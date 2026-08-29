रक्षाबंधनाच्या खरेदीसाठी Myntra वर खास ऑफर्स... ३० मिनिटांत मिळवा खास भेटवस्तू

रक्षाबंधनासाठी खरेदी करण्याचे अजून बाकी असेल, तर Myntra च्या M-Now सेवेतून विविध फॅशन, सौंदर्य, दागिने, घड्याळे, परफ्यूम आणि ॲक्सेसरीजची खरेदी करता येणार आहे. या सेवेतून निवडक वस्तू अवघ्या 30 मिनिटांत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने M-Now वर 1500 हून अधिक राख्या तसेच विविध भेटवस्तूंचे पर्याय उपलब्ध आहेत..सणासुदीच्या फॅशनपासून सौंदर्य उत्पादनांपर्यंत पर्यायM-Now च्या कलेक्शनमध्ये रक्षाबंधनासाठी उपयुक्त पारंपरिक आणि आधुनिक फॅशन, सौंदर्य उत्पादने, घड्याळे, ॲक्सेसरीज आणि राख्यांचा समावेश आहे. Libas, DIWAS by Manyavar, BIBA, Indo Era आणि trueBrowns यांसारख्या ब्रँड्सच्या पारंपरिक पोशाख आणि भेटवस्तू उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने आपल्या पसंतीनुसार फॅशनची निवड करता येते..सौंदर्य आणि सुगंधी उत्पादनांचीही मोठी श्रेणीसौंदर्यप्रेमींसाठी YSL, Estée Lauder, Forest Essentials, Dyson, Beauty of Joseon, Carolina Herrera, Prada आणि Victoria’s Secret या ब्रँड्सची उत्पादने M-Now वर उपलब्ध आहेत. यामध्ये त्वचेची काळजी, सुगंध आणि वैयक्तिक काळजीशी संबंधित विविध वस्तूंचा समावेश आहे. ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या पसंती लक्षात घेऊन सौंदर्य आणि सुगंधी उत्पादनांचे पर्याय देण्यात आले आहेत.Titan ते Tommy Hilfigerपर्यंत घड्याळेघड्याळे आणि ॲक्सेसरीजमध्ये Titan, Timex, Armani Exchange, Calvin Klein आणि Tommy Hilfiger या ब्रँड्सचा समावेश आहे. या कलेक्शनमध्ये रोजच्या वापरासाठी क्लासिक मॉडेल्सपासून सणासुदीच्या प्रसंगांसाठीच्या खास डिझाइन्सपर्यंत विविध पर्याय उपलब्ध आहेत..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाला भावाने बहिणीकडे जावे की बहिणीने भावाकडे? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता अन् पौराणिक कथा.राखी आणि दागिन्यांचेही पर्यायरक्षाबंधनाचा उत्सव पूर्ण करण्यासाठी M-Now वर सिल्व्हर राख्यांसह GIVA, Palmonas आणि Zaveri Pearls यांच्या क्लासिक, आधुनिक आणि प्रीमियम डिझाइन्स उपलब्ध आहेत. याशिवाय बहिणींसाठी विविध प्रकारच्या दागिन्यांची श्रेणीही देण्यात आली आहे.हँडबॅग्ज आणि ॲक्सेसरीजचीही खरेदीALDO, Chumbak, GUESS, Hidesign, Love Moschino आणि Theater या ब्रँड्सच्या हँडबॅग्ज आणि ॲक्सेसरीजही M-Now वर उपलब्ध आहेत. रोजच्या स्टाइलसाठी उपयुक्त असलेल्या या वस्तू काही मिनिटांत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची सुविधा आहे. या वस्तूंचा वापर सणासुदीपुरता मर्यादित न राहता त्यानंतरही करता येऊ शकतो..11 शहरांमध्ये M-Now सेवारक्षाबंधनासाठी ऐनवेळी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना M-Now वर प्रीमियम फॅशन, सौंदर्य आणि लाइफस्टाइल उत्पादनांचे अनेक पर्याय मिळत आहेत. बंगळुरू, मुंबई, दिल्ली NCR, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, पाटणा, जयपूर, लखनौ आणि अहमदाबादमधील ग्राहक या सेवेचा लाभ घेऊ शकतात. M-Now वर 1000 हून अधिक ब्रँड्समधील 1 लाखांपेक्षा जास्त SKU उपलब्ध असून, निवडक उत्पादनांची डिलिव्हरी अवघ्या 30 मिनिटांत केली जात आहे. .Raksha Bandhan: रक्ताचं नातं नाही, तरी राखीचं बंधन; फौजी भावांसाठी कुडाळच्या चिमुकल्या बहिणींचा भावनिक उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.