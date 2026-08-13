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घरातील हिरवाई : आनंददायी संगोपन

टेरसवरील हिरवाईतून देशपांडे कुटुंबाचा आनंदी प्रवास; फुलझाडे, औषधी वनस्पती आणि घरगुती भाज्यांनी सजलेली स्वयंपूर्ण बाग
A lush terrace garden filled with flowering plants, medicinal herbs, kitchen vegetables and indoor greenery, lovingly maintained by a family in Ravet.

A lush terrace garden filled with flowering plants, medicinal herbs, kitchen vegetables and indoor greenery, lovingly maintained by a family in Ravet.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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स्नेहा देशपांडे

माझ्या माहेरी घराभोवती छान बाग होती. सासरीसुद्धा घराभोवती अनेक प्रकारची झाडे होती. माझ्या नवऱ्याला सचिनलाही झाडांची खूप आवड आहे. त्यामुळे आम्ही रावेतला शिफ्ट व्हायचं ठरवलं, तेव्हा मोठी बाग करता येईल असं टेरेस असलेला फ्लॅट घेतला.

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