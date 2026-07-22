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Saharanpur Furniture: अशी बनते सहारणपूरची जगप्रसिद्ध 'लाख लाकडी कला'! जाळीदार नक्षीकाम आणि मुघलाई फर्निचरने जिंकली देश-विदेशातील मने

ODOP wood craft: सागवानाच्या लाकडावर सूक्ष्म जाळीकाम, वेलबुट्टी आणि मुघलाई नक्षीकाम कोरणाऱ्या मोहम्मद कफील यांच्या कार्यशाळेतून तयार होणारे फर्निचर देशभरातील घरांना कलात्मक ओळख देत आहे
saharanpur wood craft history

saharanpur wood craft history

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भारतातील घरांमध्ये दिसणारे नक्षीदार लाकडी फर्निचर, देवघर, दरवाजे किंवा पलंगाचे कलात्मक हेडबोर्ड पाहिले की सहारणपूरच्या लाकडी कोरीव कामाची आठवण होते. पिढ्यानपिढ्या जपल्या गेलेल्या या हस्तकलेला 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट' (ओडीओपी) योजनेमुळे नवी ओळख मिळाली आहे. या उपक्रमामुळे हजारो कारागिरांना आपल्या गावातच रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे.

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