Apple Nutrition: लाल की हिरवे सफरचंद? जाणून घ्या आरोग्यासाठी कोणते फायदेशीर

Red vs Green Apple : निरोगी आरोग्यासाठी सफरचंद खाण्याचा सल्ला डॉक्टर देत असतात. सफरचंदमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. यामुळे अनेक आजार देखील दूर राहतात. सफरचंदाचे विविध प्रकार आहे. त्यामुळे लोक गोंधळलेले असतात की लाल सफरचंद आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर आहेत की हिरवे. चला तर मग याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया. .हिरवे सफरचंद की लाल सफरचंद, कोणते जास्त फायदेशीर आहे?एका रिपोर्टनुसार हिरवे सफरचंद चवीला जास्त आंबट असतात आणि त्यांची साल जाड असते. हिरव्या सफरचंदांमध्ये जीवनसत्त्वे अ, ब, क, ई आणि के जास्त प्रमाणात असतात. त्यामध्ये लोह, पोटॅशियम आणि प्रथिने देखील जास्त असतात. तसेच हिरव्या सफरचंदमध्ये साखर आणि कार्बोहायड्रेट्स कमी असतात. यामुळे हे आरोग्यदायी ठरते. .याचा अर्थ असा नाही की लाल सफरचंद चांगले किंवा आरोग्यदायी नाहीत. खरं तर, सर्व प्रकारच्या सफरचंदांमध्ये पेक्टिन नावाचा पदार्थ असल्याने ते आरोग्यासाठी फायदेशीर बनतात. हा पदार्थ केवळ पचन सुधारत नाही तर आतड्यांमध्ये निरोगी बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रोत्साहन देतो. म्हणूनच, रंग कोणताही असो, सफरचंद आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात..सफरचंदांमध्ये फायबर आणि पाणी भरपूर प्रमाणात असते. जे शरीराला हायड्रेट ठेवताता. पण जास्त काळ पोटही भरलेले ठेवते. त्यामुळे तुम्हाला वारंवार भूक लागत नाही. म्हणून, तुम्हाला हिरवे किंवा लाल सफरचंद आवडत असले तरी, दररोज एक फळ खावे. कारण हे अनेक आजारांना दूर ठेवते. .सफरचंदात कोणते गुणधर्म असतात?सफरचंद हे फळ ते मूळचे मध्य आशियातील फळ आहे. त्यात फ्रुक्टोज, सुक्रोज आणि ग्लुकोज सारख्या साध्या साखरेचे प्रमाण भरपूर असते. कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) असल्याने मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी देखील ते खाऊ शकते. म्हणून, मधुमेह असलेले लोक देखील सफरचंद खाऊ शकतात..Winter Sweet Cravings: हिवाळ्यात जेवण झाल्यानंतर तुम्हालाही गोड पदार्थांची तीव्र इच्छा होते का? मग हे पदार्थ नक्की ट्राय करा.रोज सफरचंद खाण्याचे फायदे कोणते?हृदयाचे आरोग्य निरोगी राहते.पचनक्रिया सुलभ होण्यास मदत मिळते. शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.