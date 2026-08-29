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रक्षाबंधनाच्या खरेदीसाठी Myntra वर खास ऑफर्स... ३० मिनिटांत मिळवा खास भेटवस्तू

Raksha Bandhan Gifts on Myntra M-Now : रक्षाबंधनासाठी शेवटच्या क्षणीही Myntra च्या M-Now सेवेतून ३० मिनिटांत राख्या, फॅशन, सौंदर्य, दागिने व भेटवस्तूंची झटपट डिलिव्हरी; ११ शहरांमध्ये १००० हून अधिक ब्रँड्सचे पर्याय
Myntra fashion deals offers
Latest fashion trends on myntraesakal
Sandip Kapde
Updated on

रक्षाबंधनासाठी खरेदी करण्याचे अजून बाकी असेल, तर Myntra च्या M-Now सेवेतून विविध फॅशन, सौंदर्य, दागिने, घड्याळे, परफ्यूम आणि ॲक्सेसरीजची खरेदी करता येणार आहे. या सेवेतून निवडक वस्तू अवघ्या 30 मिनिटांत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने M-Now वर 1500 हून अधिक राख्या तसेच विविध भेटवस्तूंचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

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