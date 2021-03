जेव्हा तुमचे मूल आपल्या पहिल्या प्रेमाबद्दल सांगताेय; जाणून घ्या काय करावे

सातारा : शाळेतून आल्यानंतर एक दिवस, आपले मूल आपल्याला काही सांगते ते ही उत्साहात, परंतु मोठ्या निरागसतेने ज्याला तो आपल्यावर प्रेम करतो हे सांगते. हे ऐकून तुम्हाला लगेचच धक्का बसताे. आपण कदाचित त्याचे बोलणे मनापासून ऐकत असाल पण ही गोष्ट आपल्याला सावध करते. आपण त्वरित आपल्या मुलावर प्रश्नांचा भडीमार सुरू करताे. बर्‍याच पालकांनी असे केल्याबद्दल मुलांना फटकारताही. परंतु सत्य हे आहे की आपल्याला कितीही अस्वस्थ वाटले तरीसुद्धा आपण जास्त प्रतिक्रिया देऊ नये. शांत मनाने त्यांच्या सर्व गोष्टी ऐका. हे घडणे खूप सामान्य आहे. तज्ञांच्या मते, पाच किंवा सहा वर्षांच्या वयानंतरच मुले एकमेंकांडे आकर्षित होऊ लागतात. म्हणूनच जर आपल्या मुलाने त्याच्या प्रेमाबद्दल सांगितले तर त्याला विश्वासात घेऊन त्याच्या संभाषण सुरू करा. सर्व प्रथम आपले जुने दिवस लक्षात ठेवा आणि आरामदायक रहा आज तुम्हाला सांगत असलेली गाेष्ट लहानपणी तुमच्या मनात अशी भावना निर्माण झालीय हे विसरु नका. हे वेगळे आहे की आपण आपल्या आई आणि वडिलांविषयी घाबरत होताे की त्याबद्दल बोलण्याबद्दल आपल्याला काय शिक्षा होऊ शकते हे आपल्याला ठाऊक होते. जर तुमचे मूल निरपराध बोलत असेल तर त्याचे ऐका. त्याला संपूर्ण गोष्ट सांगण्यास प्रोत्साहित करा. नक्कीच, आपण आतून हसत किंवा खूप काळजी करीत असाल परंतु ते उघड करू नका. संपूर्ण गोष्ट जाणून घेतल्यानंतर आपण अंदाज लावू शकता की सर्व काही ठीक आहे. जर तुम्ही त्याला फटकारले तर आपण त्या वर्गातील त्याच्या मनात त्याच्या मनात एक ओढ वाढवाल. तो तुमच्यापासून गोष्टी लपवून ठेवेल. त्याला असे वाटेल की कोणाकडेही आकर्षित होणे चुकीचे आहे, जे पालकांनी करू नये. काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य ते मुलास समजावून सांगा मुलाला सांगा की मित्रांबद्दल आसक्ती असण्यात काहीही चूक नाही. सर्व मित्र मैत्रिणी एकमेकांना आवडतात. ते एकत्र खेळू शकतात, परंतु एकमेकांना चुंबन घेऊ शकत नाहीत. ते मामा-पपासारखे वागू शकत नाहीत. ते एकमेकाचे मित्र आहेत, मैत्रिणी किंवा बॉयफ्रेंड नाहीत. जर एखादा मित्र त्यांना अशा प्रकारे छेडतो तर ते ताबडतोब येऊन आपल्याला सांगतील. जर आपल्या मुलास एकतर्फी आकर्षण वाटत असेल तर त्यालाही समजावून सांगा. त्याला सांगा की समोरची व्यक्ती जर त्याच्याशी मैत्री करू इच्छित नसेल तर आपण त्याच्याशी जबरदस्तीने मैत्री करण्याचा प्रयत्न करू नये. आपण दुसर्‍या व्यक्तीच्या भावनांचे कौतुक केले पाहिजे. कदाचित थोड्या वयानंतर, आपल्या मुलास निराशाचा सामना करावा लागेल, अशा परिस्थितीत त्याला इतरांच्या भावनांचा आदर करण्यास देखील शिकवा. एखाद्याने जबरदस्तीने एखाद्याची मैत्री आणि प्रेम मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये. मुलांना घाबरू नका, परंतु जास्त उत्तेजन देऊ नका बहुतेक वेळा असे दिसून येते की जेव्हा मुले मुलाच्या पालकांना त्या मुलीबद्दल सांगतात ज्याकडे त्यांना आकर्षण वाटते, तेव्हा पालक बडबड करतात. तुम्ही हसता, मुलाची टिंगल करता पण आपल्या या वागण्यामुळे चुकीचा संदेश जाईल. त्यांना वाटेल की त्यांनी असे काहीतरी केले आहे ज्यामुळे तुम्हाला अभिमान वाटत आहे. ज्याप्रकारे मुलांना भीती दाखवणे चुकीचे आहे त्याचप्रमाणे, ती निंदा करणे देखील चुकीचे आहे, त्याचप्रमाणे तो फक्त मुलगा आहे म्हणून हळूवारपणे विचार करणे तितकेच चुकीचे आहे. जाणून घ्या : मेडिकल काेडिंगमधील करिअरची संधी



