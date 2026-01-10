भावनांचे संकेत आणि नात्यांचे अर्थ!

स्मिता प्रकाश जोशी (समुपदेशक)मोकळे व्हा प्रश्न : माझं वय २२ वर्षे आहे. मी सध्या खूपच अस्वस्थ झाले आहे. माझा एक जवळचा मित्र आहे. आम्ही दोघे एकमेकांशी खूप बोलत असतो (म्हणजे आतापर्यंत तरी बोलत होतो.) परंतु मागचे पंधरा दिवस आमचं बोलणं झालेलं नाही. त्याने मला नवीन वर्षाच्या शुभेच्छाही दिल्या नाहीत. मी मेसेज पाठवला, तर त्यावर काही उत्तर नाही. मला आधी वाटलं, की तो इतर कामांमध्ये बिझी असेल. परंतु आमच्या ग्रुपमधील दोन मैत्रिणी मला भेटल्या, तेव्हा त्यांनी मला त्याने पाठवलेले ‘हॅपी न्यू इयर’चे मेसेज दाखवले. आपली जवळची व्यक्ती आपल्याशी अशी वागत असेल तर काय करावे? त्याला चांगला जाब विचारू, की त्याच्याशी बोलणं सोडून देऊ?- तनया.उत्तर : तनया, तू तुझ्या मित्रामध्ये अधिक गुंतली आहेस असे वाटते. तो केवळ मित्र आहे, असे तुला वाटत असते, तर तू त्याचा मेसेज आला नाही म्हणून इतकी डिस्टर्ब झाली नसतीस. तुला अपेक्षा होती, त्याने नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी तुला मेसेज करावा. परंतु तो तुझ्या अपेक्षाप्रमाणे वागला नाही आणि त्याने तुझ्या मेसेजला रिप्लायही दिला नाही, याचे तुला अधिक वाईट वाटते आहे. त्याने तुझ्या इतर मैत्रिणींना मात्र ‘हॅपी न्यू इयर’चे मेसेज पाठवले, त्यामुळे तर तू जास्तच नाराज झालीस आणि कदाचित तुला असूया वाटू लागली आहे. तुझ्या मित्राच्या मनात तुझ्याबद्दल नक्की काय भावना आहे ते तुला माहिती नाही. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आपण सर्वांना मेसेज पाठवतो आणि काही वेळेला काही जण चुकून विसरूनही जातात. तसेच आपण पाठवलेल्या सर्व मेसेजेसना उत्तरे येतातच असे नाही. त्यांच्याबद्दल आपल्याला इतके वाईट वाटत नाही. तुला वाईट वाटले आहे आणि तू त्याच्यावर रागवलेली आहेस. कदाचित तो रिप्लाय करायला विसरला असेल किंवा त्याला तुला समक्ष भेटून शुभेच्छा द्यायच्याही असतील, पण जमले नसेल. यांपैकी नक्की कोणती शक्यता आहे हे पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. तुझ्या इच्छा त्याच्यावर लादू नकोस. तुझ्या अपेक्षा लक्षात घेता तू त्याच्याशी केवळ मैत्री नाही, तर ‘क्लोज फ्रेंडशिप’ ठेवू इच्छितेस. तुझ्याबद्दलच्या त्याच्या भावना समजून घेणे खूप गरजेचे आहे. तुझ्याबद्दल त्याला वेगळे काहीच वाटत नसेल, तर तू त्याच्यापासून लांब राहिलेले उत्तम. कारण तुला तो योग्य प्रतिसाद देत नसेल, तर तुझा अपेक्षाभंग होऊन तुला अधिक त्रास होईल. त्यामुळे ‘हाय-हॅलो’पर्यंतची मैत्री ठेवण्याची तुझी मानसिक तयारी ठेव आणि त्याच्या मनाचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न कर..प्रश्न : माझ्या लग्नाला पाच वर्षं झाली आहेत. आमचा प्रेमविवाह आहे. महाविद्यालयात असल्यापासून आम्ही एकमेकांना ओळखत होतो. तेव्हा ती मला आमच्या ग्रुपमधल्या इतर मुलींशी बोलू देत नव्हती. ती सतत माझ्या सोबत असायची. सुरुवातीला मला हे खूप छान वाटायचं. तिचं माझ्यावर किती प्रेम आहे हे मला जाणवायचं. परंतु आता लग्नाला पाच वर्षं झाल्यानंतरसुद्धा मी इतर कोणत्याही स्त्रीशी बोलू नये, असं तिला वाटतं. कोणाचे फोन आले तरी तिला सर्व सविस्तर सांगावं लागतं. मी माझा मोबाईल पासवर्ड न लावता ठेवावा, असं ती सांगते. ‘पती-पत्नीच्या नात्यात लपवण्यासारखं काय आहे?’ असं तिचं म्हणणं असतं. परंतु माझ्या फोनवरचं व्हॉट्सॲप बघून ‘अमुक व्यक्तीने हा मेसेज का पाठवला? तू तिला असा रिप्लाय का दिलास?’ असे प्रश्न विचारून ती माझ्याशी वाद घालत राहते. तिच्या या संशयी स्वभावाला मी कंटाळलो आहे. मला माझी ‘स्पेस’च मिळत नाही. मी काय करू?- सुकृत.उत्तर : सुकृत, तुझे आणि तुझ्या पत्नीचा प्रेमविवाह आहे आणि अनेक वेळा प्रेमविवाहातील जोडपी एकमेकांच्या बाबतीत अधिक मालकी हक्काची भावना बाळगणारी (पझेसिव्ह) असतात. तशी तुझी पत्नी तुझ्याबाबतीत अधिक पझेसिव्ह आहे याचा प्रथम स्वीकार कर. तिच्याशी रागावून न बोलता समजावून सांग की तुलाही तुझी स्पेस मिळायला हवी. तिला हा विश्वास दे, की ‘मी तुला सोडून मी कुठेही जाणार नाही. आपल्या नात्यात कधीही तिसरी व्यक्ती येणार नाही. मी तुझा आहे आणि तुझाच राहणार आहे.’ परंतु हेही सांग, की ‘तू माझ्याशी अशीच वागत राहिलीस, तर कदाचित मी क्षुल्लक बाबतीत तुझ्याशी खोटे बोलून वेळ मारून नेईन. मला तशीच सवय लागेल आणि आपल्या नात्यात अंतर पडेल. असे वागण्यास मला भाग पाडू नकोस.’ काही वेळा मनातल्या गोष्टी स्पष्टपणे बोलाव्या लागतात आणि जोडीदाराची तशी अपेक्षाही असते. लग्नाच्या आधी सतत ‘आय लव्ह यू’ म्हणणारा प्रियकर लग्नानंतर आपल्याशी प्रेमाबद्दल बोलत नाही, याचे स्त्रियांना अधिक वाईट वाटते. तिच्या भावनांचा विचार कर. परंतु तिची ही सवय बदलतच नसेल, तर तिला संशयाचा आजार आहे का याबाबत पडताळणी करून घेणे गरजेचे आहे..आवाहनतुमच्या मनातील नातेसंबंधविषयक प्रश्न पाठवाया सदराच्या माध्यमातून वाचकांनी पाठवलेल्या वैयक्तिक, कौटुंबिक व भावनिक प्रश्नांना अनुभवी समुपदेशकांकडून समजूतदार, संवेदनशील आणि व्यावहारिक मार्गदर्शन दिले जाईल. वाचकांची नावे पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जातील. आपले प्रश्न तुम्ही ८४८४९७३६०२ या मोबाइल क्रमांकावर ‘व्हॉट्सॲप’द्वारे पाठवू शकता. प्रश्न नेमक्या शब्दांत लिहिलेला असावा. प्रश्नांच्या वर ‘मोकळे व्हा सदरासाठी प्रश्न’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.