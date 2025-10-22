Ramayana Wax Museum Ayodhya: इतिहासात पहिल्यांदाच! अयोध्येत उभारलं भव्य 'रामायण व्हॅक्स म्युझियम'; तिकिटाची किंमत ऐकून व्हाल थक्क...

वर्षभरापूर्वी अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारण्यात आलं होतं. अनेक राम भक्त, अयोध्यवासी यामुळे अतिशय खुश होते. संपूर्ण अयोध्या दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघाली होती. या दिवाळीतही सणाच्या निमित्तासोबतच आणखी एका कारणाने अयोध्यानगरी उत्साह साजरा करत आहे. यंदाच्या दिवाळीत अयोध्येच्या आपल्या अध्यात्मिक वैभवात आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. शहरामध्ये जगातील पहिले रामायण व्हॅक्स म्युझियम उभारले आहे. ज्यामध्ये ५० वॅक्स पुतळे ठेवला आहेत आणि बाल कांडापासून ते राज्याभिषेक सोहळ्यापर्यंत रामायणाची संपूर्ण कथा हुबेहूब उभारली आहे. .राम जन्मभूमीअयोध्या, जे भगवान रामाचे जन्मस्थान म्हणून ओळखले जाते आणि संपूर्ण भारतातील दीपोत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे, ते आता भाविकांसाठी उत्कृष्ट असा अनुभव घेऊन आले आहे. ६ कोटींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेले हे म्युझियम दीपोत्सवाच्या आनंदाच्या अगोदरच खुलं झाले असून, प्रवेश शुल्क फक्त १०० रुपये आहे..जगातील पहिले रामायण व्हॅक्स म्युझियमचौदाह कोष्टी परिक्रमा मार्गावर काशीराम कॉलनीसमोर तब्बल ९,८५० चौ. फूट भागात हे भव्य म्युझियम उभारण्यात आले आहे. दाक्षिणात्य परंपरेनुसार त्यासारख्या मंदिराच्या शैलीवर आधारित नक्षीकाम, आकर्षक खांब आणि इतर सजावट यामुळे आलेल्यांना लगेच भक्तिमय वातारवनात आल्यासारखे वाटते..एवढेच नाही तर, ५० पेक्षा जास्त पुतळे म्युझियम पाहायला आलेल्यांचे स्वागत करताना दिसतात, जे रामाच्या काहंपणापासून ते राज्याभिषेकापर्यंत रामायण सांगतात. तळ मजल्यावर रामाचे बालपण, सीतेचा सीतेचा स्वयंवर आणि राजघराण्यातील आनंदाचे प्रसंग दाखवले आहेत. तर वरच्या मजल्यावर वनवासाचा काळ, लंकेचे दहन आणि राम-रावण युद्धाचे प्रसंग दाखवले आहेत.हे पूर्ण दृश्य ३D लाईट इफेक्ट्स आणि सजीव ध्वनीने जोडले गेले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण अनुभव अधिक आकर्षक आणि वास्तव वाटतो..खास अनुभवअयोध्येतील हे भव्य रामायण व्हॅक्स म्युझियम फक्त पाहायलाच सुंदर नाही, आरामदायी आणि आनंददायी अनुभवही देते. कॉफी स्टुडिओ, खाण्याचे छोटे स्टॉल आणि कुटुंबांसाठी आराम करण्याची सोय सुद्धा इथे आहे..कडक सुरक्षायेणाऱ्या जाणाऱ्यांची काळजी घेण्यासाठी इथे २४ तास सुरक्षा व्यवस्था तैनात आहे. आणि गोंधळ होऊ नये म्हणून बाहेर जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत. या आणि एकावेळी फक्त १०० लोकांना प्रवेश असल्यामुळे सर्वाना शांत आणि सुखद अनुभव मिळतो..केरळचे व्हॅक्स कलावंतलोणावळा आणि त्रिवेंद्रम इथले प्रसिद्ध व्हॅक्स म्युझियम उभारणाऱ्या सुनिल्स वॅक्स म्युझियम या प्रसिद्ध संस्थेने हे म्युझियम तयार केले आहे. या प्रकल्पात दक्षिण भारतातील कला आणि उत्तर भारतातील भक्तिभाव यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो. तसेच मेणाचे पुतळे इतके खरेखुरे वाटतात की अनेक पाहुणे काही क्षण थांबून त्यांचे कौतुक करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.