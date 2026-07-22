Saharanpur Furniture: अशी बनते सहारणपूरची जगप्रसिद्ध 'लाख लाकडी कला'! जाळीदार नक्षीकाम आणि मुघलाई फर्निचरने जिंकली देश-विदेशातील मने

भारतातील घरांमध्ये दिसणारे नक्षीदार लाकडी फर्निचर, देवघर, दरवाजे किंवा पलंगाचे कलात्मक हेडबोर्ड पाहिले की सहारणपूरच्या लाकडी कोरीव कामाची आठवण होते. पिढ्यानपिढ्या जपल्या गेलेल्या या हस्तकलेला 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ओडीओपी) योजनेमुळे नवी ओळख मिळाली आहे. या उपक्रमामुळे हजारो कारागिरांना आपल्या गावातच रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे..मोहम्मद कफील यांनी दिली कलेला नवी दिशासहारणपूरच्या या पारंपरिक कलेला पुढे नेण्यात कारागीर मोहम्मद कफील यांचे मोठे योगदान आहे. किशोरवयात स्थानिक कार्यशाळेत काम शिकण्यास सुरुवात केलेल्या कफील यांनी आपल्या मेहनत आणि कौशल्याच्या जोरावर स्वतःचा उद्योग उभा केला.त्यांच्या कार्यशाळेत नक्षीदार पलंग, सोफ्याचे भाग, कपाटांचे दरवाजे, देवघर, लाकडी फलक आणि अन्य सजावटीच्या वस्तू तयार केल्या जातात. प्रत्येक वस्तूवर सहारणपूरच्या पारंपरिक कोरीव कलेची छाप स्पष्टपणे दिसून येते..Lalitpur Silk Saree: बनारसी-कांजीवरमच्या गर्दीत हरवलेला बुंदेलखंडचा खजिना! ललितपूरची झरी सिल्क साडी का आहे खास?.Gigi Scaria Art : माती, पुस्तके आणि कुतूहलातून घडलेले जीजी स्कारियांचे कलाविश्व.Tajmahal Art: संगमरवरावर कोरलेला इतिहास! शाहजहानच्या काळातील आग्र्याची कला आता पोहोचली जगाच्या बाजारात, जाणून घ्या रहस्यमयी इतिहास.अशी तयार होते लाकडी कलाकृतीया कलेसाठी मुख्यत्वे सागवानाचे लाकूड वापरले जाते. हे लाकूड दिल्लीतील बाजारपेठेतून तसेच स्थानिक मंडईतून आणले जाते.सुरुवातीला लाकडावर मोजमाप करून त्याची रचना तयार केली जाते. त्यानंतर अनुभवी कारागीर छिन्नी आणि हातोड्याच्या साहाय्याने वेलबुट्टी, जाळीकाम, भूमितीय नक्षी आणि विविध पारंपरिक तसेच आधुनिक डिझाइन कोरतात.कोरीव काम पूर्ण झाल्यानंतर लाकडावर पॉलिश करून त्याला आकर्षक आणि टिकाऊ स्वरूप दिले जाते..'ओडीओपी' योजनेमुळे उद्योगाला मिळाले बळसन २०२३ मध्ये मोहम्मद कफील यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ओडीओपी योजनेचा लाभ घेतला. या आर्थिक मदतीमुळे त्यांना कच्चा माल खरेदी करणे आणि उत्पादन क्षमता वाढवणे शक्य झाले.आज सहारणपूरमध्ये तयार होणारे नक्षीदार लाकडी फर्निचर उत्तर प्रदेशासह छत्तीसगड, ओडिशा, बिहार आणि देशातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये विकले जाते.सहारणपूरची ही पारंपरिक लाकडी कोरीव कला आजही भारतीय हस्तकलेचा समृद्ध वारसा जपत असून, आधुनिक बाजारपेठेतही आपली वेगळी ओळख टिकवून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.