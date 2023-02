By

Increase Your Confidence And body Positivity Through Sex Positions : आपल्या शरीराविषयी असुरक्षित वाटणं, कॉम्प्लेक्स येणं, आत्मविश्वास डगमगणे ही अगदी सामान्य गोष्ट आहे. त्यामुळे कोणी हे नाकारू शकत नाही. म्हणून जर तुम्ही रिलेशनशीपमध्ये आहात आणि अशा कोणत्या भावनेतून जात असाल तर अशा काही सेक्स पोझिशन्स आहेत, ज्या तुम्हाला यातून बाहेर काढू शकतात, यामुळे तुमचाही आत्मविश्वास वाढू शकतो.

मिशनरी सेक्स

मिशनरी सेक्स ही फार जुनी पद्धत आहे. पण ही एक सेक्स पोझिशन आहे. यात इंटिमसी फार आवश्यक आहे. यात तुमच्या प्रेमाविषयी तुम्हाला बरच काही सांगतं. जोडिदार कसं फील करत आहे ते दिसतं. यात तुमचे डोळेही तुमच्या बॉडीलँग्वेज सोबत बोलतात.

डॉगी स्टाइल

ही पोझिशन म्हणजे यात तुम्हाला आपल्या गुडघा आणि हातावर जोरदेत पाठ झुकवायची असते. जेव्हा तुम्हाला तुमच्या जी स्पॉटला उत्तेजित करायचे असते त्यावेळी ही पोझिशन एकदम उत्तम असते.

काउगर्ल सेक्स

जोडिदाराचा चेहरा बघत सेक्स करणं तुमचा आत्मविश्वास वाढवणारं असतं. मिरर सेक्सप्रमाणे तुम्ही या पोझिशनमध्ये बघू शकतात की, तुमचा पार्टनर तुमच्या शरीराचा कसा आनंद घेत आहे. जोडिदाराच्या छातीला आणि हातांना स्पर्श करा. तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या आनंदाचा यात अंदाज घेता येतो.

मिरर सेक्स

या पोझिशनमध्ये तुम्हाला तुमच्या भीतीचा सामना करायचा असतो. स्वतःला आरशात सेक्स करताना बघायचं असतं. स्वतःसोबत आपल्या जोडिदाराला बघा. तुम्ही जे करत आहात किंवा अनुभवत आहात त्याचा आनंद तुमचा जोडिदार कसा घेतो हे बघा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढतो.