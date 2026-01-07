Relationship Tips: आनंदी, स्थिर आणि दीर्घकाळ टिकणारं नातं हवं असेल, तर जोडीदारांमध्ये हवं वयाचं ‘इतकं’ अंतर; वाचा सविस्तर

Ideal Age Gap Between Partners: प्रेम आंधळं असतं हे आपण अनेक वर्षांपासून ऐकत आलो आहोत. प्रेमात पडल्यावर वय, दिसणं, शरीरयष्ठी किंवा इतर कोणत्याच गोष्टी महत्त्वाच्या वाटत नाहीत, असं अनेकदा म्हटलं जातं. पण अनेकांच्या मनात एक प्रश्न मात्र नक्की असतो, तो म्हणजे नात्यात वयाचा खरंच काही फरक करतो का?या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी शास्त्रज्ञांनी संशोधन केलं. २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात हजारो जोडप्यांचा अनेक वर्षांचा डेटा तपासला गेला होता. या अभ्यासातून असं दिसून आलं की, प्रेम कोणत्याही वयात होऊ शकतं, पण नातं किती स्थिर, समाधानी आणि टिकाऊ राहील, यावर वयाचा फरक खरोखरच परिणाम करू शकतो. कसा ते जाणून घेऊया..अभ्यासातून काय समोर आलं?संशोधनानुसार, जोडीदारांमधील वयाचा फरक जसा जसा वाढतो, तसं नात्यातील समाधान, आनंद हळूहळू कमी होण्याची शक्यता वाढते. मोठ्या वयाच्या फरकामुळे दैनंदिन सवयी, जीवनशैली, भावनिक अपेक्षा आणि भविष्यातील योजना यावर मतभेद आणि वादविवाद होऊ शकतात.याचा अर्थ असा नाही की वयातील मोठ्या फरकामुळे नातं अपयशी ठरतं. परंतु अशा नात्यांमध्ये समजून घेणं आणि जुळवून घेणं अधिक महत्त्वाचं असतं..Relationship Tips: जर तुम्हाला नातं मजबूत बनवायचं असेल तर 'या' 4 गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.जोडीदारांमध्ये वयाचं किती अंतर असणं योग्य आहे?संशोधनानुसार आनंदी आणि स्थिर नात्यात असलेल्या जोडप्यांमध्ये वयाचा फरक साधारणपणे ० ते ३ वर्षांचा असतो. यामागे काही सोपी कारणं आहेत:दोघेही आयुष्यात जवळजवळ एकाच टप्प्यावर असतातआवडी, विचारसरणी आणि अनुभव साधारण सारखे असतातरोजच्या सवयी आणि ऊर्जा पातळी जुळतेभविष्यातील योजना एकसारख्या असतात.संशोधन असंही सांगतं की ६–१० वर्षांनंतर मोठ्या वयाच्या फरकाच्या नात्यांमध्ये आवश्यक असलेलं समाधान, आनंद आणि स्थिरता लवकर कमी होतं, कारण दोघांचे जीवनाचे टप्पे वेगवेगळे असतात.मात्र वास्तविक पाहता कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीला त्यांच्यापेक्षा वयाने फार मोठ्या किंवा फार लहान व्यक्तीवर प्रेम होऊ शकतं. समाजात मोठ्या वयाच्या फरकाची यशस्वी उदाहरणंही आहेत. कारण शेवटी नातं टिकवून ठेवण्यासाठी वयापेक्षा जास्त संवाद, विश्वास, समान मूल्यं (Morals) आणि एकमेकांबद्दलचा आदर महत्त्वाचा असतो..ऑफिसातलं प्रेम! १० पैकी ४ भारतीयांचं सहकाऱ्याशी अफेअर, ऑफिस रोमान्समध्ये भारत कितव्या स्थानी?.नात्यात समस्या येणारच, पण त्या दोघांनी एकत्र कशा सोडवतात, यावर नात्याचं भविष्य अवलंबून असतं. त्यामुळे, वयाचा फरक किती आहे यापेक्षा, नात्यातील समज, प्रेम आणि साथ किती आहे हे जास्त महत्त्वाचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.