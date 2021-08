वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींचा हक्क नेमका किती?

By

आपल्याकडे मुलींना कायमच परक्याचं धन म्हटलं जातं. लग्नानंतरही सासर तिचं पहिलं घर असं सांग माहेरच्या अनेक गोष्टींमधून तिला वगळलं जातं. विशेष म्हणजे अनेकांना माहेरच्या संपत्तीची वाटणी होत असताना तिचा विसर पडतो. परंतु, कायद्यानुसार, मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर मुलांइतकाच हक्क असतो. त्यामुळेच, वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीचा नेमका किती वाटा किंवा हिस्सा असतो याविषयी जाणून घेऊयात.(relationships daughters right in ancestral property in india)

कायद्यानुसार मुलींना समान हक्क

हिंदू वारसाहक्क कायद्याअंतर्गंत Hindu Succession Act अविवाहित मुली या Hindu Undivided Family कुटुंबातीलच एक सदस्य असतात. त्यामुळे वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलींना समान हक्क दिला जातो. २००५ मध्ये केंद्र सरकारने Hindu Succession Act 1956 मध्ये काही बदल केले. या बदलानुसार, मुलींना मुलांच्या बरोबरीने वडिलांच्या संपत्तीमधील हक्क मिळेल असं स्पष्ट केलं. २००५ नंतर मुलींनादेखील Hindu Succession Act मध्ये कर्ता म्हणजेच प्रॉपर्टीच्या हक्कदाराचे अधिकार देण्यात आले. हे हक्क प्रथम केवळ मुलांनाच मिळत होते.

२०१८ मध्ये या कायद्यात पुन्हा बदल करण्यात आले. त्यानुसार, वडिलांच्या संपत्तीवर केवळ मुलीचाच नाही तर मुलीच्या मुलांचादेखील (नातवंडांचा) हक्क असेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. थोडक्यात, जन्मानंतर मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क आहे. त्यामुळे तिच्या वाट्याला आलेली संपत्ती ती भावाला, बहिणीला किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला देऊ शकते.