जाणून घ्या : गुडघे आणि कोपरांसाठी कसे तयार कराल स्क्रब

सातारा : जेव्हा स्किनकेअरची गोष्ट येते तेव्हा आपण बर्‍याचदा गुडघे आणि कोपरांच्या त्वचेकडे दुर्लक्ष करता. आपल्या शरीराच्या या सांध्यामध्ये जास्त कोरडेपणा जाणवतो आणि वयानुसार कंटाळवाणा बळी पडतो. असे होण्यामागे पुष्कळ कारणे असू शकतात, त्यापैकी सर्वात सामान्य म्हणजे आपली त्वचा ओलावा नसणे. याव्यतिरिक्त, अपघातग्रस्त स्क्रॅप्स आणि तीव्र जखम, जी पूर्णपणे बरे होत नाहीत किंवा बाहेर पडताना सूर्य संरक्षणाची कमतरता देखील या कारणांमध्ये समाविष्ट केली जाऊ शकते. वाढते वय आणि सुरकुत्या देखील गुडघे आणि कोपरांच्या रंगाच्या मागे आढळतात. हे अगदी सामान्य आहे आणि बहुतेक स्त्रिया यापैकी कोणत्याही भागात सहज लक्षात येण्याजोग्या अंधाराचा अनुभव घेऊ शकतात. आपण या भागांची त्वचा बरे करण्याचा प्रयत्न करू इच्छित असल्यास आणि त्वचेचा पूर्वीचा टोन मिळवू इच्छित असल्यास आपण या DIY स्क्रबची मदत घेऊ शकता. लिंबाचा रस हा एक नैसर्गिक त्वचेचा प्रकाश करणारा एजंट असल्याचे म्हटले जाते, म्हणून स्क्रब बनवताना त्याचा उपयोग त्वचेवर चमक आणतो आणि पीएच पातळी देखील संतुलित ठेवते. मध एक नैसर्गिक ओलावा असतो, स्क्रबचा उपयोग त्या भागाच्या त्वचेला चमक आणि आर्द्रता देतो, हे वृद्धत्व विरोधी म्हणून कार्य करते. ओट्स खडबडीत असतात, जे स्क्रबमध्ये पोषक एक्सफोलिएशन एजंट म्हणून काम करतात. असे बनवा डीआयवाय स्क्रब सामग्री 1 लिंबू 1 चमचे ओटमिल 1 चमचे मध एक चिमूटभर मीठ पद्धत एका भांड्यात लिंबाचा रस पिळून घ्या. एक चमचे मध घाल आणि चांगले मिसळा. नंतर एक चमचे आणि ओट्समिल आणि एक चिमूटभर मीठ आणि सर्व घाला

ते एकसमान होईपर्यंत मिश्रण मिक्स करावे. गोलाकार हालचालीत आपल्या गुडघ्यावर आणि कोपरांवर हे स्क्रब लावा आणि 10 मिनिटे स्क्रब करत रहा. नंतर ते गरम पाण्याने धुवा आणि ते कोरडे टाका. स्क्रब केल्यावर लगेच कोरफड आणि शि बटरने क्षेत्र मॉइश्चराइझ करा.

सर्वोत्तम परिणामांसाठी आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा या प्रक्रियेची पुनरावृत्ती करा. सावधान ! या तीन सवयींमुळे तुम्ही जाऊ शकता डिप्रेशनमध्ये डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

