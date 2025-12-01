Retro Fashion Trend in Gen Z: नागपूरच्या तरुणाईत परतली 'रेट्रो फॅशन'; जुन्या फॅशनचा 'जेन-झी आणि जेन-अल्फा'मध्ये ट्रेंड

Gen Z Fashion Choices India: शहरातील फॅशनच्या जगतात सध्या मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. पाश्चिमात्य फॅशनसोबतच भारतीय कपड्यांना पाश्चात्त्य पद्धतीने परिधान करण्याचा ट्रेंड झपाट्याने वाढतो आहे. रेट्रो' म्हणून ओळख मिळविलेल्या या कपड्यांना प्रचंड मागणी वाढली आहे. नागपुरातील तरुण-तरुणी स्मार्टनेस, आत्मविश्वास आणि स्टाइल विथ कम्फर्ट याचा सुरेख मेळ साधत फॅशनचे नवे रंग शोधत आहेत. कपड्यांच्या फॅशनमध्ये नेहमीच बदल होताना दिसून येतो. गेलेली फॅशन ही पुन्हा नव्या स्वरूपात परत येत असते. पूर्वीची 'बेल बॉटम' स्टाइल आता पुन्हा येऊ लागली आहे. तरुणींकडून त्याचा विशेष वापर होताना दिसून येतो..जुन्या ठरलेला फॅशन ट्रेंड आता जेन-झी आणि जेन-अल्फा पुन्हा जिवंत करताना दिसून येत आहे. त्यातूनच 'ओल्ड इज गोल्ड' या विचारांमुळे रेट्रो फॅशन'चा ट्रेंड पुन्हा वेगाने वाढतो आहे. जुन्या काळातील अमिताभ बच्चन, ऋषी कपूर, हेमा मालिनी, झीनत अमान, परवीन बाबी, डिंपल कपाडिया यांनी चित्रपटात परिधान केलेल्या 'बेल बॉटम पॅन्ट्स, वाइड कॉलर जॅकेट्स' या शैली आता रेट्रो टी-शर्ट्स, बंगी पॅन्ट्स आणि लूज ट्राउझर्स या नव्या रूपात पुन्हा लोकप्रिय होत आहेत..Gen Z Fashion Hack: ट्रेडिशनल फॅब्रिकला ‘जेन झी’चा वेस्टर्न टच; आईच्या साडीपासून तयार करा स्टायलिश कपडे.कापड भारतीय, लुक पाश्चात्त्य भारतीय परंपरागत कपड्यांना पाश्चात्त्य शैलीची जोड देणारा एक विशेष ट्रेंड झपाट्याने वाढत आहे. भारतीय डिझाईन, कापड आणि परंपरा यांना वेस्टर्न कट, फिट, पॅटर्न आणि शैलीची छटा मिळून एक वेगळाच फ्यूजन तयार होत आहे. आजच्या तरुण पिढीत ही शैली विशेष लोकप्रिय आहे. कारण ही शैली पारंपरिक आणि आधुनिक असा समतोल साधताना दिसून येते. कुर्त्यासोबत जीन्स, साडीवर बेल्ट, फ्युजन जॅकेट असे अनेक प्रयोग तरुणाई करताना दिसत आहे. याचा वापर लग्न, पार्टी, उत्सव तसेच 'कॅज्युअल वेअर 'मध्ये ही मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. हा फॅशनचा प्रकार व्यक्तिमत्त्वाला आकर्षक आणि ट्रेंडी लुक देते. ही फ्युजनची स्टाइल केवळ भारतातच नव्हे तर सध्या संपूर्ण जगात ट्रेंडिंग आहे..युवक-युवतींमधील फॅशनची पद्धत बदलली आहे. काही वर्षांपूर्वी स्कीन-टाइट कपड्यांचा ट्रेंड होता. पण, आताच्या जेन-झी आणि जेन अल्फामध्ये स्टाइल विथ कम्फर्ट सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो.- वैष्णवी देशमुख, फॅशन तज्ज्ञ.स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायचीये? मग फॉलो करा स्मिता शेवाळेच्या ‘या’ फॅशन टिप्स.सोशल मीडियामुळे दुप्पट वेगसोशल मीडियावरील 'ओओटीडी, गेट रेडी विथ मी' यांसारख्या व्हिडिओंमुळे आठवड्यागणिक नवे 'फॅशन ट्रेंड' उदयास येत आहेत. त्यातून जगभरातील संस्कृती, पोशाख आणि स्टाइल यांची सहज ओळख तरुणाईला मिळते. यामध्ये पाश्चिमात्य फॅशनसोबतच देशातील महाराष्ट्रीय, बंगाली आणि पंजाबी स्टाइललाही पसंती मिळत आहे..असा आहे ट्रेंडबेल बॉटम पॅन्ट्स : वाइड-लेग ट्राउझरबिग कॉलर शर्ट : रेट्रो कॉलर शर्टहाय-वेस्ट पॅन्ट्स बेंगी पॅन्ट्सटर्टलनेक टी-शर्टहायनेक टी-शर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.