सँडल घालताच पायांची टॅनिंग दिसते? घरीच पेडिक्युअर करताना पाण्यात मिसळा 'या' ७ घरगुती गोष्टी; पायांना बनवा स्वच्छ अन् मऊ!

Remove Foot Tanning Naturally: उन्हाळा असो वा पावसाळा, सतत सूर्यप्रकाश, धुळीचे कण आणि घामामुळे चेहऱ्यासोबतच आपल्या पायांची त्वचा देखील लवकर टॅन होते. यामुळे पायांचा रंग कुठे काळा तर कुठे पांढरा असा वेगवेगळा दिसू लागतो आणि त्वचा कोरडी व निर्जीव पडते. विशेष म्हणजे, आपण चेहऱ्याची आणि हातांची काळजी आवडीने घेतो, पण बऱ्याचदा पायांकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी, जेव्हा आपण सँडल किंवा ओपन फुटवेअर घालतो, तेव्हा पायाची टॅनिंग स्पष्टपणे दिसून येते आणि लूक खराब होतो.पार्लरमध्ये जाऊन महागडे ट्रीटमेंट घेण्याची गरज नाही. तुम्ही घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने पेडिक्युअर करून पायांची टॅनिंग सहज घालवू शकता. यासाठी पाण्याच्या टबमध्ये कोणत्या घरगुती गोष्टींचा वापर करावा, हे सविस्तर जाणून घेऊया- .पेडिक्युअरच्या पाण्यात टाकाव्यात 'या' ७ गोष्टीलिंबाचा रस: लिंबामध्ये नैसर्गिक ब्लीचिंग गुणधर्म असतात, जे त्वचेचा काळेपणा आणि टॅनिंग हलकी करण्यास मदत करतात. पेडिक्युअरच्या कोमट पाण्यात १ ते २ चमचे लिंबाचा रस मिसळल्याने पायांची त्वचा स्वच्छ आणि चमकदार बनते.बेकिंग सोडा: बेकिंग सोडा हा एक उत्तम एक्सफोलिएटर आहे. हा पाण्यात मिसळल्याने पायांवरील मृत पेशी (Dead Skin Cells) निघून जातात आणि त्वचा मऊ होते. पाण्यात एक चमचा बेकिंग सोडा घालून १५ मिनिटे पाय त्यात बुडवून ठेवावेत..Festival Makeup Skin Care: सणासुदीला मेकअपमुळे त्वचा बिघडतेय? १० मिनिटांत करा ‘हा’ घरगुती राइस जेल; चेहरा दिसेल फ्रेश.गुलाब पाणी: गुलाब पाणी त्वचेला नैसर्गिक थंडावा देण्यासोबतच त्याची आर्द्रता टिकवून ठेवतो. यामुळे पायांचा थकवा दूर होतो आणि पायांना एक फ्रेश फिलिंग मिळते.मध : मध एक उत्कृष्ट नॅचरल मॉइश्चरायझर आहे. टॅनिंगमुळे पायांची त्वचा जी कोरडी पडते, ती समस्या मधाच्या वापराने दूर होते. हे त्वचेला आतून पोषण देऊन मऊ बनवते.मीठ : पाण्यात मीठ टाकल्याने पायांवर साचलेली दुर्गंधी, घाण आणि बॅक्टेरिया नष्ट होण्यास मदत होते. हे पायांची डीप क्लिनिंग करते आणि दुर्गंधीची समस्या दूर करते..एलोवेरा जेल: एलोवेरामध्ये थंड आणि उपचारात्मक गुणधर्म (Healing Properties) असतात. हे टॅनिंग कमी करण्यासोबतच त्वचेला हायड्रेट आणि सॉफ्ट ठेवण्याचे काम करते.कच्चे दूध: दूधामध्ये भरपूर प्रमाणात लक्टिक अॅसिड असते, जे त्वचेला हलके एक्सफोलिएट करून रंगत सुधारण्यास मदत करते. पेडिक्युअरच्या पाण्यात थोडेसे कच्चे दूध मिसळणे अत्यंत फायदेशीर ठरते..घरच्या घरी पेडिक्युअर करण्याची योग्य पद्धतएका मोठ्या टबमध्ये हलके कोमट पाणी घ्या.वरीलपैकी तुमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या ३ ते ४ घरगुती गोष्टी पाण्यात चांगल्या मिसळा.आता तुमचे पाय या पाण्यात १५ ते २० मिनिटांसाठी तसेच बुडवून ठेवा.यानंतर प्युमिक स्टोन (पाय घासायचा दगड) किंवा सौम्य स्क्रबच्या मदतीने टाच आणि पायांची हलक्या हाताने स्वच्छता करा.पाय स्वच्छ धुऊन पुसल्यानंतर त्यावर चांगले मॉइश्चरायझर किंवा बॉडी लोशन लावा. नियमित हा उपाय केल्याने पाय सुंदर आणि टॅन-फ्री दिसतील..Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.