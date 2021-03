तुमचे केस सांगू शकतील तुमच्या आराेग्याची माहिती

सातारा : केस गळणे, डोक्यातील कोंडा होणे आणि केस बारीक होणे यासारख्या केसांच्या समस्या नेहमीच उष्णतेच्या साधनांचा अतिवापर किंवा खराब आहाराचा परिणाम नसतात. केसांची ही स्थिती काही आरोग्याच्या समस्येचे लक्षण देखील असू शकते. जाणून घ्या आपले केस आपल्या आरोग्याबद्दल काय सूचित करतात. पांढरे केस म्हणतात: आपण खूप ताण घेत आहात जर आपल्या लक्षात आले असेल की आपल्या डोक्यावरील पांढर्‍या केसांची संख्या वाढत आहे आणि अलीकडे आपले केसही चांगले गळत आहेत, तर हे स्पष्ट संकेत आहे की आपण आजकाल खूप ताणतणावाखाली आहात. तणावामुळे रंगद्रव्य उद्भवते ज्यामुळे पेशी खराब होतात, ज्यामुळे केस अकाली पांढरे होण्यास सुरवात होते. व्हिटॅमिन बी 12 टॅब्लेट घेवून आणि आराम देऊन केसांच्या समस्येपासून आपण आराम मिळवू शकता. पातळ केस सांगतात: आपल्या शरीरात पोषक तत्वांचा अभाव आहे प्रथिने केसांच्या निरोगी वाढीसाठी आवश्यक घटक आहेत. जर आपले केस हळूहळू बारीक होत गेले असतील तर असे होऊ शकते की आपल्या शरीरात प्रथिनेची कमतरता आहे. आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आपल्या आहारात अंडी, पालक, शेंगदाणे, एवोकॅडो आणि बेरी यासारख्या प्रथिने समृद्ध वस्तूंचा समावेश करा. कोरडे केस आणि केस सांगतात: आपण उन्हात बराच वेळ घालवत आहात यात काही शंका नाही की सूर्य आपल्या केसांना गंभीर नुकसान पोहोचवू शकते. हे आपले केस कोरडे, निस्तेज व कमकुवत करते. जास्त काळ सूर्याच्या किरणांशी संपर्क साधून आपले केस झुकू लागतात. जर हे आपल्या केसांवर होत असेल तर सूर्याच्या हानिकारक अतिनील किरणांपासून त्यांचे संरक्षण करण्याची व्यवस्था करा. कोंड्याचे केस सांगतात: आपल्याला त्वचेची समस्या उद्भवू शकते सोरायसिस आणि इसब यासारख्या त्वचेची समस्या आपल्या टाळूची त्वचा फिकट बनवते. हे आपल्या डोक्यातील कोंडाबरोबर संघर्ष करण्याचे देखील एक कारण असू शकते. आपल्या टाळूवर कोरडे, लाल किंवा पांढरे ठिपके असल्यास त्वचारोग तज्ञाशी त्वरित संपर्क साधा म्हणजे ते आपल्याला योग्य उपचार देऊ शकतात.वेगाने पडणारे केस सांगतात: आपणास हार्मोनल असंतुलन समस्या असू शकते.

महिलांमध्ये केस गळतीचे सर्वात सामान्य कारण म्हणजे हार्मोनल असंतुलन. तणाव किंवा इतर कोणत्याही आरोग्याच्या समस्येमुळे, जेव्हा शरीरातील हार्मोन्सची पातळी खालच्या वर असते, तेव्हा केसांचा झुबका फुटतो. अशा परिस्थितीत योग्य औषधाची आवश्यकता असते. जेव्हा तुमचे मूल आपल्या पहिल्या प्रेमाबद्दल सांगताेय; जाणून घ्या काय करावे डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

