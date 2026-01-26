लाइफस्टाइल

प्रजासत्ताक दिनी Googleचं खास सरप्राइज! अनोखं डूडल पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल, जाणून घ्या अर्थ

Republic Day Google Doodle significance in India: गुगलच्या होमपेजवर आज एक आकर्षक डूडल दिसत आहे. आजचे डूडल भारताच्या अवकाश मोहीम, स्वच्छ भारत मोहीम आणि क्रिकेटसह त्याच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत आहे.
Puja Bonkile
Google Doodle Republic Day 2026 meaning: आज संपूर्ण देश 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या खास प्रसंगी, गुगलने देखील एक अद्भुत डूडल तयार करून भारताला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच खास पद्धतीने प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात सहभागी झाला आहे. आज गुगलच्या होमपेजवर एक आकर्षक डूडल दिसत आहे. आजच्या गुगल डूडलमध्ये भारताच्या कामगिरीचे वर्णन केले आहे. यात भारताचे अंतराळ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आणि क्रिकेट यांचा समावेश आहे. हे डूडल केवळ एक कलात्मक चित्र नाही तर भारताचे विचार, त्याची कामगिरी आणि भविष्यातील दिशा दर्शविणारा एक खोल संदेश आहे.

