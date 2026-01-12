लाइफस्टाइल

Apple Nutrition: लाल की हिरवे सफरचंद? जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर

Red Apple vs Green Apple Health Benefits: लाल सफरचंद की हिरवे सफरचंद, जाणून घ्या कोणते सफरचंद आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर आहे.
red apple vs green apple health benefits

red apple vs green apple health benefits

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Red vs Green Apple : निरोगी आरोग्यासाठी सफरचंद खाण्याचा सल्ला डॉक्टर देत असतात. सफरचंदमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. यामुळे अनेक आजार देखील दूर राहतात. सफरचंदाचे विविध प्रकार आहे. त्यामुळे लोक गोंधळलेले असतात की लाल सफरचंद आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहेत की हिरवे. चला तर मग याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

