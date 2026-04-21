राणी एलिझाबेथ II यांच्या १००व्या जयंतीनिमित्त आयकॉनिक ग्रीन आउटफिटमध्ये टेडी; ₹37,000 किंमतीचा हा कलेक्टर आयटम का आहे खास?

Queen Elizabeth II 100th birthday: इंग्लंडची दिवंगत राणी एलिझाबेथ यांचा आज १०० वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने एक खास आणि मर्यादित असे टेडी बिअर्स बनवण्यात आले आहेत. आज २१ एप्रिलला त्यांचा वाढदिवस असून जगभरात ठिकठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. अशीच जर्मनीमधून श्रद्धांजली अर्पण करत प्रसिद्ध खेळणी उत्पादक कंपनी Steiff ने हा अनोखा कलेक्टर आयटम तयार केला आहे..हा टेडी बेअर फक्त खेळणं नाहीये, तर महाराणींच्या खास स्टाइलला दिलेली एक सुंदर श्रद्धांजली आहे. उत्तम दर्जाच्या मोहेर कापडातून हा टेडी बिअर तयार करण्यात आला आहे, त्यामुळे तो खूपच आकर्षक दिसतो. या टेडीला महाराणींच्या ओळखीच्या लाइम ग्रीन कोट, त्याच रंगाची टोपी, तसेच मोत्यांची माळ, ब्रूच आणि त्यांची खास हँडबॅग या लूकमध्ये सजवलं आहे. .या कलेक्टर आयटमची सर्वात खास बाब म्हणजे त्यातले बारकावे. प्रत्येक टेडी पूर्णपणे जॉइंटेड असल्यामुळे त्याला तुम्हाला हवं तसं हलवता येतं. त्याच्या पायांवर 100 व्या वाढदिवसाची नोंद सुंदर भरतकामात केली आहे. तसंच, छोटासा ज्वेल पिन, ब्रँडचे ओळखचिन्ह असलेला इअर टॅग आणि ब्रास बटण हे प्रत्येक घटक अत्यंत काळजीपूर्वक तयार करण्यात आले आहेत..या टेडी बेअरची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे त्याची मर्यादित उपलब्धता. जगभरात फक्त 4,996 हे टेडी बिअर्स तयार करण्यात आले आहेत. ही संख्या महाराणींच्या निधनावेळी असलेल्या त्यांच्या 96 वर्षांचं वय अधोरेखित करण्यासाठी केली आहे. प्रत्येक बिअरला वेगळा नंबर देण्यात आला असून त्यासोबत ऑथेंटिसिटीचं प्रमाणपत्र आणि प्रीमियम कीपसेक पॅकेजिंग दिलं जातंय..सुमारे ₹37,000 किंमतीचा हा टेडी बिअर विशेषतः कलेक्टर्स आणि राजघराण्याचे चाहते यांच्यासाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. महाराणी एलिझाबेथ यांच्या स्मृतींना जपणारा हा छोटासा पण अर्थपूर्ण सन्मान नक्कीच भावनिक आणि खास ठरतो.