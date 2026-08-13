घरातील हिरवाई : आनंददायी संगोपन

स्नेहा देशपांडेमाझ्या माहेरी घराभोवती छान बाग होती. सासरीसुद्धा घराभोवती अनेक प्रकारची झाडे होती. माझ्या नवऱ्याला सचिनलाही झाडांची खूप आवड आहे. त्यामुळे आम्ही रावेतला शिफ्ट व्हायचं ठरवलं, तेव्हा मोठी बाग करता येईल असं टेरेस असलेला फ्लॅट घेतला..सुरुवातीला आम्ही काही फुलझाडांच्या कुंड्या आणल्या; पण मग ठरवलं, की थोडं प्लॅनिंग करून बाग जरा व्यवस्थित करू. आम्ही झाडं लावायला मोठ्या कुंड्या घेतल्या. मोठ्या कुंड्यांत टिकतील अशा वेली आणि फुलझाडं निवडली. पाच-सहा मोठ्या कुंड्यांत कुंदा, सायली, जाई, मधुमालती लावली. सुदैवानं आमच्या गार्डनला दोन्ही साईडला भिंत असल्यामुळे आम्ही वर एक बांबूचं छप्पर बनवून घेतलं आणि याच्यावर सर्व वेल सोडलेत.काही मोठ्या कुंड्यांत केशरी, पिवळी कर्दळ लावली. दोन मोठ्या कुंड्यांत सोनचाफा आणि पारिजातक लावला. ती दोन्ही झाडं एवढी मोठी झाली, की नंतर आम्ही ती काढून आमच्या सोसायटीच्या गार्डनमध्ये लावली. एक कण्हेर आम्ही एका मोठ्या कुंडीत लावली आणि त्यात ती पूर्ण मोठी होऊन भरपूर फुलं देऊ लागली आहे. औषधी असा गूळवेलही लावला आहे. एका मोठ्या कुंडीत निशिगंध, सोनटक्का, मे फ्लॉवर, डबल लिली लावलेली आहेत. रानजाई, लिली अशी सिझनल रंगीबेरंगी फुलं देणारी झाडंसुद्धा बाग शोभिवंत करतात. स्वस्तिक आणि तगर तर घरात असलीच पाहिजेत. त्याचबरोबर अबोली आणि गुलबक्षीही आहेत. वर्षभर फुलं देणाऱ्या तांबड्या, गुलाबी, पांढऱ्या अशा अनेक प्रकारच्या जास्वंदीच्या कुंड्या बागेला शोभा आणतात..गूळवेल, कोरफड, ओवा, पुदिना, पानफुटी अशी औषधी झाडंही आम्ही लावली आहेत. एका प्रदर्शनातून आम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या तुळशीची रोपं मिळाली. मिंट तुळस, काळी तुळस आम्ही लावल्या आहेत. लिंबाचं एक झाड आम्ही खूप वर्षापूर्वी लावलेलं आहे. एकावेळी त्यानं एका सिझनला जवळपास पन्नास लिंबं दिली होती. स्वयंपाकघरात हमखास उपयोगी पडणारं झाड म्हणजे कढीपत्ता. घरचा कडीपत्ता असल्यावर बाजारातून आणायची गरज पडत नाही. आंब्याच्या लाकडी पेट्यांमध्ये आम्ही मेथी, मिरची, भेंडी,चेरी टोमॅटो अशा अनेक प्रकारच्या फळभाज्याही लावल्या आहेत. लकी बांबू नावाचं पूर्वी गिफ्ट म्हणून मिळालेलं झाड आम्ही एका मोठ्या आडव्या टबमध्ये लावलं. आज ते जवळपास तीन फूट उंच वाढलेलं आहे. मनी प्लांट अनेक कुंड्यांमध्ये लावलेला आहे. ब्रह्मकमळ लावलं, तेव्हा ते रोप खूप छोटं होतं; पण मोठं झालं, तेव्हा ते एका वेळी वीस-पंचवीस फुलं देऊ लागलं..आम्ही घरातील प्रत्येकाच्या वाढदिवशी एक रोप नक्कीच लावतो. झाडं लावण्याबरोबरच त्यांची निगा राखणं अत्यंत महत्त्वाचं. उन्हाळ्यात कुठंही सुट्टीसाठी चार-पाच दिवस बाहेर जावं लागलं, तर झाडांना रोज पाणी मिळत नाही; पण आम्ही त्यासाठी एक उपाय शोधून काढलाय. घरातील जुनी बेडशीटं, कापडं यांचे छोटे तुकडे करून त्या कुंडीमध्ये पसरून ठेवायच्या आणि त्याच्यावर पाणी घालून ठेवायचं. यामुळे जमिनीतला ओलावा दीर्घकाळ टिकून राहतो. मी, सचिन आणि मुलगी मुक्ता झाडांबाबतची कामं अगदी आनंदानं करत असतो. कुंडीतली झाडं सांभाळायची म्हणजे एखाद्या लहान मुलाला सांभाळण्यासारखंच आहे. तुम्ही त्यांच्यावर जीव लावला, तर ती तुम्हाला भरभरून देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.