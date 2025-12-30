Quiet New Year Celebration: गोंगाट, पार्टी आवडत नाही? अशा प्रकारे साजरा करा नववर्षाचा पहिला दिवस

Peaceful New Year Ideas: नववर्ष म्हणजे नवीन संधी, नवीन आशा आणि नवीन ऊर्जा घेऊन येतो. काही लोक जोरदार पार्टीतून हे साजरे करतात, तर काहींना फक्त शांतात, कंफर्ट आणि मनःशांती हवी असते. जर तुम्हालाही शांत सुखाची सुरुवात हवी असेल, तर १ जानेवारी २०२६ ला तुमचा दिवस खास बनवण्यासाठी या खास टिप्स वापरा. .डिजिटल ब्रेक घ्याआजकाल मोबाईल फोन आणि सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. नवीन वर्षाचा पहिला दिवस शांत आणि खास बनवण्यासाठी, सकाळी उठल्यावर मोबाईल, सोशल मेडिया किंवा टीव्हीपासून ब्रेक घ्या. त्याऐवजी, या दिवसाची सुरुवात आपल्या आवडते पुस्तक, कॉपी किंवा चहाने करा आणि फक्त तुमच्या विचारांवर लक्ष क्रेंद्रित करा..India First Sunrise: भारताचा पहिला सूर्योदय पाहायचा आहे? नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बना, जाणून घ्या त्या अनोख्या गावाबद्दल.निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालवानवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी घराबाहेर पडून निसर्गाच्या सान्निध्यात, तलावाच्या काठी किंवा बागेत बसून वेळ घालवा. सूर्योदय पाहा , गारव्याचा अनुभव घ्या याने मन आनंदी आणि स्थिर होते.स्वतःसाठी वेळ काढाकाही आपण स्वतःच्या आवडी निवडी कडे लक्ष दिलंय? पेंटिंग, लेखन, संगीत किंवा गार्डनिंग तुमची आवडती काम करून दिवस घालवा. स्वतःशी वेळ घालवणे म्हणजे वर्षाची सुरुवात सकारात्मक विचारांनी होतो..आध्यात्मिक सुरुवातसकाळी उठल्यावर ध्यान किंवा प्रार्थनेसाठी वेळ काढा. जो कोणी धर्माचे पालन करतो, त्या ठिकाणी भेटवस्तू द्या किंवा घरी एक छोटी पूजा करा. सकारात्मक उर्जेने दिवसाची सुरुवात केल्याने मन शांत राहते आणि नवीन ध्येये निश्चित करण्यास मदत होते.दानधर्म करानवीन वर्षाचा दिवस आनंदाने साजरा करा. गरजूंना अन्नदान करा, प्राणी आणि पक्ष्यांना पाणी आणि अन्न द्या किंवा कोणतीही छोटी मदत करा. इतरांसाठी केलेली छोटी कामे तुम्हाला आनंदी करतात..Putrada Ekadashi 2025: विष्णू नारायणाच्या चरणी अर्पण करा आज ही वस्तू आणि मिळवा संतान सुखाचा वरदान.गोल सेट करादिवसाच्या शेवटी, स्वतःसाठी थोडा वेळ ठेवा आणि नवीन वर्षासाठी तुमची ध्येये, योजना आणि स्वप्ने लक्षात ठेवा. छोटे छोटे गोष्टी तुम्हाला वर्षभर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.