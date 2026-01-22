Mobile Addiction: मोबाईलच्या वाढत्या वापरामुळे कौटुंबिक संवाद कमी; इंटरनेटची उपलब्धता ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढली

Excess Mobile Usage and Internet Access Impacts Family Communication: एकविसाव्या युगाकडे जाताना, भारत आर्थिक महासत्तेकडे वाटचाल करीत असताना, प्रत्येकाच्या जीवनात सध्याच्या 'स्मार्टफोन' (मोबाईल) जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. त्याचा थेट परिणाम आता महाराष्ट्रातील कुटुंब संस्थेवर दिसत आहे. घरात एकत्र बसून संवाद साधण्याऐवजी प्रत्येक जण मोबाईल स्क्रीनमध्ये गुंतलेला असल्याचे चित्र राज्यभरात दिसत आहे. बहुतांश जिल्ह्यांत ८५ ते ९५ टक्क्यांपर्यंत मोबाईल व इंटरनेट उपलब्धता आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या जिल्ह्यांत ही टक्केवारी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, वाढत्या मोबाईल वापरामुळे कुटुंबातील प्रत्यक्ष संवाद कमी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे..एकाच छताखाली राहत असूनही पालक-मुलांतील संवाद कमी होत असून भावनिक दुरावा वाढत आहे, अशी चिंता सामाजिक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. सरकारी नेटवर्क कव्हरेज अन् विविध सर्वेक्षणांनुसार ८५ ते ९५ टक्क्यांपर्यंत मोबाईल अन् इंटरनेट उपलब्धता असल्याचे दिसते. मात्र, याच सुविधांचा अतिवापर धोक्याची घंटा ठरत आहे. कुटुंबसंस्थेसाठी.पूर्वी कुटुंबातील सदस्य एकत्र बसून चर्चा, संवाद साधत असत. सध्या मात्र जेवणाची वेळ, सण-उत्सव, सुट्ट्यांचे दिवस यावेळीही प्रत्येकजण मोबाईलमध्ये व्यग्र असल्याचे चित्र सर्वसामान्य झाले आहे. मानसिक आरोग्यतज्ञांच्या मते, मोबाईलवर जास्त वेळ घालवणाऱ्या मुलांमध्ये चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव, एकटेपणाची भावना वाढत आहे. तर पालकांतही कामाच्या तणावामुळे मोबाईलवर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे..तज्ज्ञ व संस्थांचा सल्लाराज्यातील काही शाळा व सामाजिक संस्था आता 'मोबाईल-फ्री फॅमिली टाइम' आठ-वड्यातून एक दिवस मोबाईल न वापरण्याचा उपक्रम अशा उपक्रमांवर भर दिला जावा. तंत्रज्ञान आवश्यक असले, तरी कुटुंबातील संवाद जपणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात मोबाईल जवळ असले तरी नाती दूर जाण्याची भीती तज्ञ व्यक्त करत आहेत..राज्यातील ८५.५ टक्के घरांत 'स्मार्टफोन' आहेतअॅन्युअल स्टेटस आफ एज्युकेशन रिपोर्ट (एएसइआर) अर्थात वार्षिक शिक्षण स्थिती अहवाल) अहवालानुसार महाराष्ट्रातील घरांमध्ये स्मार्टफोनचा उपलब्धता दर ८५.५ टक्के आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.