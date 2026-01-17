लाइफस्टाइल

समजून कोणी घेईना!

'कुणी मला समजून घेत नाही' या भावनेमुळे निर्माण होणारी निराशा कशी दूर करावी, यावर डॉ. सुवर्णा बोबडे यांचे सखोल मार्गदर्शन. अपेक्षांचा अट्टहास सोडून मानसिक शांतता कशी मिळवावी हे सांगणारा विशेष लेख.
The Universal Need to Be Understood

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. सुवर्णा बोबडे (समुपदेशक व मानसशास्त्रज्ञ)

मन-निर्मळ

‘कुणी मला समजूनच घेत नाही,’ ही प्रत्येकाला अनुभवायला मिळणारी आणि सार्वकालिक भावना म्हणता येईल. समोरच्याकडून समजून घेतले जाण्याची इच्छा प्रत्येक वेळी पूर्ण होणे शक्यच नाही. तरीही आपल्याला शांत राहता येईल का?...

lifestyle
Life
mental health
Understood

