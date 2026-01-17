Why a Neutral Third Party is Essential for Conflict Resolution

नातेसंबंधविषयक समुपदेशन कुणासाठी?...

कोणतेही जोडपे समुपदेशन घ्यायचा विचार करू लागले, की आजूबाजूच्या लोकांची पहिली प्रतिक्रिया असते- ‘यांच्या डोक्यात घटस्फोटाचं काही सुरू आहे की काय?...’ पण नातेसंबंधविषयक समुपदेशन केवळ घटस्फोटाची वेळ आल्यावरच घ्यायचे नसते!
सावनी देशपांडे (समुपदेशक(

संवादसेतू

आपल्याकडे नातेसंबंधविषयक समुपदेशन केवळ घटस्फोट घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांनीच करायचे असते असा एक समज आहे आणि तो मोठ्या प्रमाणावर दिसतो. समुपदेशन हा नातेसंबंधांमधील समस्या दूर करण्यासाठीचा एक उपयोगी मार्ग आहे, याबाबत हवी तितकी जागरूकता समाजामध्ये नाही.

