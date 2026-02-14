Family Time : ‘चल, गप्पा मारू!’

सावनी देशपांडे- समुपदेशकहल्ली एकाच कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तींनाही एकमेकांशी निवांत बोलण्यासाठी वेळ मिळणे आणि वेळ काढणे अवघड झाले आहे असे दिसते. सुट्टीच्या दिवशी किंवा थोडा मोकळा वेळ मिळाला की सगळ्यांना स्वतःचे मनोरंजन विविध प्रकारांनी करायचे असते. उदा. मोबाइल, ओटीटी पाहणे. पूर्वी लोक रोज घरातल्यांशी, शेजारच्यांशी, मित्र-मैत्रिणींशी गप्पा मारायचे, ते आता कमी झाले आहे. मोबाईल आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांच्याआधी खूप कमी घरांत टीव्ही, केबल असायचा. त्यामुळे थोडा वेळ टीव्ही बघून इतर वेगवेगळ्या गोष्टी लोक करत होते.खरेतर हलक्याफुलक्या गप्पा आणि विविध विषयांवर आपल्या आवडीच्या व्यक्तींबरोबर बोलणे ही मानसिक स्वास्थ्यासाठी खूप उपयोगी गोष्ट आहे.सध्याच्या धावपळीच्या युगात आपण सतत वेळेमागे धावत असतो. परंतु स्वतःसाठी वेळ काढणे आणि आपल्या मनात साचलेल्या गोष्टी एकमेकांशी बोलणे आज खूप गरजेचे आहे..दैनंदिन जीवनात आपण ज्या विविध ताणतणावांचा अनुभव घेतो त्याविषयी आणि वाटणाऱ्या बऱ्याच गोष्टींविषयी आपण न बोलता सर्व मनातच ठेवतो. पण जवळच्या व्यक्तींशी बोलत राहणे, शेअर करणे मानसिक स्वास्थ्यासाठी आवश्यक आहे.शाळा-कॉलेजचा काळ आठवा... घरगुती किंवा अगदी कोणत्याही विषयांवर आपण सहज गप्पा मारत होतो. त्या गप्पांना काहीही उद्देश नसायचा. पण आपण बोलत राहायचो, एकमेकांची चेष्टा करायचो, हसायचो. आता असा गप्पांचा कट्टा किती वेळा भरतो?... मित्रांनी किंवा नातेवाईकांनीही गप्पांसाठी निरुद्देश भेटणे किती वेळा रद्द केले जाते?...काहींना असेही वाटते, की काही कारणाशिवाय कोणाशी खूप वेळ बोलत राहणे किंवा कोणाचे तरी ऐकत बसणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे आहे! फ्लॅट संस्कृतीमध्ये शेजाऱ्यांशी कामाशिवाय न बोलणे आजूबाजूला आढळते. आपल्या लहानपणी फक्त आपण आपल्या कुटुंबात न वाढता शेजारची कुटुंबेसुद्धा आपलीच कुटुंबे वाटत होती. ते आता राहिले नाहीच, पण साध्या गप्पाही दुर्मीळ झाल्या!हलक्याफुलक्या गप्पा मारताना विविध विषय निघतात, त्यांवरील आपले विचार, भावना, मते आणि निरीक्षणे मांडण्याची संधी मिळते. यात दुसऱ्यांचीही मते समजतातच. पण आपलेच विचार आपल्याला अधिक चांगले समजतात..human body vitality : शरीराची अवस्था आणि जिवंतपणाचा शोध.मेंदूत साचलेले विचार प्रवाही होऊन बाहेर पडतात, काही गैरसमज मोडतात. स्वतःमधले सकारात्मक, नकारात्मक विचार, दृष्टिकोन, इतरांबद्दलचे आकलन, कणव, आत्मीयता अशा विविध भावना गप्पांत येतात. त्यातले चांगले ते घेऊन, अनावश्यक गोष्टी आपण बाजूला टाकू शकतो. या प्रक्रियेत आपल्या नकळत सगळ्यांचीच एकमेकांबरोबर प्रगती होत असते.बऱ्याचदा असे दिसून येते की सारख्या स्वभावांच्या किंवा सारख्या विचारांच्या लोकांची मैत्री लवकर जमते. एकमेकांना पूरक म्हणून एकमेकांकडून खूप शिकण्यासारख्या गोष्टी असतात. त्या या मनमोकळ्या गप्पांमधून मिळतात. दिलखुलास गप्पागोष्टी जेव्हा इतरांशी किंवा मित्रपरिवाराशी केल्या जातात तेव्हा आजूबाजूच्या गोष्टी समजतात. मन- मेंदूत साचलेल्या ढीगभर गोष्टी जेव्हा आपण बाहेर काढतो तेव्हा जो हलकेपणाचा आनंद मिळतो तो इतर कोणत्याही मनोरंजनापेक्षा जास्त वाटतो.ज्यांच्याबरोबर गप्पा मारायला आपल्याला आवडते अशी ठरावीकच माणसे आपण निवडत असतो. परंतु कधी कधी अनोळखी ठिकाणी, अनोळखी माणसांच्या परिचयामुळेसुद्धा गप्पा मारण्याची संधी उत्पन्न होते. त्या व्यक्तीची ओळख ठेवावी असे वाटून जाते. अशा व्यक्तींच्या गप्पा पुढे जरूर सुरू रहाव्यात.रोजच्या कामात विविध प्रकारचे ताणतणाव, चिंता, निराशा, काळजी, भीती अशा वेगवेगळ्या भावना आपण अनुभवत असतो. गप्पांत त्या भावना व्यक्त होतात. लगेच उत्तर मिळेल असे नाही. पण त्यावर मात करण्याचे प्रोत्साहन मिळते. पुन्हा कंबर कसून आपण दुसऱ्या दिवसाच्या कामासाठी सज्ज राहतो. ही गप्पांची मोठी ताकद आहे..निरागस लहान मुले आणि सळसळते रक्त असणारी तरुण पिढी गप्पांना जितके महत्त्व देते, गप्पाटप्पा व टाइमपासमध्ये आनंदी असते, ते वयाने आणि विचारांनी प्रगल्भ झालेल्या पिढीत दुर्मीळ का झाले आहे, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. रोजचे काम, रूटिन तर आहेच, ताणतणावही आहेतच, पण गप्पांसाठी थोडा वेळ तरी नक्कीच काढता आला पाहिजे.तेव्हा, थोडे लहान व्हा! अटी, नियम, शिस्त, वेळ, चौकटी, प्रसंगानुरूप थोड्या शिथिल करा. गप्पांचा एक तरी कट्टा फुलूद्या. अगदी रोज शक्य नाही होणार. पण आठवड्यातून एकदा-दोनदा तरी जमवायला काय हरकत आहे?...गप्पा मानसिक स्वास्थ्य कसे छान राहायला मदत करतील ते पहा. मग त्या कट्ट्याची ओढ वाटू लागेल. जमणार नाही, वगैरे कारणे देणेही आपसूक कमी होईल. निखळ-निर्मळ गप्पांचे गॅजेट्सप्रमाणे दुष्परिणाम तरी नक्कीच होणार नाहीत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.