यांची लागवड करत असताना त्यात टॉक्सोप्लोझ्मोसिस Toxoplasmosis हा घटक आढळून येतो. या घटकामुळे गर्भपात होण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळे गरोदरपणा शक्यतो वांगी खाऊ नयेत. तसंच वांगी खाल्ल्यामुळे बद्धकोष्ठतेसारखी समस्याही निर्माण होऊ शकते.

३. कोबी -

गरोदरपणात स्त्रियांना खासकरुन पालेभाज्या व फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, प्रेग्नंट स्त्रियांनी शक्यतो कोबीचं सेवन करु नये. कोबीच्या पिकांवर औषध फवारणी केल्यामुळे अनेकदा त्यावर जंतू नाशकांचे कण, कीड किंवा बुरशी सारखे अपायकारक घटक असतात. त्यामुळे असा कोबी खाल्ल्यामुळे अनेकदा अॅलर्जी होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे गरोदर स्त्रियांनी शक्यतो कोबीचं सेवन टाळावं.